В ГД рассказали, что будет со странами НАТО при появлении их войск на Украине

Депутат уверен, что придется переносить боевые действия на территории стран альянса

08 июня 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

России придется переносить боевые действия на территории стран, направивших свои войска воевать с Россией на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что страны альянса могут принять самостоятельное решение направить войска на Украину. В частности, по его мнению, Польша и страны Балтии могут рассматривать такой вариант.

Морозов указал, что появление войск НАТО на Украине – это прямое участие в вооруженном конфликте.

"Нам не оставят выбора: придется зеркально переносить боевые действия на территории стран, которые направят свои войска", – подчеркнул депутат, добавив, что это может стать "концом государственности" этих стран.

Доктор политических наук Александр Гусев, комментируя заявление Расмуссена, отметил, что страны НАТО вряд ли введут войска, поскольку они не хотят вступать в прямой конфликт с Россией.

"Это не входит в планы НАТО. Если они введут войска, конфликт зайдет очень глубоко, это на Западе предвидят и они этого очень не хотят", – уверен Гусев.

По мнению экспертов, прямое столкновение России и НАТО "чревато самыми серьезными последствиями для всего мира".