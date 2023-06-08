НОВОСТИПолитика

В ГД рассказали, что будет со странами НАТО при появлении их войск на Украине

Депутат уверен, что придется переносить боевые действия на территории стран альянса

08 июня 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

России придется переносить боевые действия на территории стран, направивших свои войска воевать с Россией на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы Олег Морозов.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что страны альянса могут принять самостоятельное решение направить войска на Украину. В частности, по его мнению, Польша и страны Балтии могут рассматривать такой вариант.

Морозов указал, что появление войск НАТО на Украине – это прямое участие в вооруженном конфликте.

"Нам не оставят выбора: придется зеркально переносить боевые действия на территории стран, которые направят свои войска", – подчеркнул депутат, добавив, что это может стать "концом государственности" этих стран.

Доктор политических наук Александр Гусев, комментируя заявление Расмуссена, отметил, что страны НАТО вряд ли введут войска, поскольку они не хотят вступать в прямой конфликт с Россией.

"Это не входит в планы НАТО. Если они введут войска, конфликт зайдет очень глубоко, это на Западе предвидят и они этого очень не хотят", – уверен Гусев.

По мнению экспертов, прямое столкновение России и НАТО "чревато самыми серьезными последствиями для всего мира".

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПолитика
СВО Госдума украина нато

Комментарии 10

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Гость

17:27:56 08-06-2023

Ну прибалтов пришлют, по любому. Один парень из Таллина писал в соцсетях, что в Эстонии аж 300 отлично подготовленных по натовской программе партизан.

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Гость

17:35:56 08-06-2023

На Украину то перенести не могут , в Белгородской области не ясно кто контролирует . А эти балаболки всё грезят, хорошо если просто врут, а если на самом деле так думают

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Гость

18:23:25 08-06-2023

Гость (17:35:56 08-06-2023) На Украину то перенести не могут , в Белгородской области не... ЦИПСОшник, твой "контрнаступ" реально провалился, твои ВСУшки гибнут пачками а ты здесь высеры свои публикуешь.

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Гость

07:48:20 09-06-2023

Гость (17:35:56 08-06-2023) На Украину то перенести не могут , в Белгородской области не... Есть вариант еще хуже. Они не врут, потому что рассматривают, войну с Украиной, как с неядерной страной, которую можно выиграть без ядерного оружия. А войну с НАТО, как войну с ядерным блоком, которую невозможно выиграть без ядерного оружия. С ядерным тоже невозможно, но возможно свести вничью. В прошлом году в день начала об этом и было сказано. К сожалению, к этому и пришло. НАТО до сих пор уверены, что с ядерным засцат

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Гость

17:48:40 08-06-2023

Первых направят кого не жалко:прибалтишек и полячишек.То есть тех,которые относительно недавно прилипли к европе.

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Гость

18:27:07 08-06-2023

"Это не входит в планы НАТО" В планы нато входило замерзнуть зимой и не передавать Украине танки и авиацию. Как нам рассказывали.

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Гость

21:46:16 08-06-2023

А кто будет депутатам ГД штаны отстирывать?

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Гость

07:39:48 09-06-2023

Так то фактически они уже там. Зачем им объявлять об этом официально. СССР не объявлял, что был во Въетнаме против США. США не объявляли, что были в Афгане против СССР. Так всегда было

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Дмитрий

09:27:25 09-06-2023

Эскалация продолжается. На всех пропагандистких ток-шоу признают и говорят в открытую, что Россия может победить только применив ядерное оружие. Победить Украину и НАТО. Только после этого будет сама уничтожена.

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Гость

13:21:41 09-06-2023

Дмитрий (09:27:25 09-06-2023) Эскалация продолжается. На всех пропагандистких ток-шоу при... Только после этого будет сама уничтожена ----- Ну уничтожены будут все. И первая Украина. После этого будут ли уничтожаться остальные, неизвестно. Может остановятся. Может подумают, нет Украины, нет проблемы

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