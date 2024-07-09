В ГД в первом чтении одобрили проект о штрафах за неправильное содержание животных

Размер наказания может составить до пяти тысяч рублей

09 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Щенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/1264875

Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Размер штрафа может составить до пяти тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Инициировала изменения Московская областная Дума в декабре 2021 года. Согласно законопроекту, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных будут предусмотрены следующие штрафы:

для граждан – от пятисот до полутора тысяч рублей;

для индивидуальных предпринимателей – от трех до пяти тысяч рублей.

За повторное совершение правонарушения штрафы составят:

для граждан – от полутора до трех тысяч рублей;

для индивидуальных предпринимателей – от пяти до десяти тысяч рублей.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными, будут рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением требований к содержанию питомцев.