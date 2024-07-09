В ГД в первом чтении одобрили проект о штрафах за неправильное содержание животных
Размер наказания может составить до пяти тысяч рублей
09 июля 2024, 09:00, ИА Амител
Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Размер штрафа может составить до пяти тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Инициировала изменения Московская областная Дума в декабре 2021 года. Согласно законопроекту, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных будут предусмотрены следующие штрафы:
- для граждан – от пятисот до полутора тысяч рублей;
- для индивидуальных предпринимателей – от трех до пяти тысяч рублей.
За повторное совершение правонарушения штрафы составят:
- для граждан – от полутора до трех тысяч рублей;
- для индивидуальных предпринимателей – от пяти до десяти тысяч рублей.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными, будут рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением требований к содержанию питомцев.
09:06:41 09-07-2024
Скоро будет, вышел на улицу - штраф.
09:21:50 09-07-2024
если у вас из документов и атрибутов - уши, лапы и хвост, то да, расстрел методом удушения.
09:29:58 09-07-2024
Сначала хочется ознакомиться с требованиями содержания домашних животных и услышать- кто и как будет контролировать нарушения и наказания?
10:09:13 09-07-2024
Нет важных вопросов для рассмотрения в Госдуме
10:29:32 09-07-2024
Если вы уважаете животных - уважайте людей - убирайте на улице за ними.
10:39:33 09-07-2024
гость (10:29:32 09-07-2024) Если вы уважаете животных - уважайте людей - убирайте на ули... вот сразу видно эстета.
+
11:13:29 09-07-2024
Намордник, поводок, хозяин рядом, налог уплачен - вот минимально необходимые атрибуты законной собаки на улице города. Если нет в наличии хотя бы одного из перечисленного - отлов и отстрел за чертой города в специально отведённом месте. Ну или огромный штраф и передача владельцу в течение 3-5 дней передержки.
11:25:50 09-07-2024
Гость (11:13:29 09-07-2024) Намордник, поводок, хозяин рядом, налог уплачен - вот минима... А вы бы согласились гулять только в наморднике? Я еще понимаю для боевых собак, но не для всех.
12:23:53 09-07-2024
Гость (11:25:50 09-07-2024) А вы бы согласились гулять только в наморднике? Я еще понима... Ну подождите. Я люблю ходить голым, но по улице же не позволяю себе так ходить. Потому что нельзя. А собаке нельзя гулять БЕЗ намордника. точка