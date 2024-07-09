НОВОСТИОбщество

В ГД в первом чтении одобрили проект о штрафах за неправильное содержание животных

Размер наказания может составить до пяти тысяч рублей

09 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Щенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/1264875
Щенок / Фото: pxhere.com/ru/photo/1264875

Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Размер штрафа может составить до пяти тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Инициировала изменения Московская областная Дума в декабре 2021 года. Согласно законопроекту, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных будут предусмотрены следующие штрафы:

  • для граждан – от пятисот до полутора тысяч рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей – от трех до пяти тысяч рублей.

За повторное совершение правонарушения штрафы составят:

  • для граждан – от полутора до трех тысяч рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей – от пяти до десяти тысяч рублей.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными, будут рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением требований к содержанию питомцев.

Собака, напавшая на ребенка / Фото:

Хаски укусила ребенка за шею в центре Барнаула

По словам матери пострадавшего, на животном был ошейник
НОВОСТИПроисшествия

Законопроекты штрафы животные

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

09:06:41 09-07-2024

Скоро будет, вышел на улицу - штраф.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

09:21:50 09-07-2024

если у вас из документов и атрибутов - уши, лапы и хвост, то да, расстрел методом удушения.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пёс

09:29:58 09-07-2024

Сначала хочется ознакомиться с требованиями содержания домашних животных и услышать- кто и как будет контролировать нарушения и наказания?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Больше

10:09:13 09-07-2024

Нет важных вопросов для рассмотрения в Госдуме

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:29:32 09-07-2024

Если вы уважаете животных - уважайте людей - убирайте на улице за ними.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:39:33 09-07-2024

гость (10:29:32 09-07-2024) Если вы уважаете животных - уважайте людей - убирайте на ули... вот сразу видно эстета.
+

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:29 09-07-2024

Намордник, поводок, хозяин рядом, налог уплачен - вот минимально необходимые атрибуты законной собаки на улице города. Если нет в наличии хотя бы одного из перечисленного - отлов и отстрел за чертой города в специально отведённом месте. Ну или огромный штраф и передача владельцу в течение 3-5 дней передержки.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:50 09-07-2024

Гость (11:13:29 09-07-2024) Намордник, поводок, хозяин рядом, налог уплачен - вот минима... А вы бы согласились гулять только в наморднике? Я еще понимаю для боевых собак, но не для всех.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:53 09-07-2024

Гость (11:25:50 09-07-2024) А вы бы согласились гулять только в наморднике? Я еще понима... Ну подождите. Я люблю ходить голым, но по улице же не позволяю себе так ходить. Потому что нельзя. А собаке нельзя гулять БЕЗ намордника. точка

  9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров