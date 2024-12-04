В Германии начали штрафовать детей за опоздание в школу
Большинство школьников благодаря этой мере стали приходить вовремя
04 декабря 2024, 10:45, ИА Амител
Гимназия Дюрера в Нюрнберге начала штрафовать детей за опоздание в школу на 5 евро (560 рублей по курсу), пишет "Сноб".
Правило действует с мая 2024 года и касается учащихся 9-11 классов, которые не пришли вовремя по неуважительной причине.
Штрафы назначают только в крайнем случае: сначала с провинившимся проводят беседы родители, учителя и психологи. И если эти разговоры не помогли, тогда применяются денежные взыскания, которые в отличие от выговоров "действительно раздражают" учеников.
Директор гимназии отметил, что большинство школьников благодаря этой мере стали приходить вовремя.
Подобные штрафы распространены не во всех школах Германии. В некоторых учреждениях ученику за опоздание могут назначить отработку или вызвать родителей. А в некоторых регионах за прогулы без уважительной причины штрафуют на сумму до 2,5 тыс. евро.
11:22:35 04-12-2024
у нас примерно так было.
единственная уважительная причина опоздания - смерть.
11:44:39 04-12-2024
У проигравших ВОВ мецев наверно общественный транспорт ходит по расписанию ?
12:56:51 04-12-2024
Гость (11:44:39 04-12-2024) У проигравших ВОВ мецев наверно общественный транспорт ходит...
Да, ходит по расписанию, но довольно плохо развит. Там без личного авто никуда. Другое дело, чтобы школьников штрафовать, им получается нужно платить за посещение школы. А это вряд ли...
21:50:09 04-12-2024
Гость (11:44:39 04-12-2024) У проигравших ВОВ мецев наверно общественный транспорт ходит... да его там нет как вида, в пригородах вообще дурдом, во всем Евросоюзе так. в Германии наказание - отсрочка на год в выдаче прав на авто по приводам в полицию. если в европе ты в 18 лет без авто - ты на обочине жизни
11:59:18 04-12-2024
Орднунг безусловно превыше всего.
19:26:32 04-12-2024
Штрафовать начали родителей, т.к. со школьника взять нечего. Ну так себе мотивация. Можно назло маме штрафов наполучать.
20:36:40 04-12-2024
Вот это государственный подход ! Государство потратило на тебя деньги - будь добр выполнить все требования .
21:52:03 04-12-2024
у нас тоже так нужно, иду мимо школ в 8:05, 8:10... и все идут только в школу!! а занятия ващета с 8 утра! причем с родителями опаздывают, приводят детей с опозданием РОДИТЕЛИ!