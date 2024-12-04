В Германии начали штрафовать детей за опоздание в школу

Большинство школьников благодаря этой мере стали приходить вовремя

04 декабря 2024, 10:45, ИА Амител

5 евро / Фото: CARTIST / unsplash.com

Гимназия Дюрера в Нюрнберге начала штрафовать детей за опоздание в школу на 5 евро (560 рублей по курсу), пишет "Сноб".

Правило действует с мая 2024 года и касается учащихся 9-11 классов, которые не пришли вовремя по неуважительной причине.

Штрафы назначают только в крайнем случае: сначала с провинившимся проводят беседы родители, учителя и психологи. И если эти разговоры не помогли, тогда применяются денежные взыскания, которые в отличие от выговоров "действительно раздражают" учеников.

Директор гимназии отметил, что большинство школьников благодаря этой мере стали приходить вовремя.

Подобные штрафы распространены не во всех школах Германии. В некоторых учреждениях ученику за опоздание могут назначить отработку или вызвать родителей. А в некоторых регионах за прогулы без уважительной причины штрафуют на сумму до 2,5 тыс. евро.