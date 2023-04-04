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В Германии слово "мать" заменили на "рожающее лицо"

Такой термин выбрали, чтобы никого не дискриминировать

04 апреля 2023, 14:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Германии произошёл скандал, после того как служба новостей Tagesschau назвала женщин "рожающим лицом", сообщает РИА Новости.

В телесюжете рассказали о новом законопроекте, согласно которому декретный отпуск по рождению ребёнка сможет получить любой из родителей, при этом слово "мать" заменили на "рожающее лицо".

"Редакция Tagesschau пояснила, что термин был выбран так, чтобы никого не дискриминировать", – пишет BILD.

Такое объяснение вызвало большой резонанс в соцсетях. Службу новостей обвинили в безумии. После этого Tagesschau вернула слово "мать" в онлайн-версию репортажа.

Комментарии 7

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Гость

15:09:13 04-04-2023

Да пускай так делают...Там в европе давно к этому идут....

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Гость

15:29:21 04-04-2023

А отец на "убегающее лицо"

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Гость

15:38:22 04-04-2023

Как можно рожать лицом?

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Гость

15:51:34 04-04-2023

Оригинально будет звучать песня Рамштайн (Mutter)

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Гость

17:44:12 04-04-2023

предлагаю переименовать Germany в Gaymany

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Гость

21:23:05 04-04-2023

Кликбейтный заголовок решает конечно. А по факту какая-то газета освещая законопроект про дикретный отпуск решила выпендрится и слова мать заменила на рожающее лицо, чем спровоцировала гнев читателей...а разговоров то было

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Гость

22:50:18 04-04-2023

а отца на осеменяющее лицо, и все будет справедливо для гейропы

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