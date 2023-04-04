В Германии слово "мать" заменили на "рожающее лицо"
Такой термин выбрали, чтобы никого не дискриминировать
04 апреля 2023, 14:39, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Германии произошёл скандал, после того как служба новостей Tagesschau назвала женщин "рожающим лицом", сообщает РИА Новости.
В телесюжете рассказали о новом законопроекте, согласно которому декретный отпуск по рождению ребёнка сможет получить любой из родителей, при этом слово "мать" заменили на "рожающее лицо".
"Редакция Tagesschau пояснила, что термин был выбран так, чтобы никого не дискриминировать", – пишет BILD.
Такое объяснение вызвало большой резонанс в соцсетях. Службу новостей обвинили в безумии. После этого Tagesschau вернула слово "мать" в онлайн-версию репортажа.
15:09:13 04-04-2023
Да пускай так делают...Там в европе давно к этому идут....
15:29:21 04-04-2023
А отец на "убегающее лицо"
15:38:22 04-04-2023
Как можно рожать лицом?
15:51:34 04-04-2023
Оригинально будет звучать песня Рамштайн (Mutter)
17:44:12 04-04-2023
предлагаю переименовать Germany в Gaymany
21:23:05 04-04-2023
Кликбейтный заголовок решает конечно. А по факту какая-то газета освещая законопроект про дикретный отпуск решила выпендрится и слова мать заменила на рожающее лицо, чем спровоцировала гнев читателей...а разговоров то было
22:50:18 04-04-2023
а отца на осеменяющее лицо, и все будет справедливо для гейропы