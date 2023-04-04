В Германии слово "мать" заменили на "рожающее лицо"

Такой термин выбрали, чтобы никого не дискриминировать

04 апреля 2023, 14:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Германии произошёл скандал, после того как служба новостей Tagesschau назвала женщин "рожающим лицом", сообщает РИА Новости.

В телесюжете рассказали о новом законопроекте, согласно которому декретный отпуск по рождению ребёнка сможет получить любой из родителей, при этом слово "мать" заменили на "рожающее лицо".

"Редакция Tagesschau пояснила, что термин был выбран так, чтобы никого не дискриминировать", – пишет BILD.

Такое объяснение вызвало большой резонанс в соцсетях. Службу новостей обвинили в безумии. После этого Tagesschau вернула слово "мать" в онлайн-версию репортажа.