Водителей предупредили о возможных перекрытиях алтайских дорог из-за непогоды

Автомобилистов призывают быть предельно осторожными и по возможности не покидать населенные пункты

18 ноября 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в случае непогоды возможно временное перекрытие автомобильных дорог, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

По прогнозу Гидрометцентра, 19 ноября в регионе ожидается дождь, снег, метели, гололедица и ветер с порывами до 33 м/с с похолоданием до -7 градусов.

В связи с этим ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными и по возможности не покидать пределы населенных пунктов.

"Во избежание аварийно опасных ситуаций и предотвращения дорожно-транспортных происшествий в случае ухудшения погодных условий на территории региона возможно временное перекрытие автомобильных дорог", – подчеркнули в ведомстве.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию на дороге, то за помощью необходимо обращаться по телефонам 110 или 112. Это можно сделать даже при отрицательном балансе и без сим-карты.