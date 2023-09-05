С 1 сентября 2023 года в России вступил в силу ряд изменений для автомобилистов

05 сентября 2023, 06:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 1 сентября в России начал действовать обновленный перечень технических неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. В частности, на лобовом стекле ничего не должно загораживать обзор водителю. Этот пункт вызвал недопонимание среди автомобилистов: многие толковали его как запрет на установку видеорегистраторов на лобовых стеклах. Правда ли, что за такие устройства теперь будут штрафовать, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".

На лобовом стекле теперь нельзя размещать видеорегистратор?

Ни старые, ни новые правила не предусматривают запрета на использование водителями видеорегистраторов или радар-детекторов. Нет запретов на размещение регистраторов на лобовом стекле и в обновленном списке неисправностей, при которых нельзя пользоваться автомобилем.

"Если водитель разместит устройство на лобовое стекло так, что оно не будет мешать обзору, никаких штрафов за это не последует", – цитирует сообщение пресс-центра МВД России РБК.

В ведомстве уточняют, что в положении лишь сказано, что на лобовое стекло запрещено устанавливать предметы, ограничивающие обзорность с места водителей (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла).

И все-таки штраф за видеорегистратор на лобовом стекле сотрудники ГИБДД могут выписать, отмечает Avtospravochnaya.com.

А в каких случаях могут оштрафовать за видеорегистратор?

В России, как и прежде, запрещается управлять автомобилем, на котором установлены предметы, ограничивающие обзор с места водителя. Поэтому если видеорегистратор или любое другое устройство будет мешать управлению транспортным средством, инспектор ГИБДД вправе выписать штраф на 500 рублей по ч. 1 ст. 12.5 КоАП. Кроме того, автомобилиста попросят снять видеорегистратор или перевесить его в другое место.

Чтобы наверняка избежать штрафа за нарушение обзорности, крепить видеорегистратор или радар-детектор нужно так, как рекомендуют сами производители этих устройств: