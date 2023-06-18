В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии с участием мотоциклиста в Барнауле

Стали известны подробности смертельной аварии с участием мотоциклиста на Советской Армии в Барнауле. Их рассказали в региональном ГИБДД.

"Мужчина 1982 г. р., управляя мотоциклом, совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем Nissan Primera, за рулем которого находилась девушка 1995 г. р., после чего мотоцикл отбросило на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем Renault Sandero под управлением мужчины 1959 г. р.", – сказано в сообщении.