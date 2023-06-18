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В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии с участием мотоциклиста в Барнауле

Мужчина врезался в иномарку, после чего мотоцикл отбросило в другой автомобиль

18 июня 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Стали известны подробности смертельной аварии с участием мотоциклиста на Советской Армии в Барнауле. Их рассказали в региональном ГИБДД.

"Мужчина 1982 г. р., управляя мотоциклом, совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем Nissan Primera, за рулем которого находилась девушка 1995 г. р., после чего мотоцикл отбросило на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем Renault Sandero под управлением мужчины 1959 г. р.", – сказано в сообщении.

Водителю Renault оказали медицинскую помощь на месте. Мотоциклист погиб до приезда врачей.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

08:19:14 19-06-2023

аккураатней надо

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Гость

08:30:16 19-06-2023

Да видела вчера, жуть. Нестись с такой скоростью это надо быть полоумным.

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Гость

08:36:23 19-06-2023

из-за одного полоумного пробка собралась

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