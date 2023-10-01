Снесли столб. Кадры с места жесткого ДТП на улице Антона Петрова в Барнауле
По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие
01 октября 2023, 18:22, ИА Амител
Фото: amic.ru
Корреспондент amic.ru побывал на месте жесткого ДТП в Барнауле, которое произошло сегодня днем на улице Антона Петрова. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие.
Две иномарки столкнулись возле пересечения с улицей Островского. Подробности аварии выясняются.
Напомним, что седан на большой скорости протаранил малолитражку. От удара второй автомобиль перевернулся, его выбросило с дороги, после чего он врезался в бетонный столб и снес его.
18:56:45 01-10-2023
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