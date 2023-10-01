НОВОСТИПроисшествия

Снесли столб. Кадры с места жесткого ДТП на улице Антона Петрова в Барнауле

По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие

01 октября 2023, 18:22, ИА Амител

Корреспондент amic.ru побывал на месте жесткого ДТП в Барнауле, которое произошло сегодня днем на улице Антона Петрова. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие.

Две иномарки столкнулись возле пересечения с улицей Островского. Подробности аварии выясняются.

Напомним, что седан на большой скорости протаранил малолитражку. От удара второй автомобиль перевернулся, его выбросило с дороги, после чего он врезался в бетонный столб и снес его.

Барнаул ДТП Происшествия авария

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

18:56:45 01-10-2023

А возле галактики такси по выделенке смяла десятку пополам, нет инфы?

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров