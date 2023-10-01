Снесли столб. Кадры с места жесткого ДТП на улице Антона Петрова в Барнауле

По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие

01 октября 2023, 18:22, ИА Амител





Фото: amic.ru

Корреспондент amic.ru побывал на месте жесткого ДТП в Барнауле, которое произошло сегодня днем на улице Антона Петрова. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие.

Две иномарки столкнулись возле пересечения с улицей Островского. Подробности аварии выясняются.

Напомним, что седан на большой скорости протаранил малолитражку. От удара второй автомобиль перевернулся, его выбросило с дороги, после чего он врезался в бетонный столб и снес его.