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В Горно-Алтайске восстановили электроснабжение после поджога подстанции

Свет в домах городских жителей появился 21 марта в 03:00

21 марта 2025, 07:55, ИА Амител

Лампочка в темноте / Фото: unsplash.com
Лампочка в темноте / Фото: unsplash.com

В Горно-Алтайске восстановили электроснабжение после поджога подстанции неизвестным. Об этом сообщили в пресс-службе Россетей по региону.

В 02:00 потребителей подключили к электроэнергии по временной схеме. Об этом сообщила мэр города Ольга Сафронова в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 02:00 "Горэлектросетями" произведено подключение потребителей к электроэнергии по временной схеме", – написала глава города.

Согласно данным Россетей, энергоснабжение в городе полностью восстановили 21 марта в 03:00.

Напомним, на подстанции 110 кВ ПС "Горно-Алтайская" № 19 вспыхнул пожар 20 марта в 22:52. Как сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак, неизвестный слил из двух трансформаторов масло и поджег его. Из-за этого часть города осталась без света. В данный момент правоохранительные органы проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия по факту произошедшего.

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Часть Горно-Алтайска осталась без электроэнергии из-за поджога подстанции

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Происшествия Республика Алтай

Комментарии 4

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dok_СФ

08:51:03 21-03-2025

Масло в трансформаторах горючее и можно его спичками поджечь?

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Гость

09:32:49 21-03-2025

dok_СФ (08:51:03 21-03-2025) Масло в трансформаторах горючее и можно его спичками поджечь... Оно как солярка, даже дизель может на нем работать

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Гость

09:50:52 21-03-2025

dok_СФ (08:51:03 21-03-2025) Масло в трансформаторах горючее и можно его спичками поджечь... А с какой целью интересуешься?

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dok_CФ

11:37:00 21-03-2025

Гость (09:50:52 21-03-2025) А с какой целью интересуешься?
Информация должна быть достоверной иначе некоторые считают "Оно как солярка, даже дизель может на нем работать" ..

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