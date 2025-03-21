В Горно-Алтайске восстановили электроснабжение после поджога подстанции
Свет в домах городских жителей появился 21 марта в 03:00
21 марта 2025, 07:55, ИА Амител
В Горно-Алтайске восстановили электроснабжение после поджога подстанции неизвестным. Об этом сообщили в пресс-службе Россетей по региону.
В 02:00 потребителей подключили к электроэнергии по временной схеме. Об этом сообщила мэр города Ольга Сафронова в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 02:00 "Горэлектросетями" произведено подключение потребителей к электроэнергии по временной схеме", – написала глава города.
Согласно данным Россетей, энергоснабжение в городе полностью восстановили 21 марта в 03:00.
Напомним, на подстанции 110 кВ ПС "Горно-Алтайская" № 19 вспыхнул пожар 20 марта в 22:52. Как сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак, неизвестный слил из двух трансформаторов масло и поджег его. Из-за этого часть города осталась без света. В данный момент правоохранительные органы проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия по факту произошедшего.
08:51:03 21-03-2025
Масло в трансформаторах горючее и можно его спичками поджечь?
09:32:49 21-03-2025
dok_СФ (08:51:03 21-03-2025) Масло в трансформаторах горючее и можно его спичками поджечь... Оно как солярка, даже дизель может на нем работать
09:50:52 21-03-2025
dok_СФ (08:51:03 21-03-2025) Масло в трансформаторах горючее и можно его спичками поджечь... А с какой целью интересуешься?
11:37:00 21-03-2025
Гость (09:50:52 21-03-2025) А с какой целью интересуешься?
Информация должна быть достоверной иначе некоторые считают "Оно как солярка, даже дизель может на нем работать" ..