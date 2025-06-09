В Горно-Алтайске вспыхнуло здание крупнейшей городской гимназии
Запланированные в школе ЕГЭ перенесут на другую площадку
09 июня 2025, 07:45, ИА Амител
В Горно-Алтайске загорелось здание гимназии № 3. Огонь охватил кровлю на площади 1 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в МЧС России.
Открытое горение ликвидировали в 06:45. Сейчас спасатели занимаются проливкой и разборкой конструкций.
Глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале отметил, что пожар произошел в крупнейшей школе города, рассчитанной почти на две тысячи учащихся.
Запланированные в гимназии ЕГЭ перенесут на другую площадку. Пришкольный лагерь продолжит работу в филиале образовательного учреждения в микрорайоне Заимка.
"Ремонтные работы начнем оперативно и завершим за лето, чтобы к 1 сентября все школьники могли начать учебный год в штатном режиме", – написал Турчак.
Все службы работают на месте происшествия, создан оперативный штаб.
Пострадавших и погибших в результате возгорания нет. Причину пожара выясняют.
13:51:53 09-06-2025
подожгли хулиганы. невдомек что хоть как будут сдавать, или результат аннулируют