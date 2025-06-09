В Горно-Алтайске вспыхнуло здание крупнейшей городской гимназии

Запланированные в школе ЕГЭ перенесут на другую площадку

09 июня 2025, 07:45, ИА Амител

Фото: МЧС России

В Горно-Алтайске загорелось здание гимназии № 3. Огонь охватил кровлю на площади 1 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в МЧС России.

Открытое горение ликвидировали в 06:45. Сейчас спасатели занимаются проливкой и разборкой конструкций.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале отметил, что пожар произошел в крупнейшей школе города, рассчитанной почти на две тысячи учащихся.

Запланированные в гимназии ЕГЭ перенесут на другую площадку. Пришкольный лагерь продолжит работу в филиале образовательного учреждения в микрорайоне Заимка.

"Ремонтные работы начнем оперативно и завершим за лето, чтобы к 1 сентября все школьники могли начать учебный год в штатном режиме", – написал Турчак.

Все службы работают на месте происшествия, создан оперативный штаб.

Пострадавших и погибших в результате возгорания нет. Причину пожара выясняют.