Частный дом сгорел ночью в алтайском селе

Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования

08 июня 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В селе Воскресенка Заринского района ночью 7 июня произошел пожар в частном жилом доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

На момент прибытия спасателей дом горел открытым огнем. На месте работали девять пожарных, задействовано четыре единицы техники. Площадь пожара составила 64 "квадрата". Обошлось без пострадавших.

"Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования", – указали в МЧС.

Всего за сутки 7 июня в Алтайском крае вспыхнуло 35 пожаров, девять из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили 13 пожаров.