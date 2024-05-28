НОВОСТИОбщество

В Горно-Алтайске запретят продажу алкоголя 1 июня

Исключения сделают только для заведений общепита, но с одним важным ограничением

28 мая 2024, 09:15, ИА Амител

Стеклянные бутылки / Фото: unsplash.com
Стеклянные бутылки / Фото: unsplash.com

В Горно-Алтайске в День защиты детей запретят продажу спиртного, пишет НГА со ссылкой на городскую администрацию.

Под запрет попали не только крепкие напитки, но и слабоалкогольная продукция – например, пиво.

Исключение сделают для заведений общепита, но продавать навынос алкоголь им также будет нельзя.

Ранее рассказали, как отметят День защиты детей в Барнауле.

праздники алкоголь Республика Алтай

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

09:32:59 28-05-2024

Остались дети без праздника

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:18:15 28-05-2024

Чтобы дети не нажрались?

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров