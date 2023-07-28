В Горном Алтае назвали блюдо в честь премьера Мишустина
Оценили стейк-салат по-мишустински в 790 рублей
28 июля 2023, 08:30, ИА Амител
Один из ресторанов в Республике Алтай добавил в меню блюдо в честь премьер-министра Михаила Мишустина.
"Мишустин не успел улететь, а рестораны в Горном уже поменяли меню", – написали в паблике "Черное и Белое Барнаул".
На прикрепленном к посту фото меню видно и название блюда – это стейк-салат с диафрагмой Black Angus, яйцом пашот и соусом пад тай по-мишустински за 790 рублей.
О каком именно заведении идет речь и что из себя представляет соус "по-мишустински", не уточняется.
Напомним, глава российского правительства приезжал в Горно-Алтайск накануне. Здесь он поучаствовал в федеральном совещании по туризму и, в том числе, провел личную встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
08:56:33 28-07-2023
ладно название!!! но цена !!! салат за 790 р!!! это самое мишустинское!!! или это не он говоил - денег нет но вы держитесь.
12:45:44 28-07-2023
Гость (08:56:33 28-07-2023) ладно название!!! но цена !!! салат за 790 р!!! это са... не, это Медведев говорил, не Мишустин.
08:57:31 28-07-2023
Диафрагма блэк ангус? Вы чо, совсем тронулись? Запчасть от обычной коровы с каких пор стала отдельным блюдом?
09:34:55 28-07-2023
Гость (08:57:31 28-07-2023) Диафрагма блэк ангус? Вы чо, совсем тронулись? Запчасть от о... Нормально все. Сейчас придет вчерашний житель страны розовых единорогов и пояснит, что это для тех, кто в Бахетле с полными телегами в очередях стоит.
09:00:26 28-07-2023
по мишустински это как?
10:44:51 28-07-2023
Гость (09:00:26 28-07-2023) по мишустински это как?... Пад тай – это кисло-сладкий густой соус, сделанный из тамаринда, рыбного и соевого соусов, пальмового сахара. Нужен для обжаривания особого вида рисовой лапши – тонкой и плоской, шириной 3-5 мм. Она называется так же, как и соус – Pad Thai
10:48:54 28-07-2023
Гость (10:44:51 28-07-2023) Пад тай – это кисло-сладкий густой соус, сделанный из тамари... т.е. мишустин самостоятельно соус готовил?
09:34:19 28-07-2023
Диафрагма - звучит пугающе
09:54:30 28-07-2023
Гость (09:34:19 28-07-2023) Диафрагма - звучит пугающе... Да и ангус тоже не очень
10:09:18 28-07-2023
Гость (09:54:30 28-07-2023) Да и ангус тоже не очень... про ангус вообще молчу...
10:42:43 28-07-2023
Гость (10:09:18 28-07-2023) про ангус вообще молчу...... Для саммита "Россия-Африка" норм название
10:43:34 28-07-2023
Проснулись так прогнулись
10:49:11 28-07-2023
Гость (10:43:34 28-07-2023) Проснулись так прогнулись... В этой республике сплошное безобразие. Меню обеда по-мишустински давно разработано и опробовано в Алтайском крае: рыбный суп из консервированной сайры, котлета с гречкой, чай с булочкой! Иван Ургант в своё время поведал всей стране в вечерней передаче. Да, а по поводу цены- здесь, конечно, пределов нет, они неуместны.
11:30:00 28-07-2023
Тоесть Мишустрин не только в Барнауле в школьной столовой хомячил, но и у алтайцев подъедал?
11:58:19 28-07-2023
Гость (11:30:00 28-07-2023) Тоесть Мишустрин не только в Барнауле в школьной столовой хо... Алтайцы его кормили диафрагмой (тьфу!) и ангусом (тьфу!). Не допусти издевательства над нашим премьером, присоединим РА к Алтайскому краю (как вариант)!
13:24:55 31-07-2023
Вот это новость! Салат , да еще в честь Мишустина. Новости почитаешь и диву даёшься. . Или нас считают недалекими или корреспонденты такие. Глупость беспросветная