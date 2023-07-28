В Горном Алтае назвали блюдо в честь премьера Мишустина

Оценили стейк-салат по-мишустински в 790 рублей

28 июля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Один из ресторанов в Республике Алтай добавил в меню блюдо в честь премьер-министра Михаила Мишустина.

"Мишустин не успел улететь, а рестораны в Горном уже поменяли меню", – написали в паблике "Черное и Белое Барнаул".

На прикрепленном к посту фото меню видно и название блюда – это стейк-салат с диафрагмой Black Angus, яйцом пашот и соусом пад тай по-мишустински за 790 рублей.

О каком именно заведении идет речь и что из себя представляет соус "по-мишустински", не уточняется.

Напомним, глава российского правительства приезжал в Горно-Алтайск накануне. Здесь он поучаствовал в федеральном совещании по туризму и, в том числе, провел личную встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.