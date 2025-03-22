В Горном Алтае потушили горящие торговые павильоны на Чемальской ГЭС

Огонь прошелся по площади 150 квадратных метров

22 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Пожар на Чемальской ГЭС / Фото: МЧС Республики Алтай

Торговые павильоны горели на Чемальской ГЭС в Республике Алтай, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Инцидент случился 21 марта. Площадь пожара составила 150 "квадратов".

На месте работали десять человек на двух единицах техники. Пострадавших нет.

О причинах возгорания не уточняется.

Ранее сообщили, что полицейские в Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге местной подстанции.