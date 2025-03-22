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В Горном Алтае потушили горящие торговые павильоны на Чемальской ГЭС

Огонь прошелся по площади 150 квадратных метров

22 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Пожар на Чемальской ГЭС / Фото: МЧС Республики Алтай
Пожар на Чемальской ГЭС / Фото: МЧС Республики Алтай

Торговые павильоны горели на Чемальской ГЭС в Республике Алтай, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Инцидент случился 21 марта. Площадь пожара составила 150 "квадратов".

На месте работали десять человек на двух единицах техники. Пострадавших нет.

О причинах возгорания не уточняется.

Ранее сообщили, что полицейские в Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге местной подстанции.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 5

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Сергей

18:11:49 22-03-2025

Кругом бардак😎

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Александр

20:57:24 22-03-2025

Следующая новость: Греф осматривает Чемал

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Гость

21:22:32 22-03-2025

Традиция? Год назад так же горели.

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Гость

10:55:04 23-03-2025

Гость (21:22:32 22-03-2025) Традиция? Год назад так же горели.... Кто-то целеннаправленно "выжигает" местных , что-бы освободить землю🙄

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Musik

22:48:17 22-03-2025

Сезонное.

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