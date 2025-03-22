В Горном Алтае потушили горящие торговые павильоны на Чемальской ГЭС
Огонь прошелся по площади 150 квадратных метров
22 марта 2025, 17:00, ИА Амител
Пожар на Чемальской ГЭС / Фото: МЧС Республики Алтай
Торговые павильоны горели на Чемальской ГЭС в Республике Алтай, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.
Инцидент случился 21 марта. Площадь пожара составила 150 "квадратов".
На месте работали десять человек на двух единицах техники. Пострадавших нет.
О причинах возгорания не уточняется.
Ранее сообщили, что полицейские в Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге местной подстанции.
18:11:49 22-03-2025
Кругом бардак😎
20:57:24 22-03-2025
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21:22:32 22-03-2025
Традиция? Год назад так же горели.
10:55:04 23-03-2025
Гость (21:22:32 22-03-2025) Традиция? Год назад так же горели.... Кто-то целеннаправленно "выжигает" местных , что-бы освободить землю🙄
22:48:17 22-03-2025
Сезонное.