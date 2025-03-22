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В Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге подстанции

Им оказался 20-летний студент

22 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай / 04.мвд.рф
Фото: МВД по Республике Алтай / 04.мвд.рф

Полицейские в Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге электроподстанции, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Предполагаемого злоумышленника установили по горячим следам. Им оказался 20-летний житель города, студент одного из местных техникумов.

"Молодой человек дал признательные показания. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины, которые побудили его совершить противоправное деяние", – говорится в сообщении ведомства.

Вечером 20 марта злоумышленник поджег подстанцию в Горно-Алтайске. В связи с произошедшим часть города осталась без электричества.

В 02:00 потребителей подключили к электроэнергии по временной схеме, полностью электроснабжение восстановили 21 марта в 03:00.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Ход и результаты его расследования взяла на контроль региональная прокуратура.

Пожары Происшествия Республика Алтай

Комментарии 3

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Гость

10:43:06 22-03-2025

Покаление порваных резинок.
Крестить на пятнашку за терроризм, чтобы как собачек в цирке головешкой думать научить

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Гость

12:07:25 22-03-2025

Гость (10:43:06 22-03-2025) Покаление порваных резинок.Крестить на пятнашку за терро...
Вряд ли подобные головёшки можно чему то научить. Время упущено. Но хотелось бы услышать истинную причину поджога, чтобы знать от чего нужно лечить.

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Musik

22:58:57 22-03-2025

Оперативно отработали.
Это хорошо.

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