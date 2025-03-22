В Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге подстанции
Им оказался 20-летний студент
22 марта 2025, 08:30, ИА Амител
Полицейские в Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге электроподстанции, сообщили в МВД по Республике Алтай.
Предполагаемого злоумышленника установили по горячим следам. Им оказался 20-летний житель города, студент одного из местных техникумов.
"Молодой человек дал признательные показания. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины, которые побудили его совершить противоправное деяние", – говорится в сообщении ведомства.
Вечером 20 марта злоумышленник поджег подстанцию в Горно-Алтайске. В связи с произошедшим часть города осталась без электричества.
В 02:00 потребителей подключили к электроэнергии по временной схеме, полностью электроснабжение восстановили 21 марта в 03:00.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Ход и результаты его расследования взяла на контроль региональная прокуратура.
10:43:06 22-03-2025
Покаление порваных резинок.
Крестить на пятнашку за терроризм, чтобы как собачек в цирке головешкой думать научить
12:07:25 22-03-2025
Гость (10:43:06 22-03-2025) Покаление порваных резинок.Крестить на пятнашку за терро...
Вряд ли подобные головёшки можно чему то научить. Время упущено. Но хотелось бы услышать истинную причину поджога, чтобы знать от чего нужно лечить.
22:58:57 22-03-2025
Оперативно отработали.
Это хорошо.