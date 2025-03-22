В Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге подстанции

Им оказался 20-летний студент

22 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай / 04.мвд.рф

Полицейские в Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге электроподстанции, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Предполагаемого злоумышленника установили по горячим следам. Им оказался 20-летний житель города, студент одного из местных техникумов.

"Молодой человек дал признательные показания. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины, которые побудили его совершить противоправное деяние", – говорится в сообщении ведомства.

Вечером 20 марта злоумышленник поджег подстанцию в Горно-Алтайске. В связи с произошедшим часть города осталась без электричества.

В 02:00 потребителей подключили к электроэнергии по временной схеме, полностью электроснабжение восстановили 21 марта в 03:00.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Ход и результаты его расследования взяла на контроль региональная прокуратура.