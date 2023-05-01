В городах Сибири отменяют праздничные салюты на День Победы

Соответствующие решения уже приняли в Омске и Томске

01 мая 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Администрация Омска и Томска решила отменить праздничные салюты по случаю Дня Победы. Об этом сообщает "Континент Сибирь".

Так, томские власти приняли соответствующее решение "на основании полученного предписания органов безопасности". Власти Омской области такое решение приняли, посоветовавшись с ветеранами. Глава Омска Сергей Шелест поддержал решение, подчеркнув, что сейчас гораздо важнее "сказать спасибо оставшимся ветеранам и труженикам тыла".

Из других городов Сибири запускать фейерверки будут в Барнауле, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске и Красноярске.