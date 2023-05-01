НОВОСТИОбщество

В городах Сибири отменяют праздничные салюты на День Победы

Соответствующие решения уже приняли в Омске и Томске

01 мая 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Администрация Омска и Томска решила отменить праздничные салюты по случаю Дня Победы. Об этом сообщает "Континент Сибирь"

Так, томские власти приняли соответствующее решение "на основании полученного предписания органов безопасности". Власти Омской области такое решение приняли, посоветовавшись с ветеранами. Глава Омска Сергей Шелест поддержал решение, подчеркнув, что сейчас гораздо важнее "сказать спасибо оставшимся ветеранам и труженикам тыла". 

Из других городов Сибири запускать фейерверки будут в Барнауле, Кемерове, Новокузнецке, Новосибирске и Красноярске.

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

11:40:30 02-05-2023

Салюты - деньги на ветер. Отдайте лучше ещё живым ветеранам.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров