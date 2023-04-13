Салют и масштабные акции. Как отпразднуют День Победы в Барнауле?

Основные праздничные мероприятия развернутся на площади Сахарова

13 апреля 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Власти Барнаула обсудили праздничную программу, которая запланирована в городе на 9 мая – в День Победы, сообщает мэрия.

Праздничные мероприятия начнутся утром 9 мая с возложения цветов на Мемориале Славы.

Далее состоится торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона на площади Советов с участием парадных расчётов, знамённой группы и сводного гарнизонного оркестра. После этого пройдёт акция "Бессмертный полк".

В традиционном легкоатлетическом пробеге "Кольцо Победы" примут участие не только профессиональные спортсмены, но и любители бега из городов и районов Алтайского края.

Среди патриотических акций самые масштабные – "Вахта памяти", "Георгиевская лента", "Синий платочек". В рамках акций "Парад у дома ветерана" и "Фронтовая бригада" творческие коллективы выступят во дворах домов, где живут ветераны.

"Накануне 9 мая всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла поздравят на дому с вручением подарков от губернатора Алтайского края Виктора Томенко, администрации Барнаула и Барнаульской городской Думы", – сообщил глава комитета по культуре Валерий Паршков.

Основные праздничные мероприятия развернутся на площади Сахарова и завершатся в 22 часа праздничным фейерверком.

Также на заседании в администрации Барнаула обсудили праздничную программу на 1 мая, которая завершится салютом над Обью.