В городе возле российской границы захотели сделать 26-часовые сутки

Чтобы, например, люди могли больше часов проводить с семьей

11 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Город Вадсе / Фото: google.com/maps

В Норвегии мэр города Вадсе попросила Еврокомиссию обязать власти страны одобрить установление в регионе часового пояса с 26 часами вместо 24, сообщает РИА Новости.

По замыслу мэра, увеличение количества часов в сутках позволит, например, проводить больше времени с семьей.

"Благодаря нашему проекту MOREtime мы стремимся прославлять и продвигать этот уникальный образ жизни, предлагая людям возможность более качественно проводить время, занимаясь такой деятельностью, как рыбалка, охота, изучение новых языков или просто общение с близкими", – отметила мэр.

Она надеется, что увеличение продолжительности суток поможет привлекать новых жителей в город, расположенный за Полярным кругом.