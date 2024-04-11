В городе возле российской границы захотели сделать 26-часовые сутки
Чтобы, например, люди могли больше часов проводить с семьей
11 апреля 2024, 14:00, ИА Амител
В Норвегии мэр города Вадсе попросила Еврокомиссию обязать власти страны одобрить установление в регионе часового пояса с 26 часами вместо 24, сообщает РИА Новости.
По замыслу мэра, увеличение количества часов в сутках позволит, например, проводить больше времени с семьей.
"Благодаря нашему проекту MOREtime мы стремимся прославлять и продвигать этот уникальный образ жизни, предлагая людям возможность более качественно проводить время, занимаясь такой деятельностью, как рыбалка, охота, изучение новых языков или просто общение с близкими", – отметила мэр.
Она надеется, что увеличение продолжительности суток поможет привлекать новых жителей в город, расположенный за Полярным кругом.
14:05:00 11-04-2024
Лучше часы остановите, чтобы время не тратить...
14:47:48 11-04-2024
32 мая им мало что ли!?
14:57:06 11-04-2024
Бред бредовый.
15:18:16 11-04-2024
Видимо в школе не училась и не слышала про биологические ритмы.
19:25:31 11-04-2024
Гость (15:18:16 11-04-2024) Видимо в школе не училась и не слышала про биологические рит...
Сутки - период оборота земли вокруг своей оси, грубо говоря. Причем тут биоритмы? Чтобы увеличить сутки до 26 часов надо замедлить вращение земли.
15:26:32 11-04-2024
В Норвегии разрешены наркотики?)))
15:34:11 11-04-2024
И сделать число Пи равным четырём!!!
15:42:30 11-04-2024
"Ну и тупые" (с)
16:29:05 11-04-2024
На планете Земля возле границы ... Так звучнее . Хе-хе
16:30:48 11-04-2024
Раньше было - С кем граничит Советский союз? - С кем хочет. А таперича только на границе ... Хоботов, это мелко! Хе-хе
16:50:49 11-04-2024
Укоротить на час рабочий день немного проще будет. Только вот захотят ли хозяева уменьшить прибыль, а работники зарплату?
18:42:12 11-04-2024
Вращение земли собрались замедлить?
22:54:47 11-04-2024
Гость (18:42:12 11-04-2024) Вращение земли собрались замедлить?... Часовой заводик загрузить работой, 26 на циферблате - эксклюзив и вне конкуренции..
02:52:14 12-04-2024
dok_CФ (22:54:47 11-04-2024) Часовой заводик загрузить работой, 26 на циферблате - эксклю... Ну и работать будешь 9 часов, а не восемь по таким часам.
11:12:15 12-04-2024
А чисто технически как это будет реализовано?