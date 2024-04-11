НОВОСТИОбщество

В городе возле российской границы захотели сделать 26-часовые сутки

Чтобы, например, люди могли больше часов проводить с семьей

11 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Город Вадсе / Фото: google.com/maps
Город Вадсе / Фото: google.com/maps

В Норвегии мэр города Вадсе попросила Еврокомиссию обязать власти страны одобрить установление в регионе часового пояса с 26 часами вместо 24, сообщает РИА Новости.

По замыслу мэра, увеличение количества часов в сутках позволит, например, проводить больше времени с семьей.

"Благодаря нашему проекту MOREtime мы стремимся прославлять и продвигать этот уникальный образ жизни, предлагая людям возможность более качественно проводить время, занимаясь такой деятельностью, как рыбалка, охота, изучение новых языков или просто общение с близкими", – отметила мэр.

Она надеется, что увеличение продолжительности суток поможет привлекать новых жителей в город, расположенный за Полярным кругом.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПолитика
инициативы

Комментарии 15

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Гость

14:05:00 11-04-2024

Лучше часы остановите, чтобы время не тратить...

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Гость

14:47:48 11-04-2024

32 мая им мало что ли!?

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Гость

14:57:06 11-04-2024

Бред бредовый.

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Гость

15:18:16 11-04-2024

Видимо в школе не училась и не слышала про биологические ритмы.

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Гость

19:25:31 11-04-2024

Гость (15:18:16 11-04-2024) Видимо в школе не училась и не слышала про биологические рит...

Сутки - период оборота земли вокруг своей оси, грубо говоря. Причем тут биоритмы? Чтобы увеличить сутки до 26 часов надо замедлить вращение земли.

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Гость

15:26:32 11-04-2024

В Норвегии разрешены наркотики?)))

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Гость

15:34:11 11-04-2024

И сделать число Пи равным четырём!!!

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Гость

15:42:30 11-04-2024

"Ну и тупые" (с)

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Бартоломео

16:29:05 11-04-2024

На планете Земля возле границы ... Так звучнее . Хе-хе

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Бартоломео

16:30:48 11-04-2024

Раньше было - С кем граничит Советский союз? - С кем хочет. А таперича только на границе ... Хоботов, это мелко! Хе-хе

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Гость

16:50:49 11-04-2024

Укоротить на час рабочий день немного проще будет. Только вот захотят ли хозяева уменьшить прибыль, а работники зарплату?

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Гость

18:42:12 11-04-2024

Вращение земли собрались замедлить?

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dok_CФ

22:54:47 11-04-2024

Гость (18:42:12 11-04-2024) Вращение земли собрались замедлить?... Часовой заводик загрузить работой, 26 на циферблате - эксклюзив и вне конкуренции..

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Гость

02:52:14 12-04-2024

dok_CФ (22:54:47 11-04-2024) Часовой заводик загрузить работой, 26 на циферблате - эксклю... Ну и работать будешь 9 часов, а не восемь по таким часам.

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Гость

11:12:15 12-04-2024

А чисто технически как это будет реализовано?

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