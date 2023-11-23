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В Норвегии допустили возможность закрытия границы с РФ

Ранее Финляндия объявила о закрытии почти всех КПП, граничащих с Россией

23 ноября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Норвегия закроет КПП на границе с Россией? заявил премьер-министр северной страны Йонас Гар Стере.

"[Закроем], если будет надо", – ответил Стере на вопрос о том, уместно ли последовать финскому примеру и закрыть границу с РФ (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно, что Финляндия закроет восемь из девяти КПП на границе с Россией из-за наплыва беженцев.

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