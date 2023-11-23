В Норвегии допустили возможность закрытия границы с РФ

Норвегия закроет КПП на границе с Россией? заявил премьер-министр северной страны Йонас Гар Стере.

"[Закроем], если будет надо", – ответил Стере на вопрос о том, уместно ли последовать финскому примеру и закрыть границу с РФ (цитата по РИА Новости).