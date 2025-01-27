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В барнаульской горбольнице № 8 ввели карантин из-за ветрянки

Заболевание нашли у студентки медуниверситета, работающей медсестрой

27 января 2025, 22:40, ИА Амител

Больница в Алтайском крае / Фото: amic.ru
Больница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Барнауле в городской больнице № 8 ввели карантин из-за случая заболевания ветряной оспой. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Диагноз подтвердился у медсестры, работавшей в отделении терапии. Девушка ухаживала за пациентами в стационаре.

"Карантин будет действовать до 5 февраля", – отмечается в публикации.

Заболевшая медсестра учится на шестом курсе медицинского университета, отметили в редакции.

Фото: Muhamad Harun Rabiyudin / unsplash.com

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Барнаул карантин Больницы Заболевания

Комментарии 1

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гость

14:27:14 28-01-2025

Бедная девчушка.... Выздоравливай. Я в молодости жила в семейном общежитии, и все наши малыши переболели легко. И одновременно заболел старший брат одного из детей. Его увезли по "скорой". температура была 40. Тогда я и услышала, что более старшие болеют очень тяжело.

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