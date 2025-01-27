В барнаульской горбольнице № 8 ввели карантин из-за ветрянки
Заболевание нашли у студентки медуниверситета, работающей медсестрой
27 января 2025, 22:40, ИА Амител
Больница в Алтайском крае / Фото: amic.ru
В Барнауле в городской больнице № 8 ввели карантин из-за случая заболевания ветряной оспой. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Диагноз подтвердился у медсестры, работавшей в отделении терапии. Девушка ухаживала за пациентами в стационаре.
"Карантин будет действовать до 5 февраля", – отмечается в публикации.
Заболевшая медсестра учится на шестом курсе медицинского университета, отметили в редакции.
14:27:14 28-01-2025
Бедная девчушка.... Выздоравливай. Я в молодости жила в семейном общежитии, и все наши малыши переболели легко. И одновременно заболел старший брат одного из детей. Его увезли по "скорой". температура была 40. Тогда я и услышала, что более старшие болеют очень тяжело.