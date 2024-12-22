В России годовалая девочка умерла от ветрянки из-за самоуверенности родителей

Родители пытались вылечить ребенка зеленкой и игнорировали советы врачей

22 декабря 2024, 18:10, ИА Амител

Фото: Muhamad Harun Rabiyudin / unsplash.com

В подмосковной Лобне годовалая девочка умерла от ветряной оспы. Родители пять дней пытались вылечить ребенка зеленкой, игнорируя советы врачей. Об этом сообщает Mash.

В середине октября у девочки поднялась температура. Педиатр диагностировал вирус, однако родители решили оставить ребенка дома.

"19 декабря снова вызвали скорую: у ребенка была высокая температура и посинел язык. Семье снова посоветовали обратиться в больницу", – пишет издание.

Родители повезли ребенка в инфекционную больницу в Москву. Уже в пути девочка начала задыхаться, и в больницу приехала в состоянии клинической смерти.

В итоге она умерла от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности на фоне ветряной оспы. СК начал проверку.