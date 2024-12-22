В России годовалая девочка умерла от ветрянки из-за самоуверенности родителей
Родители пытались вылечить ребенка зеленкой и игнорировали советы врачей
22 декабря 2024, 18:10, ИА Амител
В подмосковной Лобне годовалая девочка умерла от ветряной оспы. Родители пять дней пытались вылечить ребенка зеленкой, игнорируя советы врачей. Об этом сообщает Mash.
В середине октября у девочки поднялась температура. Педиатр диагностировал вирус, однако родители решили оставить ребенка дома.
"19 декабря снова вызвали скорую: у ребенка была высокая температура и посинел язык. Семье снова посоветовали обратиться в больницу", – пишет издание.
Родители повезли ребенка в инфекционную больницу в Москву. Уже в пути девочка начала задыхаться, и в больницу приехала в состоянии клинической смерти.
В итоге она умерла от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности на фоне ветряной оспы. СК начал проверку.
19:28:18 22-12-2024
стопудово сектанты- антипрививочники и натуропаты
08:47:28 23-12-2024
Элен без ребят (19:28:18 22-12-2024) стопудово сектанты- антипрививочники и натуропаты... и что еще страшнее, есть родители ,у которых дети не привиты, а документы сделаны, что привиты
20:41:35 23-12-2024
Элен без ребят (19:28:18 22-12-2024) стопудово сектанты- антипрививочники и натуропаты... у нас есть знакомая, дети не привиты, от бесконечных болезней простуд и пр (также они не лечат их у педиатров, а лечатся травками, ну как все нормальные "сектанты", ага) уже двое детей в возрасте до 14 лет астматики с регулярными приступами и бронхитами
22:54:11 22-12-2024
Когда у нас в доме было много молодёжи и, соответственно, детей, лечили ТОЛЬКО зелёнкой. Переболели практически все малыши. Все выжили.
09:02:04 23-12-2024
Светлана (22:54:11 22-12-2024) Когда у нас в доме было много молодёжи и, соответственно, де... И сквозанет у кого-то из них потом во взрослом возрасте опоясывающий лишай. Вот счастья-то будет. А это как раз то самое "отложенное" осложнение "безобидной" ветрянки. И да, выжили и отлично, вот только осложнения у ветрянки - гингивиты, стоматиты, гнойный паротит, конъюнктивиты, кератиты, отиты, сепсис, пневмонии, гломерулонефриты, энцефалит, миелит, нефрит, миокардит, кератит, синдром Рея, артриты, ларингит. Уверены, что все выжившие ничего из этого не заимели?
10:49:50 23-12-2024
Гость (09:02:04 23-12-2024) И сквозанет у кого-то из них потом во взрослом возрасте опо...
от прививок точно заимели...
11:33:21 23-12-2024
Гость (10:49:50 23-12-2024) от прививок точно заимели...... Ну пока что мы видим смерть от ветрянки в отсутствие прививки.
19:14:19 23-12-2024
это герпес вирус, он вызывает в том числе менингит, самолечение крайне опасно у детей, особенно до 5 лет. очень опасна болезнь для впервые заболевших взрослых старше 30 лет, тоже много смертей, температура при ветрянке без прививки у малышей 40 градусов, у взрослых 40 градусов, причем 2-4 дня так же смерть