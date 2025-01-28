В Госавтоинспекции прокомментировали крупное ДТП рядом с ТРЦ "Огни"

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились семь человек

28 января 2025, 20:06, ИА Амител

Крупное ДТП рядом с ТРЦ "Огни" / Фото: amic.ru

В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова произошло ДТП. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, причиной аварии стало столкновение автобуса и трамвая.

На месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства произошедшего уточняются.

"По предварительным данным, за медицинской помощью обратились семь человек", – сказано в сообщении.

На место аварии прибыли две машины скорой помощи, работает экипаж дорожно-патрульной службы.

Очевидцы говорят, что с рельсов сошел трамвай.