В Госавтоинспекции прокомментировали крупное ДТП рядом с ТРЦ "Огни"
По предварительным данным, за медицинской помощью обратились семь человек
28 января 2025, 20:06, ИА Амител
Крупное ДТП рядом с ТРЦ "Огни" / Фото: amic.ru
В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова произошло ДТП. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, причиной аварии стало столкновение автобуса и трамвая.
На месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства произошедшего уточняются.
"По предварительным данным, за медицинской помощью обратились семь человек", – сказано в сообщении.
На место аварии прибыли две машины скорой помощи, работает экипаж дорожно-патрульной службы.
Очевидцы говорят, что с рельсов сошел трамвай.
"Трамвай, автобус № 35, еще какая-то маршрутка", – рассказал корреспондент amic.ru.
06:22:33 29-01-2025
Кратенько, не раскрылись
10:12:13 29-01-2025
судя по фото автобус не уступил дорогу трамваю . Трамвай съезжал с кольца и имел преимущество
10:19:30 29-01-2025
Комментарий ГАИ где?
10:54:44 29-01-2025
В где комментарии то? Вот это что-ли: « Как сообщили в городской Госавтоинспекции, причиной аварии стало столкновение автобуса и трамвая». Самим не смешно?