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В Госавтоинспекции прокомментировали крупное ДТП рядом с ТРЦ "Огни"

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились семь человек

28 января 2025, 20:06, ИА Амител

Крупное ДТП рядом с ТРЦ "Огни" / Фото: amic.ru

В Барнауле на пересечении улиц Антона Петрова и Малахова произошло ДТП. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, причиной аварии стало столкновение автобуса и трамвая.

На месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства произошедшего уточняются.

"По предварительным данным, за медицинской помощью обратились семь человек", – сказано в сообщении.

На место аварии прибыли две машины скорой помощи, работает экипаж дорожно-патрульной службы.

Очевидцы говорят, что с рельсов сошел трамвай.

"Трамвай, автобус № 35, еще какая-то маршрутка", – рассказал корреспондент amic.ru.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 4

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Гость

06:22:33 29-01-2025

Кратенько, не раскрылись

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гость

10:12:13 29-01-2025

судя по фото автобус не уступил дорогу трамваю . Трамвай съезжал с кольца и имел преимущество

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Гость

10:19:30 29-01-2025

Комментарий ГАИ где?

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Гость

10:54:44 29-01-2025

В где комментарии то? Вот это что-ли: « Как сообщили в городской Госавтоинспекции, причиной аварии стало столкновение автобуса и трамвая». Самим не смешно?

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