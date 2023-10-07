В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ
В США считают, что Москва таким образом якобы хочет усилить давление на другие страны, чтобы они отказались от поддержки Украины
07 октября 2023, 16:25, ИА Амител
В госдепартаменте США обеспокоены планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Госдепа.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы обсудит вопрос об отзыве ратификации. После этого представитель РФ в международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что эти планы не значат, что Россия возобновит ядерные испытания, – она лишь хочет быть в равных с Соединенными Штатами условиях.
"Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний", – говорится в заявлении.В Госдепе считают, что Москва таким образом якобы хочет усилить давление на другие страны, чтобы они отказались от поддержки Украины.
16:50:53 07-10-2023
Ну если США не ратифицировали, то нам тоже ни к чему
17:08:02 07-10-2023
Ну хоть бы и так, если это поспособствует окончанию сво, то любые средства хороши
20:28:13 07-10-2023
Товарищ Володин! Нет смысла делать ядерные испытания на Новой Земле. Ядерные испытания не напугают врагов России. США считают, что при конфликте собьют все МБР противников своими авиакосмическими перехватчиками. Если хочешь до смерти напугать госдеп США, то скажи товарищу Путину что это сделать несложно. Надо сделать тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона "Капустин Яр", например, на полигон "Сары-Шаган". Лучше на полигон Кура. Но главное, что надо сделать. Предупредить США, что производится тестовый пуск МБР. США естественно всё отслеживают на территории РФ, будут отслеживать и пуск МБР и весь полёт МБР, проведут очередные учения по отслеживанию и «уничтожению» МБР противника. При этом космические и наземные системы ПРО США могут увидеть запуск МБР и не должны увидеть весь полёт нашей МБР, ну может пусть увидят пару секунд конец полёта МБР. Только в этом случае у всех госчинуш США от испуга начнётся «жуткий понос»! Такие технологии в России есть. Почему высокопоставленные госчиновники России десятки лет не хотят внедрять такие эффективные и прорывные технологии на новых физических принципах – это непонятно и подозрительно.
08:24:51 08-10-2023
WLAD (20:28:13 07-10-2023) Товарищ Володин! Нет смысла делать ядерные испытания на Ново... После развала великой страны и 30 лет феодально-олигархического "рая" для вас все еще остаются непонятные вещи?
23:49:07 07-10-2023
Испытания на Вашингтоне надо привести.