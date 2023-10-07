В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

В США считают, что Москва таким образом якобы хочет усилить давление на другие страны, чтобы они отказались от поддержки Украины

07 октября 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В госдепартаменте США обеспокоены планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Госдепа.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы обсудит вопрос об отзыве ратификации. После этого представитель РФ в международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что эти планы не значат, что Россия возобновит ядерные испытания, – она лишь хочет быть в равных с Соединенными Штатами условиях.

"Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний", – говорится в заявлении.В Госдепе считают, что Москва таким образом якобы хочет усилить давление на другие страны, чтобы они отказались от поддержки Украины.