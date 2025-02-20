Россияне массово скупают доллары из-за падения курса

Во многих обменниках наблюдаются очереди, причем доллар там стоит дороже, чем по курсу ЦБ

20 февраля 2025, 22:59, ИА Амител

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru

Россияне начали массово скупать доллары в обменных пунктах на фоне падения курса. Об этом сообщает Shot.

"Сейчас во многих обменниках наблюдаются очереди. Сотрудники утверждают, что ажиотаж наблюдается с самого утра", – пишет издание.

Подобная активность связана с новостями о падении курса. Причем в обменных пунктах доллар стоит дороже, чем по курсу ЦБ. Так, в одном из московских пунктов за доллар просят 95 рублей, тогда как официальный курс в настоящий момент – около 90 рублей.

Напомним, 20 февраля расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с начала сентября 2024 года упал ниже 88 рублей. На прошлой неделе курс резко опустился ниже 90 рублей после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.