Россияне массово скупают доллары из-за падения курса
Во многих обменниках наблюдаются очереди, причем доллар там стоит дороже, чем по курсу ЦБ
20 февраля 2025, 22:59, ИА Амител
Россияне начали массово скупать доллары в обменных пунктах на фоне падения курса. Об этом сообщает Shot.
"Сейчас во многих обменниках наблюдаются очереди. Сотрудники утверждают, что ажиотаж наблюдается с самого утра", – пишет издание.
Подобная активность связана с новостями о падении курса. Причем в обменных пунктах доллар стоит дороже, чем по курсу ЦБ. Так, в одном из московских пунктов за доллар просят 95 рублей, тогда как официальный курс в настоящий момент – около 90 рублей.
Напомним, 20 февраля расчетный курс доллара, на который ориентируется внебиржевой рынок, впервые с начала сентября 2024 года упал ниже 88 рублей. На прошлой неделе курс резко опустился ниже 90 рублей после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
23:09:31 20-02-2025
Ну так люди готовятся к отпускам, лето не за горами. Хотя Маск считает, что курс когда-нибудь может быть 30р)))
06:54:01 21-02-2025
Гость (23:09:31 20-02-2025) Ну так люди готовятся к отпускам, лето не за горами. Хотя Ма... Ты че-какой доллар-во всем мире только рубли в ходу! На доллар ниче не купишь....
06:10:54 21-02-2025
кто на этой теме в очередной раз поднимется, тот в обменнике не стоит
08:14:36 21-02-2025
Гость (06:10:54 21-02-2025) кто на этой теме в очередной раз поднимется, тот в обменнике... Есть такое - все подчистили, жадобы.
08:27:59 21-02-2025
Сигареты с 2001 года подорожали в 27 раз, жильё тоже в 10-20, а долар в 3. Ведитесь на эти байки дальше.
08:36:50 21-02-2025
Ха-ха-ха глупцы, ещё чуть-чуть и доллар будет по 30
09:21:55 21-02-2025
Гость (08:36:50 21-02-2025) Ха-ха-ха глупцы, ещё чуть-чуть и доллар будет по 30... Доллар может и будет по 30 но цены все равно не упадут, а наоборот еще больше будут расти - "Патамушта доллар упал" тут как в математике за 6 класс считай по МОДУЛЮ!
09:55:50 21-02-2025
Гость (09:21:55 21-02-2025) Доллар может и будет по 30 но цены все равно не упадут, а на... вы наверное эксперт - дальше 6 класса проучились.
09:55:32 21-02-2025
Кому надо купит бвксы хоть по ляму и ничего.А руссо туристо всегда останется в облико морале где все включено.
10:04:13 21-02-2025
гость (09:55:32 21-02-2025) Кому надо купит бвксы хоть по ляму и ничего.А руссо туристо ... я так смеялсо когда по телеку показывали обращавшихся к ВВП тёток продавших свои все хибары и затарившиеся в кредит $ за 140. спасите помогите, жидь негде!
14:28:49 21-02-2025
доллары в большинстве своем ни в европе ни в азии ни в турции не берут. Потому что банк сша сделал реформу и уже не принимает старые доллары. Новые цветные доллары сейчас в маленьком обьеме, дороже по курсу и их много поддельных ходит. А здесь как посмотришь население скупает старые доллары - бумагу по сути скупает
11:26:45 21-03-2025
Новости АМИК от 20.02.25
Падение доллара может продлиться до конца февраля, заявил в интервью "Парламентской газете" зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
"Думаю, что до конца февраля рубль еще будет относительно крепким. А дальше ситуация изменится. Что касается курса, я думаю, он остановится на отметке 85 рублей", – отметил парламентарий.
Вот и верь после этого парламентариям))) Уж март месяц на дворе, а бакс на отметке ниже 85 на сегодня