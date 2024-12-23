В Госдуме хотят оплатить новогодний отдых многодетным семьям и пенсионерам
Культурных отдых для многих становится недоступным, отметили депутаты
23 декабря 2024, 17:10, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова обратились к министру культуры Ольге Любимовой с предложением выделить бюджетные средства на компенсацию расходов для многодетных и малообеспеченных семей, а также пенсионеров на посещение новогодних мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарии предлагают компенсировать стоимость билетов на музеи, выставки, новогодние представления, катки и другие объекты досуга в период с 25 декабря по 8 января. Такая мера, по их мнению, снизит финансовую нагрузку на семьи и обеспечит равный доступ к культурным мероприятиям.
Миронов отметил, что стоимость билетов в праздничные дни значительно возрастает, делая культурный отдых недоступным для многих. Он также выразил обеспокоенность тем, что организаторы мероприятий часто используют праздники для получения быстрой прибыли.
"Новый год – это важная часть нашей национальной традиции, символ единства и семейных ценностей. Мы обязаны сохранить и передать эту традицию будущим поколениям", – подчеркнул Миронов.
17:16:41 23-12-2024
ЖКХ подешевле сделай и будет счастье пенсионерам. Мы никуда не ходим
17:34:57 23-12-2024
И поэтому елка должна быть исскустввенной.
17:47:23 23-12-2024
О, Боже!, Билет в музей 50 руб.стоит. Это компенсировать и бумаги собирать, что ты малоимущий? Лучше бы дали всем по 10тыс. Сами бы разобрались куда потратить
17:55:26 23-12-2024
Т.е. пусть финансовая пропасть между живоглотными богатеями и обираемыми нищебродами как в одночасье возникла, так и впредь остаётся вопиющей (усугубляясь вдобавок!), следует лишь по случаю праздников время от времени швырять "по-барски" милостыню "холопам"!?
18:46:24 23-12-2024
только внимательнее с этими пенсионерами, у знакомой знакомой 20 квартир и доход свыше 200 тыс мес., а она по документам неимущая пенсионерка. так уже несколько раз бесплатные путевки в Калининград получала!! Никакая инспекция на местах!
19:56:55 23-12-2024
Гость (18:46:24 23-12-2024) только внимательнее с этими пенсионерами, у знакомой знакомо... бесплатные путевки в... Калининград? не в санаторий, а в Калининград? БУГАГА!!
21:36:13 23-12-2024
Гость (18:46:24 23-12-2024) только внимательнее с этими пенсионерами, у знакомой знакомо... в Магадан скоро поедет
20:45:21 23-12-2024
А я уж подумал в Майами на новый год будем отдыхать, эти же депутаты обещали когда поднимали пенсионный возраст
08:16:12 24-12-2024
Сергей (20:45:21 23-12-2024) А я уж подумал в Майами на новый год будем отдыхать, эти же ... А харя не треснет?
09:45:10 24-12-2024
Гость (08:16:12 24-12-2024) А харя не треснет?... Вот твоя бы треснула и было бы ок.
21:23:19 23-12-2024
Элен без ребят (19:56:55 23-12-2024) бесплатные путевки в... Калининград? не в санаторий, а в Кал... ну да, в санатории на море в Калининграде, эта неимущая пенсионерка живет в Москве, там путевки двют куда хочешь
07:39:52 24-12-2024
Плати Емеля, а то инфляция маленькая, по сотке на рыло раздай.
11:13:07 24-12-2024
Угомоните этого справедливца,народ покупается на его лозунги.