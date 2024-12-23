В Госдуме хотят оплатить новогодний отдых многодетным семьям и пенсионерам

Культурных отдых для многих становится недоступным, отметили депутаты

23 декабря 2024, 17:10, ИА Амител

Барнаульский Арбат в новогодних красках / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова обратились к министру культуры Ольге Любимовой с предложением выделить бюджетные средства на компенсацию расходов для многодетных и малообеспеченных семей, а также пенсионеров на посещение новогодних мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарии предлагают компенсировать стоимость билетов на музеи, выставки, новогодние представления, катки и другие объекты досуга в период с 25 декабря по 8 января. Такая мера, по их мнению, снизит финансовую нагрузку на семьи и обеспечит равный доступ к культурным мероприятиям.

Миронов отметил, что стоимость билетов в праздничные дни значительно возрастает, делая культурный отдых недоступным для многих. Он также выразил обеспокоенность тем, что организаторы мероприятий часто используют праздники для получения быстрой прибыли.