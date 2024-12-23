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В Госдуме хотят оплатить новогодний отдых многодетным семьям и пенсионерам

Культурных отдых для многих становится недоступным, отметили депутаты

23 декабря 2024, 17:10, ИА Амител

Барнаульский Арбат в новогодних красках / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Барнаульский Арбат в новогодних красках / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова обратились к министру культуры Ольге Любимовой с предложением выделить бюджетные средства на компенсацию расходов для многодетных и малообеспеченных семей, а также пенсионеров на посещение новогодних мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарии предлагают компенсировать стоимость билетов на музеи, выставки, новогодние представления, катки и другие объекты досуга в период с 25 декабря по 8 января. Такая мера, по их мнению, снизит финансовую нагрузку на семьи и обеспечит равный доступ к культурным мероприятиям.

Миронов отметил, что стоимость билетов в праздничные дни значительно возрастает, делая культурный отдых недоступным для многих. Он также выразил обеспокоенность тем, что организаторы мероприятий часто используют праздники для получения быстрой прибыли.

"Новый год – это важная часть нашей национальной традиции, символ единства и семейных ценностей. Мы обязаны сохранить и передать эту традицию будущим поколениям", – подчеркнул Миронов.

Новогодний салют в Барнауле / Фото: amic.ru

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Россия праздники Госдума депутаты Новый год

Комментарии 13

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Бдыщ

17:16:41 23-12-2024

ЖКХ подешевле сделай и будет счастье пенсионерам. Мы никуда не ходим

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Гость

17:34:57 23-12-2024

И поэтому елка должна быть исскустввенной.

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Гость

17:47:23 23-12-2024

О, Боже!, Билет в музей 50 руб.стоит. Это компенсировать и бумаги собирать, что ты малоимущий? Лучше бы дали всем по 10тыс. Сами бы разобрались куда потратить

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Гость

17:55:26 23-12-2024

Т.е. пусть финансовая пропасть между живоглотными богатеями и обираемыми нищебродами как в одночасье возникла, так и впредь остаётся вопиющей (усугубляясь вдобавок!), следует лишь по случаю праздников время от времени швырять "по-барски" милостыню "холопам"!?

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Гость

18:46:24 23-12-2024

только внимательнее с этими пенсионерами, у знакомой знакомой 20 квартир и доход свыше 200 тыс мес., а она по документам неимущая пенсионерка. так уже несколько раз бесплатные путевки в Калининград получала!! Никакая инспекция на местах!

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Элен без ребят

19:56:55 23-12-2024

Гость (18:46:24 23-12-2024) только внимательнее с этими пенсионерами, у знакомой знакомо... бесплатные путевки в... Калининград? не в санаторий, а в Калининград? БУГАГА!!

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Гость

21:36:13 23-12-2024

Гость (18:46:24 23-12-2024) только внимательнее с этими пенсионерами, у знакомой знакомо... в Магадан скоро поедет

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Сергей

20:45:21 23-12-2024

А я уж подумал в Майами на новый год будем отдыхать, эти же депутаты обещали когда поднимали пенсионный возраст

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Гость

08:16:12 24-12-2024

Сергей (20:45:21 23-12-2024) А я уж подумал в Майами на новый год будем отдыхать, эти же ... А харя не треснет?

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Повсекакий

09:45:10 24-12-2024

Гость (08:16:12 24-12-2024) А харя не треснет?... Вот твоя бы треснула и было бы ок.

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Гость

21:23:19 23-12-2024

Элен без ребят (19:56:55 23-12-2024) бесплатные путевки в... Калининград? не в санаторий, а в Кал... ну да, в санатории на море в Калининграде, эта неимущая пенсионерка живет в Москве, там путевки двют куда хочешь

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Гость

07:39:52 24-12-2024

Плати Емеля, а то инфляция маленькая, по сотке на рыло раздай.

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Гость

11:13:07 24-12-2024

Угомоните этого справедливца,народ покупается на его лозунги.

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