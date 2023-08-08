В Госдуме хотят сокращать рабочие дни из-за жары. Какой должна быть температура?
В ближайшее время парламент страны планирует рассмотреть инициативу
08 августа 2023, 12:45, ИА Амител
В Госдуму внесут законопроект о праве граждан требовать у начальства сокращения рабочего дня, если в помещении устанавливается слишком высокая температура. Проект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Рассказываем, при какой температуре предлагают жителей страны отпускать домой раньше.
При какой температуре предлагают отпускать домой раньше?
Согласно проекту, работник может потребовать у работодателя сократить рабочее время на час при температуре воздуха +28,5 градуса; при температуре воздуха от +28,6 градуса до +29 градусов – на два часа; при температуре воздуха от +29,1 градуса и выше – на четыре часа.
Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму 4 августа. В ближайшее время парламент страны планирует рассмотреть инициативу.
При какой температуре сейчас можно работать?
Сегодня, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на час сокращается рабочий день при температуре + 28,5 градуса, на два часа – при +29 градусах, на четыре – при + 30,5 градуса. При этом в Трудовом кодексе не установлены особенности работы при жаре, что не позволяет оформить приказ о сокращении рабочего дня из-за высокой температуры.
А если я работаю на улице?
Тут более четкие правила. При +32,5 градуса не советуют работать больше 20 минут в час. Трудиться рекомендуется не больше 4–5 часов в спецодежде и 1,5-2 часов – без нее. Причем работать могут только сотрудникам в возрасте от 25 до 40 лет. Для младших и старших коллег такая работа может быть опасной.
А если температура поднялась выше 32,5 градуса, то трудиться на улице в таких условиях вообще запрещено.
13:07:45 08-08-2023
Капилка неработающих законов пополнилась ещё одним.
13:10:04 08-08-2023
Гость (13:07:45 08-08-2023) Капилка неработающих законов пополнилась ещё одним. ... Правильно подмечено! "Из пальца высасывают")
13:09:29 08-08-2023
Сейчас у всех, или почти во всех организациях кондиционеры, поэтому температуры комфортные в офисе! Тема неактуальная в связи с вышеизложенными - зачем терять время на пустые разговоры? Или всё как всегда?!)))
13:22:53 08-08-2023
Гость (13:09:29 08-08-2023) Сейчас у всех, или почти во всех организациях кондиционеры, ... Как раз актуальная, вот бюджетная организация социальной защиты, в кабинетах выше 35 градусов, работникам плохо, но руководству необходимо чтоб место высиживали
13:56:55 08-08-2023
Гость (13:22:53 08-08-2023) Как раз актуальная, вот бюджетная организация социальной защ... Да вы там так и работаете. Сидите просто по 8 часов . Толку от вас НОЛЬ
14:01:39 08-08-2023
Гость (13:56:55 08-08-2023) Да вы там так и работаете. Сидите просто по 8 часов . Толку ... Ишь ты как легко вы судите о чужой работе :-) По себе судите, значит.
14:23:51 08-08-2023
Гость (14:01:39 08-08-2023) Ишь ты как легко вы судите о чужой работе :-) По себе судите... Просто столкнуться пришлось. Пинали от одного к другому полгода.
18:09:26 08-08-2023
Гость (14:23:51 08-08-2023) Просто столкнуться пришлось. Пинали от одного к другому полг... Устройтесь в бюджетную сферу на работу - усильте коллектив, сподвигните на эффективный труд и клиентоориентированность своим личным примером)))).
14:35:34 08-08-2023
Гость (13:09:29 08-08-2023) Сейчас у всех, или почти во всех организациях кондиционеры, ... У нас почти во всех магазинах кондиционеры, только температура не комфортная, так как собственники экономят расходы на электроэнергию, поработал с утра потом отключили, может конечно не во всех так делают, но в большинстве точно.
13:21:18 08-08-2023
такая норма есть в СанПин, и люди ею пользуются, кто знает.. Не в каждом офисе есть кондиционер, и когда кабинет на солнечную сторону, особенно этим летом, это ужас... (((
13:52:26 08-08-2023
А кто будет соблюдать эти законы?Кто кого принудит к этому?Разве ,сейчас,на основе уже имеющихся норм нельзя его применить?Никому нет дела до того работника ,одни слова и показуха.
14:44:44 08-08-2023
ХаХа, все офисники отписались, жарко им, домой хочется. почему то сотрудники пекарен, повара, сотрудники заводов молчат, где в цехах реально бывает жарко, так еще и труд физический.
15:12:18 08-08-2023
Гость (14:44:44 08-08-2023) ХаХа, все офисники отписались, жарко им, домой хочется. поче... Это показатель соблюдения закона.Попробуй заикнись,будешь за воротами.Все должны иметь одинаковое право ,независимо от профессии.Но у нас всё на бумаге.
15:49:52 08-08-2023
Гость (14:44:44 08-08-2023) ХаХа, все офисники отписались, жарко им, домой хочется. поче... А ты думаешь, физический труд тяжелее умственного? Нет. Ты попробуй в жару умственным трудом заниматься, у тебя мозги склеятся.
15:18:29 08-08-2023
Детские лагеря и пришкольные площадки этим летом. В помещении 30,на улице 35 в тени. Кондиционеров нет. И???