В Госдуме хотят сокращать рабочие дни из-за жары. Какой должна быть температура?

В ближайшее время парламент страны планирует рассмотреть инициативу

08 августа 2023, 12:45, ИА Амител

В Госдуму внесут законопроект о праве граждан требовать у начальства сокращения рабочего дня, если в помещении устанавливается слишком высокая температура. Проект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Рассказываем, при какой температуре предлагают жителей страны отпускать домой раньше.

При какой температуре предлагают отпускать домой раньше?

Согласно проекту, работник может потребовать у работодателя сократить рабочее время на час при температуре воздуха +28,5 градуса; при температуре воздуха от +28,6 градуса до +29 градусов – на два часа; при температуре воздуха от +29,1 градуса и выше – на четыре часа.

Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму 4 августа. В ближайшее время парламент страны планирует рассмотреть инициативу.

При какой температуре сейчас можно работать?

Сегодня, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на час сокращается рабочий день при температуре + 28,5 градуса, на два часа – при +29 градусах, на четыре – при + 30,5 градуса. При этом в Трудовом кодексе не установлены особенности работы при жаре, что не позволяет оформить приказ о сокращении рабочего дня из-за высокой температуры.

А если я работаю на улице?

Тут более четкие правила. При +32,5 градуса не советуют работать больше 20 минут в час. Трудиться рекомендуется не больше 4–5 часов в спецодежде и 1,5-2 часов – без нее. Причем работать могут только сотрудникам в возрасте от 25 до 40 лет. Для младших и старших коллег такая работа может быть опасной.

А если температура поднялась выше 32,5 градуса, то трудиться на улице в таких условиях вообще запрещено.