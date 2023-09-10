В Госдуме хотят узаконить шаурму

К обсуждению привлекут представителей профильных ведомств

10 сентября 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутаты Госдумы на осенней сессии обсудят введение государственного стандарта шаурмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков заявил, что к работе привлекут представителей профильных ведомств, таких как Роспотребнадзор и Минздрав.

Даванков еще в июле предложил разработать стандарт шаурмы и рекомендации по приготовлению этого блюда, но ему ответили, что рекомендованный рецепт уже опубликован на сайте "Здоровое-питание.рф".

Ранее сообщалось, что в Курской области молодая девушка умерла, отравившись шаурмой.