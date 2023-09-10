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В Госдуме хотят узаконить шаурму

К обсуждению привлекут представителей профильных ведомств

10 сентября 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Депутаты Госдумы на осенней сессии обсудят введение государственного стандарта шаурмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков заявил, что к работе привлекут представителей профильных ведомств, таких как Роспотребнадзор и Минздрав.

Даванков еще в июле предложил разработать стандарт шаурмы и рекомендации по приготовлению этого блюда, но ему ответили, что рекомендованный рецепт уже опубликован на сайте "Здоровое-питание.рф".

Ранее сообщалось, что в Курской области молодая девушка умерла, отравившись шаурмой. 

Здоровье Госдума Продукты

Комментарии 6

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Гость

12:01:48 10-09-2023

когда коту делать нечего, он ...... чешит...

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Гость

09:22:30 11-09-2023

Гость (12:01:48 10-09-2023) когда коту делать нечего, он ...... чешит...... а еще лижет

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Гость

12:30:11 10-09-2023

И корейскую кухню легализуйте. Проблему с бродячими и сбежавшими собаками, с ошейниками и намордниками всразу решите.

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Гость

13:13:44 10-09-2023

Да, это ведь проще, чем искоренить коррупцию в проверяющих общепит организациях. Показуха очередная.

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Гость

23:09:11 10-09-2023

Эту гадость фастфудовскую гадость надо запретить.

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Гость

09:39:23 11-09-2023

Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», а мозгов как у ЕР

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