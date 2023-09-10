В Госдуме хотят узаконить шаурму
К обсуждению привлекут представителей профильных ведомств
10 сентября 2023, 10:43, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Депутаты Госдумы на осенней сессии обсудят введение государственного стандарта шаурмы. Об этом сообщает РИА Новости.
Вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков заявил, что к работе привлекут представителей профильных ведомств, таких как Роспотребнадзор и Минздрав.
Даванков еще в июле предложил разработать стандарт шаурмы и рекомендации по приготовлению этого блюда, но ему ответили, что рекомендованный рецепт уже опубликован на сайте "Здоровое-питание.рф".
Ранее сообщалось, что в Курской области молодая девушка умерла, отравившись шаурмой.
12:01:48 10-09-2023
когда коту делать нечего, он ...... чешит...
09:22:30 11-09-2023
Гость (12:01:48 10-09-2023) когда коту делать нечего, он ...... чешит...... а еще лижет
12:30:11 10-09-2023
И корейскую кухню легализуйте. Проблему с бродячими и сбежавшими собаками, с ошейниками и намордниками всразу решите.
13:13:44 10-09-2023
Да, это ведь проще, чем искоренить коррупцию в проверяющих общепит организациях. Показуха очередная.
23:09:11 10-09-2023
Эту гадость фастфудовскую гадость надо запретить.
09:39:23 11-09-2023
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», а мозгов как у ЕР