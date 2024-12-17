В Госдуме хотят ввести штрафы для россиян, которые дарят алкоголь

По мнению депутата, лучше подарить книгу или абонемент в спортзал

17 декабря 2024, 18:45, ИА Амител

Алкоголь / Фото: unsplash.com / Nathan Powers

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов выступил с инициативой штрафовать граждан за дарение алкогольной продукции. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Депутат предложил установить следующие штрафы:

5 тыс. рублей – для граждан;

35-50 тыс. рублей – для должностных лиц;

100 тыс. рублей – для юридических лиц.

Свинцов подчеркнул необходимость усиления борьбы с алкоголем и предложил альтернативные подарки, например, книги или абонементы в спортзал.

Инициатива появилась на фоне поручения правительства России профильным ведомствам рассмотреть вопрос о запрете скидок на алкоголь. Рекомендации должны быть представлены до апреля 2025 года.