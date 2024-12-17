В Госдуме хотят ввести штрафы для россиян, которые дарят алкоголь
По мнению депутата, лучше подарить книгу или абонемент в спортзал
17 декабря 2024, 18:45, ИА Амител
Алкоголь / Фото: unsplash.com / Nathan Powers
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов выступил с инициативой штрафовать граждан за дарение алкогольной продукции. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
Депутат предложил установить следующие штрафы:
- 5 тыс. рублей – для граждан;
- 35-50 тыс. рублей – для должностных лиц;
- 100 тыс. рублей – для юридических лиц.
Свинцов подчеркнул необходимость усиления борьбы с алкоголем и предложил альтернативные подарки, например, книги или абонементы в спортзал.
Инициатива появилась на фоне поручения правительства России профильным ведомствам рассмотреть вопрос о запрете скидок на алкоголь. Рекомендации должны быть представлены до апреля 2025 года.
19:09:04 17-12-2024
Фраза из фильма. "Господи, воистину! Когда ты хочешь наказать нас, то делаешь слепыми и глухими!" ЧЕМ занимаются там "избранники"?
19:35:14 17-12-2024
гость (19:09:04 17-12-2024) Фраза из фильма. "Господи, воистину! Когда ты хочешь наказа... Слепота и глухоте мешают бухать?
19:36:57 17-12-2024
гость (19:09:04 17-12-2024) Фраза из фильма. "Господи, воистину! Когда ты хочешь наказа... Конец года...обострение на фоне магнитных бурь
19:20:13 17-12-2024
Лишь бы стены в туалете гд не мазал.
С таким шумом в голове не мудрено
19:52:42 17-12-2024
Помешались депутаты на штрафах: не за то, так за это - лишь бы срубить бабла...
21:16:51 17-12-2024
Дарить можно только хоть что либо родственникам, либо соседям, друзьям или иным близким людям. Остальное должно строго наказываться. Зависимые от кого-то люди дарящие любые подарки должны строго наказываться как за взятку. Причем обе стороны должны наказываться штрафом в пользу государство в 200 кратном размере. Тогда все эти шоколадки, коньяки и остальное взятки прекратятся. В Китае даже не принято чаевые давать в кафе и ресторанах.
06:50:03 18-12-2024
Гость (21:16:51 17-12-2024) Дарить можно только хоть что либо родственникам, либо соседя... а если сосед - начальник ЖЭКа и по совместительству добрый друг?
12:44:53 18-12-2024
Гость (06:50:03 18-12-2024) а если сосед - начальник ЖЭКа и по совместительству добрый д... Посадить обоих коррупционеров.
12:52:35 18-12-2024
Гость (21:16:51 17-12-2024) Дарить можно только хоть что либо родственникам, либо соседя... Служебные подарки (сотрудникам, например) и так облагаются налогом, если дороже 4тр, кажется. А взятки и так по закону преследоваться должны, ничего нового изобретать не нужно, добиться выполнения существующих законов. Штрафы за подарки - это бред какой-то. Как доказательную базу собирать?
22:18:51 17-12-2024
Гость (19:20:13 17-12-2024) Лишь бы стены в туалете гд не мазал.С таким шумом в голо... Акцизы собираем, а дарить нельзя это потом?))))
23:10:04 17-12-2024
ЛДПР - это диагноз. Лечению не поддаётся, увы.
06:33:51 18-12-2024
Вчера прочитал, что в думу предложили ввести психиатров. Проверять инициативных депутатов. Вроде зима, а у них приступы продолжаются. Что то Милонов затих, скучаем))
12:56:12 18-12-2024
ВВП (06:33:51 18-12-2024) Вчера прочитал, что в думу предложили ввести психиатров. Про... Должны бы раз в полгода справки хоть приносить о профосмотре. От психиатора и нарколога в том числе. Странно, если нет такого.
08:02:01 18-12-2024
Давайте введем штрафы депутатам за имитацию бурной деятельности
08:25:41 18-12-2024
в таком случае надо штрафовать депутатов за незаконное обогащение, а то ездят на премиальных тачках жируют за чужой счет дурью маются ифигню придумывают.
А вот абонимент это он верно подметил, вот только не простым людям а нашим депутатам, а то слишком много лишнего веса, пора отвыкать от халявных хорщей толстосумы.
А мы нищебродыпо вашей логике, будем дарить алкашку литрами и хрен че нам сделаете, штрафовать хотите? начните с себя.
08:29:38 18-12-2024
Прав был глава СК Бастрыкин дав определение Госдуме... Они бы лучше подумали как страну из экономического коллапса вывести.
08:31:42 18-12-2024
А я не дарю алкашку. Я долги возвращаю.))
09:56:25 18-12-2024
а если я сам себе бутылку водки подарю? я должен отдать 5 тыщ что ли?
11:02:18 18-12-2024
нет ты не понял, они имеют в виду что им нельзя спиртное дарить, нужно что то другое, а спиртное у них есть
14:40:57 18-12-2024
Интересно, а как это будет работать? Вот прихожу я к другу в гости. Дарю ему бутылку чего-нибудь. Как штрафовыписывальщики узнают об этом? Будут в каждой бутылке микрочип растворять и отслеживать содержимое от прилавка до унитаза?