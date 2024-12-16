Продажи алкоголя в России достигли максимума за семь лет

Особенно заметен рост крепких напитков

16 декабря 2024, 22:55, ИА Амител

Бутылки из-под алкоголя / Фото: unsplash.com

Объем розничной продажи алкоголя в России за январь – ноябрь 2024 года составил 201,7 млн декалитров, что на 20% больше показателей за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

В статистику не включены пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха. Как отмечают эксперты, объем продаж достиг рекордного уровня за последние семь лет.

"Особенно заметен рост крепких напитков: продажи водки увеличились до 68,7 млн декалитров, что на 15% выше, чем в 2017 году, а объем продаж коньяка вырос на 45%", – рассказали специалисты.

В то же время спрос на слабоалкогольные напитки существенно снизился – их продажи за 11 месяцев сократились на 25,8%.