В Госдуме нашли способ сделать 31 декабря официальным выходным днем

По словам Нилова, власти не идут на этот шаг из-за опасений, что тогда речь пойдет и о других предновогодних днях

19 мая 2025, 11:16, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сделать 31 декабря официальным нерабочим днем, перенеся выходной с 8 января. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что правительство опасается этого шага, поскольку тогда пойдет речь о переносе рабочего времени и 30 декабря, и других дней. При этом Нилов не согласен с кабинетом министров – 31 декабря в России последние годы фактически и так выходной день, а принимать это решение приходится в ручном режиме.

Депутат предлагает сделать рабочим днем 8 января, чтобы сохранить баланс праздников, а 31 декабря официально зафиксировать нерабочим днем на постоянной основе.