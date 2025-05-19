В Госдуме нашли способ сделать 31 декабря официальным выходным днем
По словам Нилова, власти не идут на этот шаг из-за опасений, что тогда речь пойдет и о других предновогодних днях
19 мая 2025, 11:16, ИА Амител
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сделать 31 декабря официальным нерабочим днем, перенеся выходной с 8 января. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что правительство опасается этого шага, поскольку тогда пойдет речь о переносе рабочего времени и 30 декабря, и других дней. При этом Нилов не согласен с кабинетом министров – 31 декабря в России последние годы фактически и так выходной день, а принимать это решение приходится в ручном режиме.
Депутат предлагает сделать рабочим днем 8 января, чтобы сохранить баланс праздников, а 31 декабря официально зафиксировать нерабочим днем на постоянной основе.
11:28:34 19-05-2025
Было очень хорошо. 31 день очень нужен выходной, а 8-го уже не так сильно.
11:28:51 19-05-2025
пойдёт
12:34:36 19-05-2025
не выходной, а праздничный. с ДВОЙНОЙ ОПЛАТОЙ, КАК ПОЛАГАЕТСЯ.
14:35:31 19-05-2025
Какое у нас трусливое правительство, опасается, что люди будут отдыхать в нужное людям время. Вернее салаты спокойно строгать.
А правительству зачем 31 декабря выходной, оно в ресторане покушает, оно руками не работает, ему о народе думать надо...
15:58:09 19-05-2025
8 января нельзя трогать - 7 выпьешь , а как 8 января на авто ехать? Или Рождество уже не праздник!?
16:54:01 19-05-2025
конечно 31 должно быть выходным, но не за счет 8 января, а как само собой разумеющееся
21:05:14 19-05-2025
А ещё нужно в январе окладникам уменьшать зарплату, у сдельщиков же она меньше, ну за исключением артистов и клоунов)