Когда у россиян будут следующие длинные выходные?
Рассказываем, сколько дней будем отдыхать на День России
12 мая 2025, 11:42, ИА Амител
Четырехдневные мини-каникулы по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пролетели и 12 мая у россиян начались трудовые будни. Но многие уже задаются вопросом: когда будут следующие выходные и сколько они продлятся. Amic.ru все выяснил. Подробности – в нашем материале.
Когда будут следующие длинные выходные в 2025 году?
Следующим по списку в календаре праздничных дат значится большой государственный праздник – День России. Ждать выходного по этому случаю осталось ровно месяц: его традиционно отмечают 12 июня. Для людей, которые работают на "пятидневке", он официально будет нерабочим.
А сколько дней будем отдыхать на День России?
Отдыхать на День России будем, как и на майские праздники, четыре дня. Нас ждет короткая трехдневная рабочая неделя, которая продлится с 9 по 11 июня.
Выходные начнутся 12 июня, которое в 2025 году выпадает на четверг. Пятница, 13 июня, станет тоже нерабочей благодаря переносу выходного с Международного женского дня. Напомним, этот праздник совпал с субботой. Плюсуем сюда законные выходные в субботу и воскресенье и получаем четырехдневные мини-каникулы.
В итоге отдыхать мы будем с 12 по 15 июня. А в понедельник, 16 июня, нужно будет выходить на работу.
Будет ли 11 июня сокращенным рабочим днем?
Да. Так как 11 июня – предпраздничный день, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
Когда потом будут длинные выходные?
После июньских праздников ждать придется пять месяцев: следующие длинные выходные будут только в ноябре. По случаю празднования Дня народного единства мы будем отдыхать три дня: с 2 по 4 ноября 2025 года. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочей.
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