В Госдуме назвали фейком приказ от имени Шойгу о дополнительной мобилизации
По словам Картаполова, в РФ нет необходимости в мобилизации — Минобороны и без нее проводит активный набор на контрактную службу в армии
05 сентября 2023, 21:57, ИА Амител
Приказ от имени министра обороны Сергея Шойгу о якобы начале дополнительной мобилизации, который распространяется в интернете, является фейковым. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает ТАСС.
Ранее в Telegram-каналах появился приказ от имени Шойгу, в котором говорится о "дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации". Поддельный документ должен был "вступить в силу" с 11 сентября.
Парламентарий подчеркнул, что эта информация – "полная ерунда", специально разработанная украинцами и размещенная в соцсетях.
"Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание", – сказал парламентарий.
По словам Картаполова, в РФ нет необходимости в мобилизации – Минобороны и без нее проводит активный набор на контрактную службу в армии.
09:25:17 06-09-2023
Ципсошники с чубами вбрасывают, а всякие местные дебилы это распространяют...
09:36:41 06-09-2023
Кстати, часто дезинформацию распространяют -это да!