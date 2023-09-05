В Госдуме назвали фейком приказ от имени Шойгу о дополнительной мобилизации

По словам Картаполова, в РФ нет необходимости в мобилизации — Минобороны и без нее проводит активный набор на контрактную службу в армии

05 сентября 2023, 21:57, ИА Амител

Фото: amic.ru

Приказ от имени министра обороны Сергея Шойгу о якобы начале дополнительной мобилизации, который распространяется в интернете, является фейковым. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает ТАСС.

Ранее в Telegram-каналах появился приказ от имени Шойгу, в котором говорится о "дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации". Поддельный документ должен был "вступить в силу" с 11 сентября.

Парламентарий подчеркнул, что эта информация – "полная ерунда", специально разработанная украинцами и размещенная в соцсетях.

"Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание", – сказал парламентарий.

По словам Картаполова, в РФ нет необходимости в мобилизации – Минобороны и без нее проводит активный набор на контрактную службу в армии.