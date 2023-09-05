Фейковый указ о новой волне мобилизации распространяют в интернете

Документ, якобы подписанный министром обороны Сергеем Шойгу, оказался липовым

05 сентября 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Украинские телеграм-каналы распространяют фейковый указ министра обороны РФ Сергея Шойгу о новой волне мобилизации. Согласно таким сообщениям, документ якобы вступит в силу 11 сентября, а призовут по нему 200 тысяч россиян, пишет Ura.ru.

Однако доверять подобным сведениям ни в коем случае не стоит: на официальном интернет-портале правовой информации, где публикуются указы Минобороны, такого указа нет. Кроме того, в распространяемой подделке военные комиссары названы "представителями комиссариатов", а подпись Шойгу не соответствует оригиналу.

Планируется ли в России новая волна мобилизации?

В начале сентября депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, что новой мобилизации не будет. По его словам, на данный момент акцент делается на наборе военнослужащих по контракту, и люди на это идут. Кроме того, он отметил, что если сейчас объявить мобилизацию, то промышленность попросту не сможет одномоментно обеспечить огромное число граждан оружием, боеприпасами, одеждой, техникой, едой и прочим, и в таком случае "толку мобилизовывать людей".