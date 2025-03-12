В Госдуме назвали худшие месяцы для отпуска

Наименее выгодными месяцами считаются январь, май, июнь и ноябрь

12 марта 2025, 20:00, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Наименее выгодными месяцами для отпуска в 2025 году являются январь, май, июнь и ноябрь, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

"Отпускные считаются не так, как зарплата. Зарплата всегда начисляется за месяц целиком, независимо от того, сколько в нем рабочих дней. Отпускные выплачиваются по дням, исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев", – объяснил депутат.

Так, если отпуск выпадает на месяц с небольшим числом рабочих дней, например, январь (17 дней) или май (18 дней), сумма выплат окажется ниже, "чем если бы человек просто работал".

В месяцах с большим количеством рабочих дней, таких как июль и октябрь (по 23 дня), отпускные могут даже превышать дневную зарплату.

"В такие месяцы отпуск оказывается финансово выгоднее, потому что сумма отпускных либо выше, либо хотя бы не уступает зарплате", – отметил Гаврилов.

Депутат также посоветовал планировать отпуск с учетом премий. Если они входят в расчетный период, то отпускные будут выше.

"Если есть такая возможность, то отпуск лучше брать после получения, а не до получения премии", – порекомендовал он.

Также на размер отпускных влияет наличие праздничных дней, которые не оплачиваются отдельно и уменьшают расчетный фонд. Поэтому особенно ощутимые потери возможны в январе и мае.

Так, оптимальными месяцами для отпуска в 2025 году стали февраль, март, апрель, август и декабрь. Наиболее выгодными из них парламентарий назвал июль и октябрь.