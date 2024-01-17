В Госдуме назвали национальные диаспоры и общины мафиозными структурами
По мнению вице-спикера Толстова, они "подкупают местную власть, "отмазывают" собственных боевиков, "крышуют" полулегальный бизнес" и запугивают остальных
17 января 2024, 19:22, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами. В своем Telegram-канале он прокомментировал информацию о том, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении лидера межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова.
По мнению Толстова, землячества мало чем отличаются от преступных группировок с Корсики или Сицилии. Они "подкупают местную власть, "отмазывают" собственных боевиков, "крышуют" полулегальный бизнес" и запугивают остальных. Депутат считает, что в России им не должно быть места, а за нарушения российского законодательства и правил поведения должна следовать жесткая реакция властей.
Напомним, что ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Баратова. Согласно опубликованным в Telegram-каналах скриншотам, глава землячества прокомментировал ситуацию с ценами на яйца, уничижительно высказавшись об участниках спецоперации.
19:28:21 17-01-2024
И дальше что с этими пассажирами будут делать ? Всё равно усиленно завозить ?
06:27:41 18-01-2024
Гость (19:28:21 17-01-2024) И дальше что с этими пассажирами будут делать ? Всё равно ус... Бизнесу нужна недорогая рабочая сила на тех вакансиях, на которые русские не идут. Плюс очень много мужиков именно с рабочих и неденежных специальностей идут контрактниками - их тоже нужно кем-то заменить. А окультуривание приезжих и конфликты на национальной почве ни бизнес ни государство не интересуют.
09:16:25 18-01-2024
Гость (06:27:41 18-01-2024) Гость (19:28:21 17-01-2024) И дальше что с этими пасса... Бизнесу нужны рабы. Завезенные к ним ближе, так как большая часть из них полулегальна, за них не платят налогов, взносов и т.п. Но платить им меньше чем местным не позволят те, кто организовал всю эту "миграцию", потому как с этой оплаты им же отстегивается доля. Это давно не скрываемая схема, огромная по масштабам, международная. Думаете, чего там первые азиатские лица так завозмущались, когда мигрантов гонять начали? Потому что бизнес на поставляемых рабах стал сбои давать.
20:21:59 17-01-2024
Я это знал еще при СССР, а до этих только сейчас дошло.
08:05:12 18-01-2024
Гость (20:21:59 17-01-2024) Я это знал еще при СССР, а до этих только сейчас дошло.... С языка сняли. Ну хорошо что хоть сейчас дошло. Может туповаты.
20:50:00 17-01-2024
Дошло на конец то???????? Есть государство и его конституционные органы которые и решают все вопросы жизни каждой группы населения в зависимости от статуса на основании законодательства не взирая на противоречащие ему этнические религиозные и другие обычаи традиции и устои. Закон превыше всего. Толи граждане РФ то ли иностранцы то ли лица без гражданства толи с двойным гражданством то ли туристы то ли мигранты трудовые то ли еще кто то.
10:27:18 18-01-2024
Гость (20:50:00 17-01-2024) Дошло на конец то???????? Есть государство и его конституцио... Столько ошибок, вы сами-то не мигрант? "на конец то" "толи"...
21:21:47 17-01-2024
И что изменится от того что он сказал про то что известно всем? Знаете что скажет ПРЕЗИДЕНТ ЕСЛИ ДО НЕГО ЭТО ДОЙДЕТ?
21:57:59 17-01-2024
Это называется разжигание, ничто не мешало (и сейчас не мешает) выявлять и пресекать вот эти все правонарушения что он перечислил, безотносительно этноса. Закон один для всех национальностей, ну так почему он не работает? Или Петр Толстой не приемлет только национальные преступные группировки, а остальные его устраивают?
22:40:52 17-01-2024
Ни сего не изменится. Эта алькаида кормит чинушь. Бабушек русских разгоняют с торговлей, а у "французов" палатки по всему городу стоят, за откатики. От того что на стойке нет русских выгода только хозяевам стройки, ценник от этого не уменьшается. Да и чинушачьи дети с тожероссиянами в одних классах не учатся. Страдают толко дети трудящихся.
01:22:29 18-01-2024
Толстой, Толстого... А не "Толстова". Что с русским языком?
08:34:50 18-01-2024
Гость (01:22:29 18-01-2024) Толстой, Толстого... А не "Толстова". Что с русским языком?... Да вообще все плохо с общим уровнем образования по сравнению с СССР.
07:14:06 18-01-2024
Демографическая проблема есть, как ты ее не замалчивай. И решать ее в любом случае надо. А высокообразованные европейцы к нам не едут. И из-за экономических причин и из-за идеологических различий в менталитете. Миграция из ближнего зарубежья продолжится, это объективный экономический процесс. Но ведь никто не мешает полиции и спецслужбам более тщательно отслеживать их деятельность и пресекать нарушения и карать преступления.
09:18:56 18-01-2024
Гость (07:14:06 18-01-2024) Демографическая проблема есть, как ты ее не замалчивай. И ре... Значит кто-то все таки мешает. Кто-то, кто с этого имеет.
08:06:05 18-01-2024
Хорошо, что дошло. Лучше поздно, чем никогда
08:56:58 18-01-2024
Как далеки они от людей , что не слышат народ! Может еще про зарплаты услышат, про честный литр и килограмм? А то давайте честно, тогда и в металл меньше лить будем , кирпичи будем на пенопласт заменять, чего это продуктовщикам можно ШКРИНФЛЯЦИЮ, а другим нельзя?
14:12:08 18-01-2024
«У нас сложился огромный класс управленцев, которые искренне уверены, что смысл существования государства - это их личное обогащение», говорит М. Делягин. И он прав. Сами подумайте,жить на несколько стран,учить детей в лучших заведениях запада, содержать родственников, дворцы, любовниц, яхты...А вы тут с какими-то мигрантами, зарплатами. Да они читая ваши комменты с утра, только подзаряжаются ими и думают-жизнь удалась.