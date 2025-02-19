В Госдуме назвали слова сенатора США о Путине преступлением

Депутат Журавлев призвал осудить Уикера за призыв отправить Путина на пожизненное заключение

19 февраля 2025, 17:16, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Заявление американского сенатора Роджера Уикера о президенте России Владимире Путине является преступлением, он должен быть привлечен к уголовной ответственности по российскому законодательству. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Накануне сенатор-республиканец Роджер Уикер, возглавивший комитет сената по вооруженным силам, призвал отправить российского президента в тюрьму на пожизненное заключение и задуматься о его казни. Так он ответил на вопрос о том, стоит ли доверять РФ в переговорах по поводу окончания украинского конфликта.

Журавлев отметил, что подобные публичные высказывания – уголовное преступление. По его оценке, в отношении американского политика следует возбудить уголовное дело по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"), расследовать его, а после осудить, пусть и заочно.

Депутат отметил, что Уикер, скорее всего, слышал, как приговоры противникам исполнялись при Советском Союзе. Журавлев считает, что эту практику нужно возобновить: иного способа заставить американских политиков вести себя прилично уже не осталось.