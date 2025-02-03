"Неприязнь перешла в ненависть". Задумывал ли Байден убийство президента России?

Эксперты рассказали, когда хотели устранить Путина и почему это стало возможным

03 февраля 2025, 06:15, ИА Амител

Владимир Путин и Джо Байден / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сообщивший о подготовке покушения на Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон вызвал настоящую бурю в российском политикуме. Так, в конце января председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в Конгресс США и ООН обращения, предлагая дать оценку поведению некоторых персонажей ушедшей администрации США.

Amic.ru попытался разобраться, станет ли возмущение ГД по инициативе ее председателя серьезным фактором международной политической жизни, и заодно понять, связаны ли эти действия с политической ситуацией в России.

Популизм от царедворца?

В обращении Госдумы говорится , что депутаты "с крайним возмущением и одновременно со всей серьезностью" восприняли информацию Такера Карлсона о том, что в период пребывания в Белом доме Джо Байден и бывший госсекретарь Энтони Блинкен обсуждали вопрос организации убийства президента РФ.

Думцы убеждены, что обсуждение этого вопроса первыми лицами администрации США "может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма", а отсутствие реакции экс-президента и экс-госсекретаря на эти обвинения можно расценивать "как доказательство их вины и намерение уйти от ответственности".

В обращении Госдумы также отмечается, что "обсуждение организации убийства главы государства является преступлением", а также "несет серьезнейшую угрозу глобальной безопасности и может привести к мировой ядерной войне". Российские депутаты потребовали от американских конгрессменов провести тщательное расследование и наказать виновных.

Учитывая, впрочем, что инициировано обращение было спикером ГД, этот фактор является показательным, считает политолог, обозреватель портала "Свободная пресса" Сергей Аксенов:

"Володин, как опытный царедворец, воспользовался свидетельством Карлсона, чтобы продолжить свою линию "есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России" и организовать возмущенное обращение от Госдумы в Конгресс США. Запишут ему в актив, надо полагать", – высказал он свое предположение amic.ru.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", член Российской академии проблем безопасности, полковник ФСБ в отставке Сергей Гончаров назвал действия Володина популизмом.

"Это заявление не имеет шансов быть рассмотренным, обсуждать его не будут, разве что в нашей стране. Обращение в ООН тоже не имеет смысла, поскольку там потребуют доказательств, которых у нас нет. Американский журналист ничего не предъявил, он высказал свое мнение".

Кремль не увидел конкретики

Стоит напомнить, что 28 января Такер Карлсон в беседе с журналистом Мэттом Таиби заявил, что в администрации предыдущего президента США планировали физическое устранение российского лидера.

"[Энтони Блинкен] так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена – они пытались убить Путина", – сообщил Карлсон.

Володина поддержал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщивший в эфире канала "Россия 24", что обращение будет также направлено в парламенты большинства стран мира.

"Все должны знать. Все должны поддержать, если стоят на тех же позициях, что и мы. Должно быть объективное, беспристрастное и глубокое расследование", – уверен Слуцкий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отреагировал на скандальное заявление Карлсона, он заявил журналистам, что в Кремле "не совсем понимают, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил".

"Он не привел никакой конкретики, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное… Времена такие, что бездоказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше не верить", – сказал Песков.

"А президент умоет руки"

Сергей Аксенов сомневается, что Такер Карлсон или еще кто-то вне контура администрации Байдена мог достоверно знать о конкретных планах убийства президента РФ:

"Такие задачи организаторам-исполнителям ставят в форме, которая позволяет политикам, в случае чего, умыть руки. Высказывание Карлсона об убийстве – это такая реконструкция, основанная на косвенных признаках. Блинкен и компания создавали среду, условия, благоприятные для самодеятельности стран или групп, которые готовы атаковать президента РФ, исходя из своих собственных целей".

Здесь Аксенов также сравнивает ситуацию с покушением на Путина с напряженным внутриполитическим раскладом в самих США:

"Примерно таким же образом американские демократы нагнетали истерию вокруг еще не избранного Трампа, демонизируя его, в надежде, что какой-нибудь свихнувшийся фрик с винчестером сделает свое черное дело. И им это почти удалось".

Сергей Гончаров считает, что обсуждение покушения на российского президента в руководстве прежней администрации США и спецслужб вполне могло иметь место.

"Сегодня мы можем вполне назвать ЦРУ террористической организацией. Они устойчиво двигались именно к такой форме работы. Если Вашингтону не нравился руководитель какого-то государства – они предпринимали меры для его устранения. Здесь чаще всего использовались два способа – "цветной" переворот, майдан. Такие попытки мы видели недавно в Грузии, Словакии. Второй вариант, если не удается первый, это убийство. Недавнее покушение на президента Венесуэлы Мадуро", – пояснил Гончаров.

"Парадный" теракт не состоялся

Здесь невольно вспоминается высказывание замглавы МИД РФ Сергея Рябкова в эфире телеканала "Россия-1" в августе 2024-го о том, что украинские спецслужбы собирались устроить покушение на Путина и министра обороны РФ Белоусова во время парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 28 июля того же года.

Рябков тогда рассказал, что за считанные дни до парада Белоусов снял трубку и позвонил своему американскому коллеге Ллойду Остину, которому вполне интеллигентно, но уверенно (Андрей Рэмович может) дал понять, что совсем уж злить русских не стоит, иначе, мол, "мы за себя не отвечаем". Примерно так.

Правда, позднее МИД "поправил" чиновника, заявив, что тот ничего не утверждал, а лишь указал на определенную "увязку" некоторых событий. Но, как говорится, слово не воробей.

Остин тогда удивился приготовлениям Киева (кто бы сомневался), но отреагировал серьезно. Как мы помним, парад в Санкт-Петербурге тогда прошел без малоприятных неожиданностей.

Впрочем, еще раньше, в начале марта 2022 года, сенатор Линдси Грэм сначала в эфире Fox News, а затем на своей странице в сети Х (тогда носившей название Twitter и замедленной в РФ) призвал физически устранить Путина, сравнив его с Цезарем и Гитлером. Это заявление вызвало бурный скандал. Коллеги-сенаторы жестко раскритиковали Грэма, который ляпнул, причем несколько раз, то, что респектабельный американский политик обязан держать в уме.

Издание The Guardian опросило коллег-сенаторов, которых тогда явно передернуло от слов Грэма. Даже пресс-секретарь Белого дома, которым в то время была Джен Псаки, вынуждена была дистанцироваться от рьяного законодателя.

"Мы не выступаем за убийство лидера иностранного государства или смену режима. Это не позиция правительства Соединенных Штатов и, конечно же, не заявление, которое вы услышите из уст кого-либо работающего в этой администрации", – заявила она на брифинге. Но осадок тогда, конечно, остался.

Сергей Аксенов считает, что планы покушения на Путина во время парада ВМФ разрабатывались на верхних этажах американской власти:

"Возможно, это собирались сделать при помощи диверсантов ВСУ – именно их подозревали в диверсии против "Северных потоков". Однако сорвались эти замыслы, поскольку наша разведка сумела их раскрыть. После экстренной перелицовки планов и звонка Белоусова в Пентагон теракт не состоялся".

ФСО хранит секреты

Сергей Гончаров указывает на политические факторы, свидетельствующие в пользу того, что подготовка физического устранения Владимира Путина могла иметь место в США:

"На это указывает тот факт, что Байден за два с лишним года проведения СВО не просто ни разу не встречался с Путиным, но и не планировал такую встречу. Возможно, потому что готовил нечто или, по крайней мере, предполагал его. Но никто точной информации на этот счет, конечно, не даст. Наша ФСО (Федеральная служба охраны) заявит, что таких сведений не имеет, что будет правильным ходом – они охраняют свои секреты".

Гончаров также заметил, что со времен холодной войны характер отношений, включая соперничество, между ведущими мировыми державами сильно изменился не в лучшую сторону: