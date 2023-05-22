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В Госдуме назвали вредным предложение ввести шестидневную рабочую неделю

Депутат Бессараб подчеркнула, что нужно понимать различия между Великой Отечественной войной и спецоперацией

22 мая 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала предложение Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" ввести в стране шестидневную рабочую неделю. Как сообщает АГН "Москва", парламентарий считает такую идею недальновидной и вредной, на "грани глупого предложения".

Напомним, что в "Аванти" считают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, авторы инициативы также напомнили, что в годы Великой Отечественной войны народ трудился даже семь дней в неделю.

Бессараб подчеркнула, что нужно понимать различия между Великой Отечественной войной и спецоперацией. Тогда советский народ "фактически работал на единственного работодателя" в лице государства, а сейчас же ощутимая часть населения занята в частном бизнесе.

Оборонно-промышленный комплекс, который переведён "на нужные рельсы", справляется со своей задачей. Сама инициатива же может навредить имиджу России.

Работа

Комментарии 4

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Олег

18:32:01 22-05-2023

Жажда всё - имидж ничто!

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Гость

18:42:44 22-05-2023

Конечно вредно. 8и дневная будет полезной.

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Гость

09:21:59 23-05-2023

Кто им мешает на своих предприятиях устроить шестидневку? не хотят дополнительно оплачивать труд работников в законный выходной?

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гость

13:42:17 23-05-2023

очередные выслуживатели с бредовыми идеями, сами не пашут , так чего б им не предлагать.

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