В Госдуме назвали вредным предложение ввести шестидневную рабочую неделю

Депутат Бессараб подчеркнула, что нужно понимать различия между Великой Отечественной войной и спецоперацией

22 мая 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала предложение Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" ввести в стране шестидневную рабочую неделю. Как сообщает АГН "Москва", парламентарий считает такую идею недальновидной и вредной, на "грани глупого предложения".

Напомним, что в "Аванти" считают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, авторы инициативы также напомнили, что в годы Великой Отечественной войны народ трудился даже семь дней в неделю.

Бессараб подчеркнула, что нужно понимать различия между Великой Отечественной войной и спецоперацией. Тогда советский народ "фактически работал на единственного работодателя" в лице государства, а сейчас же ощутимая часть населения занята в частном бизнесе.

Оборонно-промышленный комплекс, который переведён "на нужные рельсы", справляется со своей задачей. Сама инициатива же может навредить имиджу России.