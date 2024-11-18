В Госдуме не обсуждают ограничение ставок по ипотеке в России

По словам депутата, это вопрос рынка

18 ноября 2024, 22:40, ИА Амител

Строительство / Фото: pxhere.com/ru/photo/982357

Госдума не обсуждает ограничение ставок по ипотеке, так как это вопрос рынка, и уменьшить их можно только путем снижения инфляции, заявил РИА Новости глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Не обсуждается и не будет обсуждаться. Ипотека – это вопрос рынка", – ответил Аксаков на вопрос, обсуждается ли в Госдуме ограничение ипотечных ставок.

Он пояснил, что ставки по ипотеке растут вслед за ключевой ставкой Центробанка, но ситуация на рынке недвижимости вызвана не политикой регулятора, а инфляцией. Снизить ставки можно, только достигнув цели по инфляции в 4% годовых.

"Дума будет обсуждать денежно-кредитную политику ЦБ. Высокие ставки по ипотеке связаны с высокой ключевой ставкой, но ситуация сложилась не из-за политики ЦБ, а из-за рынка и инфляции. У ЦБ нет выбора, кроме как повышать ставку. Главная мера – сбить инфляцию. При инфляции 4% ставка по ипотеке будет около 7%, других вариантов нет", – заключил депутат.

Банк России ожидает, что цель по инфляции будет достигнута в первой половине 2026 года. Согласно прогнозу регулятора, инфляция в 2024 году составит 8-8,5%, в 2025 году – 4,5-5%, в 2026 году – 4%, в 2027 году – 4%.