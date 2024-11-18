В России за месяц выросли цены на квартиры в новостройках

Это связано со стабилизацией спроса и сдержанной активностью инвесторов

18 ноября 2024, 10:45, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: amic.ru

Средняя стоимость первичной недвижимости на крупнейших региональных рынках России в середине ноября составила 177,4 тыс. руб. за кв. м. За месяц показатель увеличился на 1,1%. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Медианная стоимость новостроек в городах-миллионниках выросла на 0,9% за месяц.

Эксперты отмечают, что снижения цен рынок первичной недвижимости не демонстрирует, однако в ноябре рост спроса покупателей увеличился на 14,3% к значениям октября. Также активность потенциальных покупателей новостроек выросла с 1 по 12 ноября на 11% по отношению к аналогичному периоду прошлого месяца.

"Цены продолжат медленный рост, прибавляя по 1% в месяц. Это динамика близкая к текущему уровню инфляции", – подчеркивает коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.

Спрос на жилье в новостройках в ближайшей перспективе вырастет. Этому поспособствует возобновление крупными банками приема заявок по льготным ипотечным программам. Специалисты предполагают, что активность покупателей на рынке первичной недвижимости увеличится на 5-10% до конца года.