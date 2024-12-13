НОВОСТИОбщество

В Госдуме не согласились сделать 31 декабря выходным

Авторы проекта предлагали сдвинуть новогодние каникулы на один день

13 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госдума в первом чтении отклонила законопроект о включении 31 декабря в новогодние каникулы. Об этом сообщает РБК.

Законопроект внесли депутаты от ЛДПР в 2020 году. В нем предлагалось изменить Трудовой кодекс, заменив выходной 8 января на 31 декабря.

"31 декабря трудовые функции выполняются не в полном объеме", – поясняли авторы документа.

По действующему законодательству нерабочие праздничные дни продолжаются с 1 по 8 января.

В грядущие новогодние праздники россиян ожидают 11 выходных с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Для этого понедельник, 30 декабря, объявлен выходным, а суббота, 28 декабря, станет рабочим днем, что "образует" шестидневную рабочую неделю в конце года.

В сравнении с прошлым годом количество выходных увеличится на один день – 29 декабря в 2023 году был рабочим.

Корпоратив / Фото: unsplash.com / Jaime Lopes

Жители Алтая рассказали, сколько денег потратят на новогодние корпоративы

Почти в каждой третьей компании сотрудники сами оплачивают праздничное веселье с коллегами
НОВОСТИОбщество
Госдума выходные Новый год

Комментарии 17

Avatar Picture
Дюша

09:04:31 13-12-2024

Ну так в Думе могут только с квадроберами воевать и придумывать несуществующие праздники...А если кто на "СВЯТОЕ" покусится - хрен вам! Рождество важнее Нового года...Попы не одобрят.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:14 13-12-2024

Дюша (09:04:31 13-12-2024) Ну так в Думе могут только с квадроберами воевать и придумыв... антинародная "госдура"

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:08:07 13-12-2024

Так им и надо

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:35 13-12-2024

Ну дак они по-любому работать не будут 31 декабря.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:59 13-12-2024

Гость (09:18:35 13-12-2024) Ну дак они по-любому работать не будут 31 декабря.... в это год ВСЕ по-любому работать не будут 31 декабря.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:03:03 13-12-2024

Гость (09:22:59 13-12-2024) в это год ВСЕ по-любому работать не будут 31 декабря.... мы будем.
потом все равно переделывать

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:02 13-12-2024

С 1 по 8 января достаточно выходных. К чему 31? Потом захотим 30 декабря выходной. Так и пойдет. Человек такая божья тв..рь, что всем всегда недоволен.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:48 13-12-2024

Гость (10:03:02 13-12-2024) С 1 по 8 января достаточно выходных. К чему 31? Потом захоти...
ты наверное мужик, которому мамочка или жена стол приготовит, красоту наведет... тебе можно и до половины двенадцатого работать ))))

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:19 13-12-2024

Гость (10:12:48 13-12-2024) ты наверное мужик, которому мамочка или жена стол пригот... Как не странно, но я - женщина. Ни мамочка, ни жена мне ничего не готовят. Всё сама.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:49:31 13-12-2024

Гость (10:36:19 13-12-2024) Как не странно, но я - женщина. Ни мамочка, ни жена мне ни... сами виноваты что у вас не жыны

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:28 13-12-2024

Гость (10:36:19 13-12-2024) Как не странно, но я - женщина. Ни мамочка, ни жена мне ни... Пельмешек сварите/яишню пожарите и на боковую?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:44 13-12-2024

Гость (10:12:48 13-12-2024) ты наверное мужик, которому мамочка или жена стол пригот... Сейчас уже не модно обжираться в новогоднюю ночь

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:44 13-12-2024

Мне вместо 8 лучше 31 выходной бы.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:26 13-12-2024

Гость (10:15:44 13-12-2024) Мне вместо 8 лучше 31 выходной бы.... вместо 4 ноября или когда там

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:29 13-12-2024

да 31 хоть и рабочий день все равно все с утра уже бухать начинают
есть конечно такие работодатели которые 31 ЗАПРЕЩАЮТ поздравлять но это уже умственные отклонения я считаю

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:54 13-12-2024

Да сделали бы как в СССР с 31 по 2 января. А 3 января на работу. А то за 2 недели все расслабляются и не до работы уже всем.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:23 13-12-2024

Гость (14:36:54 13-12-2024) Да сделали бы как в СССР с 31 по 2 января. А 3 января на раб...
в СССР 31 декабря никогда не было выходным днем

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров