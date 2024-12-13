В Госдуме не согласились сделать 31 декабря выходным
Авторы проекта предлагали сдвинуть новогодние каникулы на один день
13 декабря 2024, 09:00, ИА Амител
Госдума в первом чтении отклонила законопроект о включении 31 декабря в новогодние каникулы. Об этом сообщает РБК.
Законопроект внесли депутаты от ЛДПР в 2020 году. В нем предлагалось изменить Трудовой кодекс, заменив выходной 8 января на 31 декабря.
"31 декабря трудовые функции выполняются не в полном объеме", – поясняли авторы документа.
По действующему законодательству нерабочие праздничные дни продолжаются с 1 по 8 января.
В грядущие новогодние праздники россиян ожидают 11 выходных с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Для этого понедельник, 30 декабря, объявлен выходным, а суббота, 28 декабря, станет рабочим днем, что "образует" шестидневную рабочую неделю в конце года.
В сравнении с прошлым годом количество выходных увеличится на один день – 29 декабря в 2023 году был рабочим.
09:04:31 13-12-2024
Ну так в Думе могут только с квадроберами воевать и придумывать несуществующие праздники...А если кто на "СВЯТОЕ" покусится - хрен вам! Рождество важнее Нового года...Попы не одобрят.
13:13:14 13-12-2024
Дюша (09:04:31 13-12-2024) Ну так в Думе могут только с квадроберами воевать и придумыв... антинародная "госдура"
09:08:07 13-12-2024
Так им и надо
09:18:35 13-12-2024
Ну дак они по-любому работать не будут 31 декабря.
09:22:59 13-12-2024
Гость (09:18:35 13-12-2024) Ну дак они по-любому работать не будут 31 декабря.... в это год ВСЕ по-любому работать не будут 31 декабря.
10:03:03 13-12-2024
Гость (09:22:59 13-12-2024) в это год ВСЕ по-любому работать не будут 31 декабря.... мы будем.
потом все равно переделывать
10:03:02 13-12-2024
С 1 по 8 января достаточно выходных. К чему 31? Потом захотим 30 декабря выходной. Так и пойдет. Человек такая божья тв..рь, что всем всегда недоволен.
10:12:48 13-12-2024
Гость (10:03:02 13-12-2024) С 1 по 8 января достаточно выходных. К чему 31? Потом захоти...
ты наверное мужик, которому мамочка или жена стол приготовит, красоту наведет... тебе можно и до половины двенадцатого работать ))))
10:36:19 13-12-2024
Гость (10:12:48 13-12-2024) ты наверное мужик, которому мамочка или жена стол пригот... Как не странно, но я - женщина. Ни мамочка, ни жена мне ничего не готовят. Всё сама.
10:49:31 13-12-2024
Гость (10:36:19 13-12-2024) Как не странно, но я - женщина. Ни мамочка, ни жена мне ни... сами виноваты что у вас не жыны
12:04:28 13-12-2024
Гость (10:36:19 13-12-2024) Как не странно, но я - женщина. Ни мамочка, ни жена мне ни... Пельмешек сварите/яишню пожарите и на боковую?
11:59:44 13-12-2024
Гость (10:12:48 13-12-2024) ты наверное мужик, которому мамочка или жена стол пригот... Сейчас уже не модно обжираться в новогоднюю ночь
10:15:44 13-12-2024
Мне вместо 8 лучше 31 выходной бы.
12:11:26 13-12-2024
Гость (10:15:44 13-12-2024) Мне вместо 8 лучше 31 выходной бы.... вместо 4 ноября или когда там
11:09:29 13-12-2024
да 31 хоть и рабочий день все равно все с утра уже бухать начинают
есть конечно такие работодатели которые 31 ЗАПРЕЩАЮТ поздравлять но это уже умственные отклонения я считаю
14:36:54 13-12-2024
Да сделали бы как в СССР с 31 по 2 января. А 3 января на работу. А то за 2 недели все расслабляются и не до работы уже всем.
16:53:23 13-12-2024
Гость (14:36:54 13-12-2024) Да сделали бы как в СССР с 31 по 2 января. А 3 января на раб...
в СССР 31 декабря никогда не было выходным днем