В Госдуме не согласились сделать 31 декабря выходным

Авторы проекта предлагали сдвинуть новогодние каникулы на один день

13 декабря 2024, 09:00, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госдума в первом чтении отклонила законопроект о включении 31 декабря в новогодние каникулы. Об этом сообщает РБК.

Законопроект внесли депутаты от ЛДПР в 2020 году. В нем предлагалось изменить Трудовой кодекс, заменив выходной 8 января на 31 декабря.

"31 декабря трудовые функции выполняются не в полном объеме", – поясняли авторы документа.

По действующему законодательству нерабочие праздничные дни продолжаются с 1 по 8 января.

В грядущие новогодние праздники россиян ожидают 11 выходных с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Для этого понедельник, 30 декабря, объявлен выходным, а суббота, 28 декабря, станет рабочим днем, что "образует" шестидневную рабочую неделю в конце года.

В сравнении с прошлым годом количество выходных увеличится на один день – 29 декабря в 2023 году был рабочим.