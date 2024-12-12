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Жители Алтая рассказали, сколько денег потратят на новогодние корпоративы

Почти в каждой третьей компании сотрудники сами оплачивают праздничное веселье с коллегами

12 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

Корпоратив / Фото: unsplash.com / Jaime Lopes
Корпоратив / Фото: unsplash.com / Jaime Lopes

Жители Алтайского края в опросе "Зарплаты.ру" рассказали, готовятся ли они к новогодним корпоративам и сколько планируют потратить на подготовку к празднованию с коллегами.

"71% опрошенных планируют посетить корпоративные мероприятия, посвященные встрече Нового года. Из них 68% собираются посетить салон красоты, а 66% специально приобретут одежду для корпоративной вечеринки. При этом лишь у 3% празднование пройдет в определенном стиле и есть требования к дресс-коду мероприятия", – говорится в исследовании.

На вопрос, сколько денег планируете потратить на подготовку к корпоративу (покупка одежды, прическа, макияж и другое), респонденты ответили:

  • до 5 тыс. рублей – 43%;
  • от 5 тыс. до 10 тыс. рублей – 33%;
  • от 10 тыс. до 15 тыс. рублей – 14%;
  • более 15 тыс. рублей – 5%;
  • нисколько – 5%.

29% опрошенных самостоятельно оплачивают корпоративы, 32% – делят расходы пополам с работодателем, 39% – за счет компании.

Опрос проводился с 20 ноября по 9 декабря среди 2350 респондентов в возрасте 25-55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Алтайский край опросы Новый год
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Комментарии 9

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Гость

10:13:52 12-12-2024

везет...а у меня и у жены директор обнаглел, сказал корпоратив за ваш счет, и у меня вообще сказал никакого корпоратива, производства трещат по швам благодаря стараниям государства. Денег нет, даже ёлку не ставит в офисе((( Спасибо "растущей экономике".

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Musik

10:28:45 12-12-2024

Гость (10:13:52 12-12-2024) везет...а у меня и у жены директор обнаглел, сказал корпорат... плохо работаете. не наработали.

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Гость

12:32:43 12-12-2024

Гость (10:13:52 12-12-2024) везет...а у меня и у жены директор обнаглел, сказал корпорат... Обнаглел - не захотел за свой счёт кормить дармоедов?

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Гость

10:28:12 12-12-2024

Особенно интригующие приключениями корпоративы - те, которые проводят две-три компании в одном ресторане.

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Musik

10:34:16 12-12-2024

Гость (10:28:12 12-12-2024) Особенно интригующие приключениями корпоративы - те, которые... потом столько занимательных рассказов...
демография опять же повышается...

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Гость

12:56:28 12-12-2024

Musik (10:34:16 12-12-2024) потом столько занимательных рассказов...демография опять... и травматология пополняется)

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Musik

13:11:16 12-12-2024

Гость (12:56:28 12-12-2024) и травматология пополняется)... о, кстати да.
шел с корпоратива, поскользнулся - проспект непосыпан песочком был - упал неудачно. фингал под левым глазом и сотряс.
или в отделении токсикологии - кто салатом, кто печеньками несвежими отравился...

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Гость

12:29:17 12-12-2024

Хорошо думающим людям, которые ни копейки на эти новогодние свистопляски не тратят. Праздник можно устроить самому в любой момент.

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Гость

12:45:51 12-12-2024

Гость (12:29:17 12-12-2024) Хорошо думающим людям, которые ни копейки на эти новогодние ... Праздник каждый день - запросто

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