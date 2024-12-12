Жители Алтая рассказали, сколько денег потратят на новогодние корпоративы
Почти в каждой третьей компании сотрудники сами оплачивают праздничное веселье с коллегами
12 декабря 2024, 10:00, ИА Амител
Жители Алтайского края в опросе "Зарплаты.ру" рассказали, готовятся ли они к новогодним корпоративам и сколько планируют потратить на подготовку к празднованию с коллегами.
"71% опрошенных планируют посетить корпоративные мероприятия, посвященные встрече Нового года. Из них 68% собираются посетить салон красоты, а 66% специально приобретут одежду для корпоративной вечеринки. При этом лишь у 3% празднование пройдет в определенном стиле и есть требования к дресс-коду мероприятия", – говорится в исследовании.
На вопрос, сколько денег планируете потратить на подготовку к корпоративу (покупка одежды, прическа, макияж и другое), респонденты ответили:
- до 5 тыс. рублей – 43%;
- от 5 тыс. до 10 тыс. рублей – 33%;
- от 10 тыс. до 15 тыс. рублей – 14%;
- более 15 тыс. рублей – 5%;
- нисколько – 5%.
29% опрошенных самостоятельно оплачивают корпоративы, 32% – делят расходы пополам с работодателем, 39% – за счет компании.
Опрос проводился с 20 ноября по 9 декабря среди 2350 респондентов в возрасте 25-55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.
10:13:52 12-12-2024
везет...а у меня и у жены директор обнаглел, сказал корпоратив за ваш счет, и у меня вообще сказал никакого корпоратива, производства трещат по швам благодаря стараниям государства. Денег нет, даже ёлку не ставит в офисе((( Спасибо "растущей экономике".
10:28:45 12-12-2024
Гость (10:13:52 12-12-2024) везет...а у меня и у жены директор обнаглел, сказал корпорат... плохо работаете. не наработали.
12:32:43 12-12-2024
Гость (10:13:52 12-12-2024) везет...а у меня и у жены директор обнаглел, сказал корпорат... Обнаглел - не захотел за свой счёт кормить дармоедов?
10:28:12 12-12-2024
Особенно интригующие приключениями корпоративы - те, которые проводят две-три компании в одном ресторане.
10:34:16 12-12-2024
Гость (10:28:12 12-12-2024) Особенно интригующие приключениями корпоративы - те, которые... потом столько занимательных рассказов...
демография опять же повышается...
12:56:28 12-12-2024
Musik (10:34:16 12-12-2024) потом столько занимательных рассказов...демография опять... и травматология пополняется)
13:11:16 12-12-2024
Гость (12:56:28 12-12-2024) и травматология пополняется)... о, кстати да.
шел с корпоратива, поскользнулся - проспект непосыпан песочком был - упал неудачно. фингал под левым глазом и сотряс.
или в отделении токсикологии - кто салатом, кто печеньками несвежими отравился...
12:29:17 12-12-2024
Хорошо думающим людям, которые ни копейки на эти новогодние свистопляски не тратят. Праздник можно устроить самому в любой момент.
12:45:51 12-12-2024
Гость (12:29:17 12-12-2024) Хорошо думающим людям, которые ни копейки на эти новогодние ... Праздник каждый день - запросто