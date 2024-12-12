Почти в каждой третьей компании сотрудники сами оплачивают праздничное веселье с коллегами

12 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

Корпоратив / Фото: unsplash.com / Jaime Lopes

Жители Алтайского края в опросе "Зарплаты.ру" рассказали, готовятся ли они к новогодним корпоративам и сколько планируют потратить на подготовку к празднованию с коллегами.

"71% опрошенных планируют посетить корпоративные мероприятия, посвященные встрече Нового года. Из них 68% собираются посетить салон красоты, а 66% специально приобретут одежду для корпоративной вечеринки. При этом лишь у 3% празднование пройдет в определенном стиле и есть требования к дресс-коду мероприятия", – говорится в исследовании.

На вопрос, сколько денег планируете потратить на подготовку к корпоративу (покупка одежды, прическа, макияж и другое), респонденты ответили:

до 5 тыс. рублей – 43%;

от 5 тыс. до 10 тыс. рублей – 33%;

от 10 тыс. до 15 тыс. рублей – 14%;

более 15 тыс. рублей – 5%;

нисколько – 5%.

29% опрошенных самостоятельно оплачивают корпоративы, 32% – делят расходы пополам с работодателем, 39% – за счет компании.

Опрос проводился с 20 ноября по 9 декабря среди 2350 респондентов в возрасте 25-55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.