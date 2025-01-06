В Госдуме объяснили, почему нельзя вернуть прежний пенсионный возраст

Для этого нет предпосылок, считает депутат

06 января 2025, 18:45, ИА Амител

На Алтае стало больше пенсионеров / Фото: amic.ru

Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России в ближайшие годы невозможно возвращение прежнего пенсионного возраста, который был до реформы 2018 года, так как для этого нет предпосылок. Ее слова передает ТАСС.

"Пока такой откат не представляется возможным", – сказала она.

Бессараб напомнила, что переходный период пенсионной реформы еще не завершен и рассчитан до 2028 года, в течение которого возраст и требования для выхода на пенсию будут постепенно увеличиваться.

Она отметила, что прерывать процесс, который уже учтен в федеральном бюджете и сбалансирован с другими экономическими показателями, будет крайне сложно.

Также депутат указала, что России, вероятно, удастся справиться с нехваткой рабочей силы в течение ближайших десяти лет, и только после этого можно будет вновь поднять вопрос о возможном возвращении пенсионного возраста.