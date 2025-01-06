В Госдуме объяснили, почему нельзя вернуть прежний пенсионный возраст
Для этого нет предпосылок, считает депутат
06 января 2025, 18:45, ИА Амител
Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России в ближайшие годы невозможно возвращение прежнего пенсионного возраста, который был до реформы 2018 года, так как для этого нет предпосылок. Ее слова передает ТАСС.
"Пока такой откат не представляется возможным", – сказала она.
Бессараб напомнила, что переходный период пенсионной реформы еще не завершен и рассчитан до 2028 года, в течение которого возраст и требования для выхода на пенсию будут постепенно увеличиваться.
Она отметила, что прерывать процесс, который уже учтен в федеральном бюджете и сбалансирован с другими экономическими показателями, будет крайне сложно.
Также депутат указала, что России, вероятно, удастся справиться с нехваткой рабочей силы в течение ближайших десяти лет, и только после этого можно будет вновь поднять вопрос о возможном возвращении пенсионного возраста.
19:01:24 06-01-2025
Конечно. Откуда столько бабок взять? Проще ещё повысить. А чё? Нам не привыкать.
19:07:33 06-01-2025
Остаётся нам одна схема. Пожить как можно дольше и как следует тряхануть этот пенсионный фонд вопреки всему.
13:03:47 07-01-2025
Гость (19:07:33 06-01-2025) Остаётся нам одна схема. Пожить как можно дольше и как следу... Вот вы о главном -то и помалкиваете, что живем то мы гораздо дольше, чем в годы "развитого социализма"- в прошлом году в крае жило 97 человек старше 100 лет, а пять лет назад было всего 68, а при Брежневе вообще не было
09:33:51 08-01-2025
дед (13:03:47 07-01-2025) Вот вы о главном -то и помалкиваете, что живем то мы гораз... дед, ты однако в СФР своими штанами натираешь лоск на стуле?
19:08:38 08-01-2025
Гость (09:33:51 08-01-2025) дед, ты однако в СФР своими штанами натираешь лоск на стуле?... Что неправда про 100-летних жителей края? В свободном доступе даже есть данные -в каких районах края они живут-так что Совет Федерации тут непричем. Вы только и можете , что врать молодежи про пенсии во времена Сталина
19:08:28 06-01-2025
побоку.
Я "второй список" выработал"
На пенсию в 55
20:55:32 06-01-2025
Шинник (19:08:28 06-01-2025) побоку.Я "второй список" выработал"На пенсию в 55... Шинник, если ты настоящий шинник, а не с "горячего цеха" с самоваром на столе, то нужно будет еще пахать и пахать, чтобы переползти в категорию выше средней, а вредность этой профессии убивает человека досрочно. Есть поверье, что 300 лет живут черные вороны, но хоть они и долгожители, этот срок гораздо меньше - в среднем 65 лет.
21:23:01 06-01-2025
Шинник (19:08:28 06-01-2025) побоку.Я "второй список" выработал"На пенсию в 55... а по первому как было 50 так и осталось, так что надо выбирать действительно мужские профессии. Кстати даже в Китае с его населением грядет повышение возраста выхода на пенсию.
23:27:53 06-01-2025
Шинник (19:08:28 06-01-2025) побоку.Я "второй список" выработал"На пенсию в 55... В цехе работал или в конторе? В камерном вон в 50 в основном от рака хоронят...
23:53:23 06-01-2025
Шинник (19:08:28 06-01-2025) побоку.Я "второй список" выработал"На пенсию в 55... Аналогично. Пенсия в 46
12:48:08 07-01-2025
Гость (23:53:23 06-01-2025) Аналогично. Пенсия в 46... Студенты. Я на пенсии с 30. Военный летчик.
15:35:00 07-01-2025
Гость (12:48:08 07-01-2025) Студенты. Я на пенсии с 30. Военный летчик. ... Свистулька, ты, а не летчик.
15:57:15 07-01-2025
Гость (15:35:00 07-01-2025) Свистулька, ты, а не летчик. ... Минимальная пенсия. 17 лет поступил в училище. 20 лет выслуги. 4 года училище. 8 лет офицером. Летчики год за два . Считай 4= 8 Х2= 20. Только пукан побереги.
19:11:09 06-01-2025
то есть,что 80% мужиков не доживают до пенсии это не является серьезной предпосылкой,правильно,денюжки то уплачены и уже поделены,зачем что то менять,ну разве что накинуть еще 5 лет,чтоб не всякая женщина дожила до пенсии
19:48:59 06-01-2025
гость (19:11:09 06-01-2025) то есть,что 80% мужиков не доживают до пенсии это не являетс... Статистика есть под вашим утверждением, или мы услышим - «да вы по кладбищам походите»?
20:58:27 06-01-2025
гость (19:11:09 06-01-2025) то есть,что 80% мужиков не доживают до пенсии это не являетс...
80% не доживали до реформы, теперь много больше. По факту произошла скрытая отмена пенсии для мужиков
21:26:07 06-01-2025
гость (19:11:09 06-01-2025) то есть,что 80% мужиков не доживают до пенсии это не являетс... Зато дожившие мужики, вышедшие на пенсию в 50 лет спокойно живут и не стонут, в отличии от офисного планктона, которых геморрой замучил
10:01:40 07-01-2025
горняк (21:26:07 06-01-2025) Зато дожившие мужики, вышедшие на пенсию в 50 лет спокойн... Это мужики которые из таможни, мвд и прочее? А водиле с геморроем можно постонать, если уже 40 лет за баранкой и до пенсии скорее всего не доживёт?
12:51:29 07-01-2025
Гость (10:01:40 07-01-2025) Это мужики которые из таможни, мвд и прочее? А водиле с гемо... А что в Список профессий №1 входят таможенники или милиционеры? Учите матчасть критиканы-неучи
10:32:06 07-01-2025
горняк (21:26:07 06-01-2025) Зато дожившие мужики, вышедшие на пенсию в 50 лет спокойн...
Это те, кто штаны в разных увд и гаи просиживал? гнилые люди. по жизни гниль.
20:06:18 08-01-2025
горняк (21:26:07 06-01-2025) Зато дожившие мужики, вышедшие на пенсию в 50 лет спокойн... Горняк, а ты в забое был? Кто там работал, долго не живут.
20:08:46 06-01-2025
Хороший универсальный ответ - пока нет предпосылок.
20:16:49 06-01-2025
То есть в результате Великой отечественной войны было потеряно более 20 миллионов жителей и пенсионным возраст не был поднят. А сейчас нет способа вернуть прежний. А может дело в действующем руководстве страны, вот в таких депутатах? Может пора дармоедов поменять уже? На тех, кто найдет способ исправить чудовищную несправедливость?
12:48:28 07-01-2025
Гость (20:16:49 06-01-2025) То есть в результате Великой отечественной войны было потер... А что в те годы всем платили пенсии- вот это вы знаете историю. Пенсионный закон был принят только в 1956 году и то по нему сельские жители выходили на пенсию на 5 лет позже горожан. Поэтому прежде чем тут комментировать, выучите суть вопроса
20:45:07 06-01-2025
Возраст 60 и 65 лет выхода на пенсию - это не про пенсию вообще. Это про бедность в России. Дайте сейчас право выходить на пенсию в 55 и 60 лет - большинство все равно будет работать. т.к. прожить на эти деньги невозможно. Пенсия это прибавка к зарплате для пожилых людей. И чем раньше они начнут ее получать тем легче им будет выжить. А если сделать пенсию в 40% от средней зарплаты в РФ - т.е. 32-36 тысяч, то многие бы уволились т.к. на такую пенсию уже можно сносно прожить.
Мое предложение : сделайте доплату предпенсионерам в 10-20 тыс ежемесячно и обеспечьте их работой, то вопрос про пенсионный возраст можно закрыть.
15:56:03 07-01-2025
Гость (20:45:07 06-01-2025) Возраст 60 и 65 лет выхода на пенсию - это не про пенсию воо... Я хорошо помню 60-е годы, когда если пенсионер-мужчина, а это как правило был участник ВОВ имел авто, то он на нем выезжал раз в неделю, а теперь я позволяю себе ежедневные поездки- это вам про " нищенскую" жизнь в России
16:09:43 07-01-2025
Гость (20:45:07 06-01-2025) Возраст 60 и 65 лет выхода на пенсию - это не про пенсию воо... Дорогуша , ты найди фото пенсионеров времен социализма и сравни как одеты люди сейчас и как тогда, а уж потом рассуждай о нищете
20:46:11 06-01-2025
- "Пока такой откат не представляется возможным", – сказала она." Чтобы депутаты, небожители и прочие генералы лишились возможности жить на курортных должностях? Они будут головой биться об стену, но никогда не вернут этот драконовский закон в спять. То что большинство народа не смогут дожить до этой вершины их не волнует - их должности, это их счастье. Умные люди говорят, чтобы решить эту проблему нужно всего на всего, внедрить роботов, но у нас в стране из дерьма и палок это сделать невозможно.
15:49:15 07-01-2025
Филипп Филиппыч (20:46:11 06-01-2025) - "Пока такой откат не представляется возможным", – сказала ... А что за робота тоже идут отчисления в Пенсионный фонд? Хочу напомнить, что в 1956 году средняя продолжительность жизни мужчин была 62 года,а выход на пенсию в 60 лет, теперь выход на пенсию в 65 лет, а продолжительность жизни мужчин в прошлом году 68 лет- так что счет в пользу нынешнего времени
09:29:15 08-01-2025
дед (15:49:15 07-01-2025) А что за робота тоже идут отчисления в Пенсионный фонд? Хоч... дед, в Китае роботов больше, чем во всем мире, от этого они имеют огромное количество юаней, которыми скупят скоро весь земной шар, а что творят у себя дома с экономикой? У нас мост через речку Пердушку строят годами, а они дорогу по реке на десятки километров за год, небоскреб за месяц, а у нас дом для молодежи пока построят, они стариками станут.
19:12:22 08-01-2025
Филипп Филиппыч (09:29:15 08-01-2025) дед, в Китае роботов больше, чем во всем мире, от этого они ... А все потому- что китайцы работают в рабочее время, а не как мы - сидим в соцсетях, обсуждаем сплетни и критикуем власть, вместо того, чтобы пахать
20:16:44 08-01-2025
дед (19:12:22 08-01-2025) А все потому- что китайцы работают в рабочее время, а не ка... дед, я смотрю ты так уработался бедолага, что загадил всю ленту своими постами.
21:45:28 06-01-2025
Казалось бы депутаты -наши избранники, должны стоять на защите интересов простых людей. Вот Бессараб пишет, что может быть Россия справится с нехваткой рабочих кадров.Так может платить надо больше, затрындычили разговоры про ИИ, робототехнику, автоматизацию и механизацию.Вот где наши резервы для производства, но никак не в увеличении годов выхода на пенсию. Вот куда депутаты совместно с правительством должны смотреть, принимать соответствующие законы, определять предприятия, которые могут заняться этими вопросами. а не только следовать по пути жесткого капитализма, следовать только по линии усиления эксплуатации россиян.
23:09:55 06-01-2025
Какие предпосылки, если капитализм?
00:33:30 07-01-2025
Арифметика ныне не модна, остается надеятся, что после очередного праздника пенсионное обеспечение отключат от заработков потомков
06:43:54 07-01-2025
Как всегда, убедительные доказательства Светланы Бессараб,одного из защитников россиян,депутата Госдумы, что нельзя вернуть прежний пенсионный возраст.Очень толковое разъяснение.
07:28:35 07-01-2025
Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь, и не герой. ©
10:07:25 07-01-2025
Буревестник (07:28:35 07-01-2025) Никто не даст нам избавленья:Ни бог, ни царь, и не герой... Вы там с шабашем в своем Сталин-центре вначале разберитесь.
10:14:52 07-01-2025
Почему здесь представлена только одна группа народонаселения, которое комментирует не приходя в сознание? Вы понимаете, что есть объективные вещи ? Количество трудоспособного населения из налогов которых и выплачивается сейчас пенсия текущим пенсам уменьшается серьезными темпами. Количество пенсионеров относительно прошлых периодов увеличивается. Нечем платить. Всех много, а всего мало. Да и сейчас страна войну ведет - это разве удобный момент плюшки раздавать? Нельзя просто взять напечатать и раздать всем деньги, это так не работает. Пиндосы же свою инфляцию распространяют на весь мир, они могут печатать бумажки, мы - не можем. Ну почему очевидные вещи никто не в силах осознать. Граждане, не только кушайте в голову, но и подкрепляйте ее интеллектуально.
12:42:05 07-01-2025
Гость (10:14:52 07-01-2025) Почему здесь представлена только одна группа народонаселения... они могут печатать бумажки, мы - не можем... Правильно, ЦБ нам не принадлежит. А конституция не позволяет качественно изменить в лучшую сторону положение народа. Так как писана нам врагами. И дело не в бессознательном состоянии.. и не в войне. Империю попросту профукали.
16:14:11 07-01-2025
Гость (12:42:05 07-01-2025) они могут печатать бумажки, мы - не можем... Правильно, ЦБ ... Да дело не в ЦБ, дело в том, что в мире принята долларовая система согласно Бреттон-Вудского соглашения. Вы не можете торговать по миру так как вам угодно и за ту валюту, что вам нравится. Вот Китай с нами сейчас торгует, но буквально вчера министр финансов США Джанет Йеллен на видеоконференции с китайским вице-премьером угрожала ему последствиями. Какими? С нами Китай рассчитывается в паре юань/рубль, но с другими странами мира, и в первую очередь с самым крупным для себя экспортным рынком - США, Китай должен рассчитываться в долларах. А платежи раз - и не пройдут, ибо санкции. И если с нами объем торговли 300-350 ярдов в год, то с пиндосами объем торговли 5 триллионов. Ну и что для Китая важнее?
09:41:38 08-01-2025
Гость (16:14:11 07-01-2025) Да дело не в ЦБ, дело в том, что в мире принята долларовая с... Гость, Китай в Пендосию и Европу гонит качественную продукцию, а фуфло и чуть получше в Россию, ибо как в той басне - человек в России не свинья и так схавает, своего то нет.
10:22:27 08-01-2025
Филипп Филиппыч (09:41:38 08-01-2025) Гость, Китай в Пендосию и Европу гонит качественную продукци... Если человек дурак, то это неизлечимо. Вы откуда эту чушь про качественное/некачественное взяли? Вопрос объема торговли Китая с США и Россией зависит лишь от емкости рынка. ВВП беднейшего штата США больше ВВП Евросоюза вместе взятого. Именно поэтому с нами торговля 0,3 триллиона, а с ними 5. А товарная линейка поставляется с одних и тех же заводов и фабрик Китая, только она формируется покупателем - закупщиком. Закупщик из США купит сумки по 1000 долларов, потому что знает что продаст быстро их у себя в США по полторы тысячи. Русский закупщик же купит лучше сумки по 10-20 долларов, потому что платежеспособный спрос только на такие товары. А сумка за 1000 долларов зависнет в продаже и будет только уменьшать оборотные средства. У вас представления об экономике на уровне школьника из 90-х.
16:55:08 08-01-2025
Гость (10:22:27 08-01-2025) Если человек дурак, то это неизлечимо. Вы откуда эту чушь пр... Гость, ты сам себя дураком сделал, сумки дерьмовые по 10 - 20 долларов в штатах и Европе их никто не будет брать, а ты напялишь её на плечо и будешь радоваться, как папуас со стеклянными бусами.
09:09:34 08-01-2025
Гость (12:42:05 07-01-2025) они могут печатать бумажки, мы - не можем... Правильно, ЦБ ... Гость, ни Конституция не позволяет, а отсутствие совести у наших "слуг" народа, ибо народ для них, это нефть своего обогащения.
10:32:57 07-01-2025
Кто она после таких слов.................всегда такой была
13:53:32 07-01-2025
10:14:52 07-01-2025...Количество пенсионеров относительно прошлых периодов увеличивается. Нечем платить. Всех много, а всего мало...Работодатель платит в пенсионный фонд -в голову свою возьми из моей -твоей полной зарплаты.Тут дело в другом...
16:05:06 07-01-2025
Гость (13:53:32 07-01-2025) 10:14:52 07-01-2025...Количе... Раньше, условно говоря, в Социальный фонд собирали со ста человек, а сейчас с 75. Речь про работающих. То есть кормовая база уменьшается, а количество тех на кого необходимо раскинуть - увеличивается. Ферштейн?
13:58:45 07-01-2025
19:01:24 06-01-2025...Остаётся нам одна схема. Пожить как можно дольше и как следует тряхануть этот пенсионный фонд вопреки всему...Не получится -жизни не хватит.
17:45:10 07-01-2025
Умный человек говорит, что нужно всех дармоедов из пенсионных фондов разогнать, ибо они прожирают значительную часть поступлений, а выплачивать напрямую из бюджета. Пенсионеры не будут тырить свои пенсии по загашникам, как это делают чубайсятна, а будут сразу вкладывать в экономику страны.
18:36:55 07-01-2025
Зачем кому-то вообще платить? На "движуху" ох какие ярды тратить куда важнее и нужнее.
18:49:17 07-01-2025
Умник, а не скажешь сколько человек работало в Советском Союзе в отделах соцобеспечения , которые были во всех городах и районах, хотя Пенсионного фонда не было- гораздо больше , чем сейчас. А еще скажи , как это пенсионеры будут вкладывать пенсии в экономику страны- подписываться что-ли на займы развития ?
19:14:38 07-01-2025
дед (18:49:17 07-01-2025) Умник, а не скажешь сколько человек работало в Советском ... В Ленинском районе г. Барнаула - 2 (два) человека!
19:38:37 07-01-2025
дед (18:49:17 07-01-2025) Умник, а не скажешь сколько человек работало в Советском ... дед, ты мыслишь кургузно из за своей обветшалости. В СССР этих чиновников в виде жирных теток пенсионных фондов было меньше, чем сейчас в России, вместо помпезных дворцов П.Ф. у них были скромные кабинеты. Вкладывание в экономику, это не твое барыжное понятие - подпоясывание займов, а покупка повседневных товаров, одежды, обуви, продуктов питания, лекарств, электросамоваров для пенсионеров и ..... По научному это называется "вертотные деньги", которые пускаются в оборот.
10:28:37 08-01-2025
Филипп Филиппыч (19:38:37 07-01-2025) дед, ты мыслишь кургузно из за своей обветшалости. В СССР эт... Во-первых, не вертотные, а вертолетные. Во-вторых, они так называются, потому что раздаются государством не по целевому принципу - ну, допустим, какой то определенной социальной или возрастной группе, а вообще всем без разбора - отсюда образ разбрасывания денег с вертолета. И в третьих, количество чиновников при СССР никак не могло быть меньше чем в России: хотя бы потому что территорий было больше, как минимум республиканских структур было в 15 раз больше. Гражданин Филиппович, вам вообще лет сколько?
17:11:26 08-01-2025
Гость (10:28:37 08-01-2025) Во-первых, не вертотные, а вертолетные. Во-вторых, они так н... Гость, во-первых, ты дурак? Во-вторых, в СССР чиновников на душу населения было меньше, чем сейчас в России. В-третьих, я, чукча пЯсатель, как хочу так и пЯшу, а ты ломай свою голову, почему не вертолетные, а вертотные. Сколько лет? Своими глазами видел живого Сталина.
19:17:31 08-01-2025
Филипп Филиппыч (17:11:26 08-01-2025) Гость, во-первых, ты дурак? Во-вторых, в СССР чиновников на ... Уважаемый, не забудь к числу чиновников в СССР прибавить армию работников райкомов,горкомов КПСС
19:22:48 08-01-2025
Для Фили (19:17:31 08-01-2025) Уважаемый, не забудь к числу чиновников в СССР прибавить а... И как они сидели в одном здании так и сидят. А сейчас "понесли ботинки Митю". Налоговая, Пенсионный, Социальный, Казначейство, различные виды комитетов и т.д. Вы про них в союзе хоть раз слышали?
20:56:25 08-01-2025
Гость (19:22:48 08-01-2025) И как они сидели в одном здании так и сидят. А сейчас "понес... Судя по вашей осведомленности, вы остались в роли пушной рухляди прошлого века. Вместо ВСЕХ фондов сейчас есть только один - Социальный. Иди матчасть кури.
22:19:32 08-01-2025
Гость (20:56:25 08-01-2025) Судя по вашей осведомленности, вы остались в роли пушной рух... В отличии от тебя, я вообще не курю. А написал отдельно про Пенсионный и Социальный специально для имбецилов. Что вы прямо и подтвердили ухватившись за эти слова. А про Налоговую и Казначейство глазоньки замылились? Были данные организации про СССР?
Хотя не отвечайте. Мне по барабану ваш ответ.
20:04:02 08-01-2025
Для Фили (19:17:31 08-01-2025) Уважаемый, не забудь к числу чиновников в СССР прибавить а... А ты не забудь посчитать, единороссов и три пристяжных к ней партий подпевалов.
21:00:08 08-01-2025
Филипп Филиппыч (20:04:02 08-01-2025) А ты не забудь посчитать, единороссов и три пристяжных к не... Партии не относятся к чиновникам, не надо бред нести. Они не обладают властными полномочиями. И вообще, я хочу сказать, что уровень оппонирования здесь ужасающе низок, примитивные люди с лозунговым мышлением и без аргументации дерут здесь горло. Кипит пролетарский моск?
10:55:29 09-01-2025
Гость (21:00:08 08-01-2025) Партии не относятся к чиновникам, не надо бред нести. Они не... Гость с замершими мозгами! Я ответил тому, кто причислил органы КПСС к чиновникам. Свою "ученость" применяй, когда идешь в сортир, а здесь, как аукнется, так откликнется.