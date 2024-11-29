Госдума: разговоров о снижении пенсионного возраста быть не может

Повышение пенсионного возраста — "общемировой вызов"

29 ноября 2024, 11:40, ИА Амител

Пожилой человек / Фото: pxhere.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что о снижении пенсионного возраста в России не может быть разговоров. Ее слова передает "Газета.ru".

Бессараб считает, что повышение пенсионного возраста – это общемировой вызов, актуальный "даже в благополучном Китае".

"Мы вынуждены отвечать вызовам. Население стареет. А у нас получается сегодня, что на следующий год в России будет почти 43 млн пенсионеров. При этом работают еще 73 млн лиц, достигших пенсионного возраста. Мы с вами работаем и формируем пенсию для наших пенсионеров. Многие самозанятые за себя не платят страховые взносы", – сказала парламентарий.

Бессараб уточнила, что из 10 млн трудоспособного населения еще нужно выключить самозанятых, неработающих и фрилансеров. Так, она подчеркнула, что на одного пенсионера в России приходится меньше чем два работающих человека.

При снижении пенсионного возраста станет невозможным обеспечение страховой пенсии, указала член комитета ГД.

"Мы платим 22% от своей зарплаты на пенсии пенсионерам. А получим в качестве пенсии 40% от утраченного заработка. Поэтому, конечно, сегодня это большая проблема", – отметила Бессараб.

До 2028 года пенсионный возраст вырастет с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин до 60 и 65 соответственно. Помимо этого, нужно соблюсти ряд требований. Во-первых, накопить минимальную величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). К 2025 году понадобится 30 ИПК.