Госдума: разговоров о снижении пенсионного возраста быть не может
Повышение пенсионного возраста — "общемировой вызов"
29 ноября 2024, 11:40, ИА Амител
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что о снижении пенсионного возраста в России не может быть разговоров. Ее слова передает "Газета.ru".
Бессараб считает, что повышение пенсионного возраста – это общемировой вызов, актуальный "даже в благополучном Китае".
"Мы вынуждены отвечать вызовам. Население стареет. А у нас получается сегодня, что на следующий год в России будет почти 43 млн пенсионеров. При этом работают еще 73 млн лиц, достигших пенсионного возраста. Мы с вами работаем и формируем пенсию для наших пенсионеров. Многие самозанятые за себя не платят страховые взносы", – сказала парламентарий.
Бессараб уточнила, что из 10 млн трудоспособного населения еще нужно выключить самозанятых, неработающих и фрилансеров. Так, она подчеркнула, что на одного пенсионера в России приходится меньше чем два работающих человека.
При снижении пенсионного возраста станет невозможным обеспечение страховой пенсии, указала член комитета ГД.
"Мы платим 22% от своей зарплаты на пенсии пенсионерам. А получим в качестве пенсии 40% от утраченного заработка. Поэтому, конечно, сегодня это большая проблема", – отметила Бессараб.
До 2028 года пенсионный возраст вырастет с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин до 60 и 65 соответственно. Помимо этого, нужно соблюсти ряд требований. Во-первых, накопить минимальную величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). К 2025 году понадобится 30 ИПК.
11:44:02 29-11-2024
Ну кто бы сомневался. "слуги народа"....................................
11:47:37 29-11-2024
Чтобы им пусто было
11:51:14 29-11-2024
Говорю же! От живых они от нас не отстанут!
Люди - новая нефть!...
Вот поднять это за ними не заржавеет!
Кто-то уже проговаривался из них, мол, сразу то не уходите на пенсию, поработайте ещё годков пять после...!
Ироды!
11:51:26 29-11-2024
Конечно не может. Быть разговоров. Лучше потрындеть о том, как все запретить нахрен, всех оштрафовать вкруг, обобрать и оформить на 2 метра.
11:51:33 29-11-2024
Так снизить возраст выхода на пенсию нужно тем пашет, на ком всё держится. С 65 до 55. Те, у кого остаётся здоровье и дальше сами будут работать. А нахлебникам, которые в 45-ть выходят на пенсию, наоборот, нужно поднять, хотя бы тоже до 55-ти.
11:53:35 29-11-2024
Нехорошая новость
12:06:38 29-11-2024
Явная ситуация когда верхи не могут, а низы не хотят...
12:32:25 29-11-2024
Гость (12:06:38 29-11-2024) Явная ситуация когда верхи не могут, а низы не хотят...... Тут наоборот, низы не могут, а верхи не хотят.
14:06:33 29-11-2024
Гость (12:06:38 29-11-2024) Явная ситуация когда верхи не могут, а низы не хотят...... мамкин рэволюцыонер, уроки сделал?
12:26:37 29-11-2024
"Мы с вами работаем и формируем пенсию для наших пенсионеров", "На одного пенсионера в России приходится меньше чем два работающих человека"
Зачем мешать мух с котлетами? Люди сами себе на пенсию зарабатывали, вы эти деньги собирали же много лет, вот с этих денег и платите! Эти "меньше чем два", которые работают сейчас, сами себе зарабатывают и никак не связаны с теми, кто уже на пенсии. Или я что-то не понимаю?
13:28:25 29-11-2024
Гость (12:26:37 29-11-2024) "Мы с вами работаем и формируем пенсию для наших пенсионеров... А кто будет содержать департаменты и министерства, которые с ваших пенсионных отчислений кормятся? Им что, на улицу?! Или, упаси бог, на завод?!
😆😆😆😆
12:28:54 29-11-2024
ну вообще то 22% не она платит из своей зарплаты, а налогоплательщики
и пенсию налогоплательщики получают отнюдь не 40 % от зарплаты
12:38:07 29-11-2024
Поэтому, конечно, сегодня это большая проблема".. - так что-то делать надо, т.е. возможно - планировать и не на 5 лет вперёд..
12:50:09 29-11-2024
Женщин в 40 лет на пенсию . а Мужчин в 50 лет.
13:09:54 29-11-2024
Гость (12:50:09 29-11-2024) Женщин в 40 лет на пенсию . а Мужчин в 50 лет.... Что это за сегрегации по половому признаку?
13:10:41 29-11-2024
Гость (12:50:09 29-11-2024) Женщин в 40 лет на пенсию . а Мужчин в 50 лет.... ну я пошла...
13:15:39 29-11-2024
а как в СССР хватало на пенсию всем и не 40% от зарплаты, а 70% от средней!!!! И люди реально ничего не платили со своих зарплат, кроме 13% налога, ни пенсионных взносов, ни на медицину. И не надо писать, что это типа работодатель платит, он платит из наших карманов эти взносы. Это мы платим с зарплаты больше 41 % поборов (через работодателя) в карман государства, а оно наши деньги мигрантам да африканцам раздаривает. А потом говорит, что денег нет, но вы...
13:29:33 29-11-2024
Да было такое уже при царях. Население превращали в скот, изымали все до последнего. А для вернего слоя "Балы, красавицы, лакеи, юнкера,. И вальсы Шуберта, и хруст французской булки."
13:29:46 29-11-2024
Кто её туда избрал пущай им и повышает.
13:31:29 29-11-2024
Что то эти дядьки заврались совсем,когда проводили рекламу поднятия пенсионного возраста,там основной идей звучало-счас пенсионеры заживут и как результат-жить они стали хуже,так зачем тогда было менять в худшую сторону,давайте вернем как было
13:39:56 29-11-2024
В других ,менее богатых странах,люди раньше выходят на пенсию и она у них далеко не 15 тыс.Посмотрите данные по странам мира.А мы ,в самой богатой стране,выплачивая всю жизнь по 22% с каждой зарплаты ,видите ли не можем выходить на пенсию,в прежние сроки.Почему в Советском Союзе это было возможно,а сейчас нет?Где результаты этой ,якобы справедливой социальной политики, нового режима? Она, эта политика ,и есть то что нам обещали новоиспечённые "борцы" за счастье народа?Или здесь всё гораздо прозаичнее?-просто властьимущим надо воспользоваться пенсионными накоплениями граждан не дождавшихся выхода на пенсию?
14:50:19 29-11-2024
Да вы эту пенсию хотя бы получите. А вот я сомневаюсь что через 40 лет ее уже не отменят полностью.
15:01:21 29-11-2024
"разговоров о снижении пенсионного возраста быть не может"
Какие могут быть разговоры! Вы молча (можете даже не извиняться) верните прежний пенсионный возраст!
15:41:44 29-11-2024
Никому не говорите что вы загадете на новый год...
18:22:30 29-11-2024
Ну ясно короче, пенсии не будет...
20:59:13 29-11-2024
дармоеды проклятые, гнать их в шею, украли у людей 5 лет пенсии