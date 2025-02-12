Ждать ли второй волны мобилизации в России в 2025 году и что об этом говорят в Госдуме?
В январе один из депутатов заявил, что стране необходимо готовить мужское население
12 февраля 2025, 12:30, ИА Амител
Строевая подготовка / Фото: amic.ru
В России продолжаются разговоры о возможной второй волне частичной мобилизации в России. В какой-то мере они вызваны заявлением одного из депутатов в начале 2025 года: он считает, что стране необходимо активно готовить мужское население. Ситуацию уже прокомментировали и депутаты Госдумы, которые отвечают за оборону.
О том, будет ли вторая волна мобилизации в 2025 году, – в материале amic.ru.
1
Будет ли вторая волна мобилизации в 2025 году?
Это очень маловероятно. По крайней мере, ни один из представителей комитета Госдумы по обороне не высказал мнение, что в ближайшее время России нужно вновь проводить мобилизацию.
Все, кто комментировал эту тему, настаивали: сейчас в стране достаточно ресурсов, чтобы успешно вести СВО и достигать поставленных целей.
2
Зачем тогда россиян призвали готовиться к мобилизации?
Такого призыва не было – речь шла совсем о другом. В январе 2025-го с изданием "Абзац" побеседовал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Он действительно сказал, что стране нужно готовить мужское население. Но он имел в виду не ближайшее будущее и не срочную мобилизацию. Депутат обратил внимание на то, что коллективный Запад нацеливается на противостояние с Россией в 2028-2029 годах. Исходя из этого, стране нужно быть готовой к подобным вызовам, отмечал парламентарий.
"Мы об этом не говорим, они говорят, что собираются с нами воевать. Но раз собираются воевать, значит, мы тоже должны понимать, что у нас должны эффективно работать военкоматы, мобилизационный резерв, причем он должен быть четко подготовлен", – пояснял "Абзацу" собеседник.Так что он призывал не проводить мобилизацию, а быть к ней готовым на случай глобальной угрозы.
3
Как Россия проводит специальную операцию без второй волны мобилизации?
По словам депутатов Госдумы, входящих в комитет по обороне, за последние годы Россия смогла привлечь достаточное количество добровольцев на контрактную службу. Военкоматы успешно проводят эту работу, так что в новом наборе мобилизованных страна не нуждается.
Как отметил депутат Виктор Соболев, отправка в зону СВО мобилизованных не поможет, а, наоборот, навредит процессу. По его мнению, там нужны подготовленные люди, а не новички без опыта службы в армии и военно-учетной специальности. Так что и дальше нужно делать упор именно на контрактный набор и качественную подготовку, убежден парламентарий.
"Если на фронт попадут люди, которые не служили в армии и не имеют военно-учетной специальности, от такой мобилизации будет только хуже. Нам совершенно не нужно пушечное мясо", – цитировало его издание MenToday.
4
Как много добровольцев пополнило ряды вооруженных сил?
В январе депутат Виктор Соболев сообщал, что контракты с Минобороны РФ на участие в СВО подписали уже более 740 тысяч добровольцев. И этот процесс не останавливается – люди продолжают приходить в военкоматы.
5
Что говорят в Минобороны РФ о второй волне мобилизации?
Министр обороны РФ внес ясность по этому вопросу еще в 2024 году. Все разговоры о возможности проведения второй волны мобилизации он назвал спекуляциями. Глава военного ведомства подтвердил, что Россия будет комплектовать армию за счет контрактников, а не мобилизованных.
"Этот процесс уже запущен – как призыв граждан, так и, что особенно важно, – контрактование", – говорил он в мае 2024-го на пленарном заседании в Совете Федерации.
12:34:07 12-02-2025
Хочешь мира-готовься к войне
20:13:52 12-02-2025
. (12:34:07 12-02-2025) Хочешь мира-готовься к войне...
Бей чужих, чтобы свои боялись?
12:46:03 12-02-2025
А почему этот депутат не готовится
12:53:21 12-02-2025
Гость (12:46:03 12-02-2025) А почему этот депутат не готовится... Когда кто-то из депутатов в порыве популизма-патриотизма в Госдуме предложил депутатам отправиться на фронт. Володин сказал ему, что каждый должен заниматься своим делом. А потом началась мобилизация в результате, на фронт пошли менеджеры, токари, учителя и т.д.
12:57:38 12-02-2025
Разошлют всем повестки на госуслуги. А потом сортировать будут: сильно больных и платёжеспособных в сторону.
14:09:52 12-02-2025
вон пусть дети депутатов мобилизуются не все же им зависать в элитных домах, коттеджах, пентхаусах, за гриницей и гонять на дорогих машинах
14:17:50 12-02-2025
Микса (14:09:52 12-02-2025) вон пусть дети депутатов мобилизуются не все же им зависать ... скорей ты пойдешь чем они
15:00:35 12-02-2025
Уже три года назад заметили, что там 90 % потерь не от пулевых ранений
15:14:57 12-02-2025
Гость (15:00:35 12-02-2025) Уже три года назад заметили, что там 90 % потерь не от пулев... Ну то есть не автоматы там сейчас решают
18:27:06 12-02-2025
Гость (15:14:57 12-02-2025) Ну то есть не автоматы там сейчас решают... Как запад начал поставлять Хаймерсы и другое высокотехнологичное вооружение, военная операция приняла другой ход. Вспомним, Антоновский мост начали долбить Хаймерсами и быстро привели в негодность, логистика нарушилась, наши военные вынуждены были покинуть Херсон. Так что дело в большей степени зависит от технической оснащенности, средств связи, а не от толпы народа.
17:20:22 14-02-2025
Бить надо вообще всех....что бы НЕ БЫЛО болье коо бить.....как это делали фашисты