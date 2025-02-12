В январе один из депутатов заявил, что стране необходимо готовить мужское население

12 февраля 2025, 12:30, ИА Амител

Строевая подготовка / Фото: amic.ru

В России продолжаются разговоры о возможной второй волне частичной мобилизации в России. В какой-то мере они вызваны заявлением одного из депутатов в начале 2025 года: он считает, что стране необходимо активно готовить мужское население. Ситуацию уже прокомментировали и депутаты Госдумы, которые отвечают за оборону.

О том, будет ли вторая волна мобилизации в 2025 году, – в материале amic.ru.

1 Будет ли вторая волна мобилизации в 2025 году? Это очень маловероятно. По крайней мере, ни один из представителей комитета Госдумы по обороне не высказал мнение, что в ближайшее время России нужно вновь проводить мобилизацию. Все, кто комментировал эту тему, настаивали: сейчас в стране достаточно ресурсов, чтобы успешно вести СВО и достигать поставленных целей.

2 Зачем тогда россиян призвали готовиться к мобилизации? Такого призыва не было – речь шла совсем о другом. В январе 2025-го с изданием "Абзац" побеседовал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он действительно сказал, что стране нужно готовить мужское население. Но он имел в виду не ближайшее будущее и не срочную мобилизацию. Депутат обратил внимание на то, что коллективный Запад нацеливается на противостояние с Россией в 2028-2029 годах. Исходя из этого, стране нужно быть готовой к подобным вызовам, отмечал парламентарий. "Мы об этом не говорим, они говорят, что собираются с нами воевать. Но раз собираются воевать, значит, мы тоже должны понимать, что у нас должны эффективно работать военкоматы, мобилизационный резерв, причем он должен быть четко подготовлен", – пояснял "Абзацу" собеседник. Так что он призывал не проводить мобилизацию, а быть к ней готовым на случай глобальной угрозы.

3 Как Россия проводит специальную операцию без второй волны мобилизации? По словам депутатов Госдумы, входящих в комитет по обороне, за последние годы Россия смогла привлечь достаточное количество добровольцев на контрактную службу. Военкоматы успешно проводят эту работу, так что в новом наборе мобилизованных страна не нуждается. Как отметил депутат Виктор Соболев, отправка в зону СВО мобилизованных не поможет, а, наоборот, навредит процессу. По его мнению, там нужны подготовленные люди, а не новички без опыта службы в армии и военно-учетной специальности. Так что и дальше нужно делать упор именно на контрактный набор и качественную подготовку, убежден парламентарий. "Если на фронт попадут люди, которые не служили в армии и не имеют военно-учетной специальности, от такой мобилизации будет только хуже. Нам совершенно не нужно пушечное мясо", – цитировало его издание MenToday

4 Как много добровольцев пополнило ряды вооруженных сил? В январе депутат Виктор Соболев сообщал, что контракты с Минобороны РФ на участие в СВО подписали уже более 740 тысяч добровольцев. И этот процесс не останавливается – люди продолжают приходить в военкоматы.