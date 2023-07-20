В Госдуме одобрили поправки о задержании на 30 суток в условиях военного положения
В случае принятия закона меру будут применять к подозреваемым в тяжких и особо тяжких преступлениях
20 июля 2023, 15:49, ИА Амител
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, который предполагает увеличение срока задержания подозреваемых в тяжких преступлениях при военном положении до 30 дней. Об этом сообщает РИА Новости.
Сейчас до судебного решения человека могут задерживать на срок не более 48 часов. Если законопроект примут, то при действии военного положения подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях смогут задерживать на срок до 30 суток.
В самих поправках отмечается, что в условиях военного положения задержанное лицо "подлежит освобождению" по истечении 30 суток с момента задержания правоохранителями.
16:15:34 20-07-2023
То есть даже если ты не виноват ни в чем( а виновность у нас определяет только суд), все равно отсидишь срок -месяц. И где права человека, не не слышали об этом.
17:00:06 20-07-2023
Гость (16:15:34 20-07-2023) То есть даже если ты не виноват ни в чем( а виновность у нас... Какие у нас теперь права, не зря же выходили из международной организации по правам человека, назад в средневековье, сейчас эта власть во всей красе демонстрирует нам, что она из себя представляет.
19:33:49 20-07-2023
дичают народные избраннички
11:18:22 21-07-2023
Гейропейские дядьки что в страсбурге заседают,они-то всё знают о правах человека.Уж они разберутся,что в саду что тундре, что в огороде.Им палец тв рот не клади.