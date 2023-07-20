В Госдуме одобрили поправки о задержании на 30 суток в условиях военного положения

В случае принятия закона меру будут применять к подозреваемым в тяжких и особо тяжких преступлениях

20 июля 2023, 15:49, ИА Амител

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Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, который предполагает увеличение срока задержания подозреваемых в тяжких преступлениях при военном положении до 30 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас до судебного решения человека могут задерживать на срок не более 48 часов. Если законопроект примут, то при действии военного положения подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях смогут задерживать на срок до 30 суток.

В самих поправках отмечается, что в условиях военного положения задержанное лицо "подлежит освобождению" по истечении 30 суток с момента задержания правоохранителями.