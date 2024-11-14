Володин анонсировал ужесточение закона об иноагентах

Их деньги будут зачислять только на специальные счета

14 ноября 2024, 17:13, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/591558

В Государственной Думе планируют проработать положение о том, что все средства, полученные иностранными агентами от продажи или сдачи в аренду имущества в России, должны быть зачислены только на специальные счета в рублях.

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, сообщил, что эту поправку могут внести в законопроект об особом порядке выплат иностранным агентам вознаграждений за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

"Ко второму чтению мы планируем подготовить дополнительные нормы, которые также будут касаться зачисления средств на специальный счет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и других доходов", – отметил Володин в своем Telegram-канале.

Законопроект будет внесен в Государственную Думу в четверг, 14 ноября. Депутаты планируют начать его рассмотрение в первом чтении на следующей неделе.