Володин анонсировал ужесточение закона об иноагентах
Их деньги будут зачислять только на специальные счета
14 ноября 2024, 17:13, ИА Амител
В Государственной Думе планируют проработать положение о том, что все средства, полученные иностранными агентами от продажи или сдачи в аренду имущества в России, должны быть зачислены только на специальные счета в рублях.
Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы, сообщил, что эту поправку могут внести в законопроект об особом порядке выплат иностранным агентам вознаграждений за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.
"Ко второму чтению мы планируем подготовить дополнительные нормы, которые также будут касаться зачисления средств на специальный счет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и других доходов", – отметил Володин в своем Telegram-канале.
Законопроект будет внесен в Государственную Думу в четверг, 14 ноября. Депутаты планируют начать его рассмотрение в первом чтении на следующей неделе.
09:20:29 15-11-2024
Да неужели
09:22:05 15-11-2024
В списке иноагентов есть Горбачев, интересно родственник?
11:19:19 15-11-2024
Володин такой-же враг, как и Чубайс.