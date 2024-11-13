В Госдуме отказались пересаживать чиновников на общественный транспорт
Авторы законопроекта уверены, что это могло бы заставить чиновников обратить внимание на проблемы городского транспорта
13 ноября 2024, 12:30, ИА Амител
В Госдуме рекомендовали отклонить законопроект, который обязывал чиновников два раза в неделю вместо личных или служебных авто ездить на работу общественным транспортом, пишет "Парламентская газета".
"Главная цель нововведений – заставить чиновников обратить более пристальное внимание на проблемы городского общественного транспорта и лучше их понять", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
В документе также отмечается, что инициатива повысит доверие граждан к представителям власти. Кроме того, пример чиновников может побудить больше граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта.
Автор законопроекта Владимир Плякин заверил, что останавливать работу над инициативой не будет.
"Когда чиновник – региональный или муниципальный – едет на работу на служебной машине, а народ в это время трясется в переполненных автобусах, которые к тому же идут максимально нелогичными и некомфортными маршрутами, это ненормально и такого быть не должно", – подчеркнул Плякин.
12:35:52 13-11-2024
Не барское это дело, в автобусах трястись.
14:02:19 13-11-2024
Гость (12:35:52 13-11-2024) Не барское это дело, в автобусах трястись....
Так ведь отказались на специально разработанный для чиновников лучший отечественный автомобиль пересаживаться. Потеют в нём говорят, вылезти не могут, неба не видно, т.к. панорамы нет...
12:40:35 13-11-2024
В госдуме рекомендовали отклонить..... Ну ещё бы, царственная жопа в дорогой шубе с причёской, рядом с челядью это недопустимо. Нет им доверия и не будет,покуда народ жуёт капусту, а чинуши мясо. Высший пласт людей диктует как лучше низшему, ничего общего при этом с народом не имея.
12:52:44 13-11-2024
Отказ еще раз отхарактеризовал большинство в Думе
13:16:22 13-11-2024
А Владимир Плякин в кремлевской столовой кушает или в контейнере с собой жена заворачивает?)) Показушник
13:29:27 13-11-2024
Гость (13:16:22 13-11-2024) А Владимир Плякин в кремлевской столовой кушает или в контей... пусть и показушник, но это пока единственная полезная инициатива от депутатов
13:56:29 13-11-2024
А какие там в Москве могут быть проблемы с общественным транспортом,если туда идут немереные средства?Другое дело,пересадить депутатов из экономии бюджета,вот это будет экономический эффект и польза для страны.
14:25:48 13-11-2024
Так вроде ж главная линия партии - капитализм, каждый друг другу конкурент. Они себе такую привелегию выгрызли и не только эту. Плевать они хотели на мнение пользователей ОТ.
14:29:51 13-11-2024
Хорошая инициатива, хоть раз в неделю и то думаю что-то изменилось бы в лучшую сторону
14:39:39 13-11-2024
А кто-то сомневался?
14:42:52 13-11-2024
Конечно, нельзя. "Государство" тогда задолбается каждую неделю новых депутатов назначать.
16:43:25 13-11-2024
Че там нового российского в автомобилестроении изобрели? Какой народный автомобиль? Вот всех и пересадить с джипов в народный автомобиль. И увольнять если замечен в другом автомобиле. Ну и за границу выезд запретить
17:29:37 13-11-2024
Так организация безопасной и комфортной для граждан работы общественного транспорта это и есть прямая обязанность чиновников Минтранса. Если работа ОТ просто ужасна, то почему эти деятели до сих пор не на Колыме? Или это другое? И вообще, как это можно рекомендовать госслужащему (чиновнику) выполнять свои обязанности?
17:32:04 13-11-2024
Вот всех и пересадить с джипов в тюрьму.)
18:45:46 13-11-2024
Баварин на работу пешком ходил
19:08:23 13-11-2024
Вот надомной может и ржать будут! Поверьте я был в афиге... в полном.. ! Сажусь в трамвай и вижу, что передо мной сидит Краснов! На тот момент глава Ленинского р-на. Обознаться я не мог 100% Я его знал и за руку здоровался. Что его подвигло поехать в трамвае для меня загадка до сих пор.
19:21:18 13-11-2024
Гость (19:08:23 13-11-2024) Вот надомной может и ржать будут! Поверьте я был в афиге... ... Вмишкустрелу видимо уже на тот момент, место замдира в ГЭТ-е, администрация города забронировала. Вот он и привыкал потихоньку.
09:16:22 14-11-2024
Экстремисты! Не незыблемые основы государственности покусились! Как же можно, бояро-вельможные ж@пы на общественном транспорте катать!