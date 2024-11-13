В Госдуме отказались пересаживать чиновников на общественный транспорт

Авторы законопроекта уверены, что это могло бы заставить чиновников обратить внимание на проблемы городского транспорта

13 ноября 2024, 12:30, ИА Амител

Общественный транспорт / Фото: amic.ru

В Госдуме рекомендовали отклонить законопроект, который обязывал чиновников два раза в неделю вместо личных или служебных авто ездить на работу общественным транспортом, пишет "Парламентская газета".

"Главная цель нововведений – заставить чиновников обратить более пристальное внимание на проблемы городского общественного транспорта и лучше их понять", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В документе также отмечается, что инициатива повысит доверие граждан к представителям власти. Кроме того, пример чиновников может побудить больше граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта.

Автор законопроекта Владимир Плякин заверил, что останавливать работу над инициативой не будет.