В Госдуме отклонили законопроект, обязывающий дрессировать опасных собак

Также предлагалось запретить разведение некоторых пород в жилых помещениях

18 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, предлагающий обязать владельцев опасных собак проходить проверку навыков послушания питомцев и маркировать их, пишет "Парламентская газета".

Поправки предполагались в законе "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Владельцев потенциально опасных собак хотели обязать проходить проверку навыков послушания после курса дрессировки и маркировать питомцев.

Кроме того, предлагалось запретить разведение потенциально опасных собак в жилых помещениях.

"Углубляться не стоит. Мы не поддерживаем и предлагаем его отклонить", – отметил депутат Владимир Бурматов.

В итоге законопроект отклонили. Объяснили это тем, что авторы инициативы не указали механизм проверки навыков собаки и ведомства, уполномоченные оказывать услуги по такой проверке, а также не уточнили процедуру допуска к осуществлению такой деятельности.

Также в предлагаемых поправках не закрепляются полномочия, связанные с реализацией обязательных требований к владельцам потенциально опасных собак, за каким-либо органом государственной власти.

Напомним, к потенциально опасным собакам относятся 12 пород и их метисы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.