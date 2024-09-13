Псу под хвост. Алтай введет маркировку всех собак и эвтаназию агрессивных бездомных
За отказ от чипирования хозяин получит штраф
13 сентября 2024, 09:15, Александра Черданцева
Со следующего года в Алтайском крае владельцы собак будут обязаны регистрировать и маркировать своих питомцев. Домашних будут чипировать владельцы, бездомных – приюты. А еще в регионе разрешат убивать агрессивных и опасных четырехлапых. Все это будет прописано в краевом законе "Об обращении с животными". В первом чтении его приняли в июле 2024 года. Перед вторым провели масштабное, многоуровневое обсуждение. Итоги подвели в региональном парламенте 10 сентября. Как всегда бурно, но уже более однозначно, чем раньше.
Масштаб проблемы
В Алтайском крае обитает 4,5 тыс. бездомных собак, такую статистику приводит председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов. Есть у него и другие показательные цифры.
Количество укусов собаками (данные Минздрава):
- 2021 год – 1983 случая;
- 2023 год – 2328 случаев, рост за два года 18%.
Количество отловленных собак:
- 2021 год – 1871 особь;
- 2023 год – 3577 особей, рост за два года 52%.
Выделено денег из бюджета на ОСВО (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) бездомных животных:
- 2021 и 2022 годы – 16 млн руб.;
- 2023 год – 24 млн руб.;
- 2024 год – 30 млн руб.
"Мы все больше отлавливаем. Уже и меченых (чипированных. – Прим. ред.) отлавливаем по нескольку раз, и стерилизованных. Ситуация не улучшается, численность не сокращается, укусов только больше. Все выделенные деньги псу под хвост. Поступают обращения от администраций и граждан, что надо навести порядок. Многие письма невозможно читать без слез. Собаки на детей нападают", – заявил Сергей Серов.
Вот только однозначного решения у этой проблемы нет. Кто-то говорит, что человек важнее, и всех агрессивных, а особенно кусающихся уличных собак нужно сразу умерщвлять. Кто-то призывает к гуманности: в бездомности пса виноват только человек, наказывать надо только людей. В любом случае, АКЗС рассматривает комплексные меры. Начать собираются с учета всех домашних и бездомных животных.
Чипирование и регистрация
Обязательную регистрацию и маркирование (чипирование) домашних собак вводят с 1 января 2025 года (если закон примут во втором чтении). Заниматься этим будет региональное управление ветеринарии.
"Сама регистрация животных будет бесплатной для владельцев. А маркирование уже за деньги. Стоимость электронного чипа варьируется от 150 до 350 рублей", – сообщил замначальника краевого управления ветеринарии Анатолий Батюта.
С необходимостью чипировать домашних животных никто не спорит. Руководитель приюта для животных "Ласка" София Куликова говорит об этом уже несколько лет.
"Регистрация домашних собак нужна. Мы давно настаивали на ее обязательности. И я прошу, чтобы ее ввели как можно скорее", – подчеркнула она.
Но у депутатов фракции КПРФ вызывает вопросы количество пунктов для чипирования. Например, по Барнаулу их всего три. Не приведет ли это к огромным очередям?
Анатолий Батюта заверил, что ветеринария справится. Если уже получается маркировать тысячи голов скота и даже пчел, то и с собаками все будет в порядке. Ставить чип может любой ветеринар, в том числе и частный. А вот регистрировать в системе – только государственная ветинспекция, поскольку речь идет о персональных данных хозяев.
Штрафы для владельцев
Будет обязанность – будут и штрафы. Но размер обсуждается. Изначально планировали сделать 1-3 тыс. рублей. Но есть предложения увеличить его до 3-5 тыс. рублей.
Выписывать штрафы будут с 1 июля 2025 года. То есть на регистрацию уже имеющихся собак жителям региона дается полгода.
Впрочем, власти признают – не все хозяева имеют возможность привезти своего питомца на регистрацию. Заместитель главы Барнаула Оксана Финк обращает внимание на частный сектор и пригород Барнаула. Как это сделать бабушке, у которой собака живет в будке, а машины нет? Чиновница призвала ветеринарию подумать насчет дворового обхода, чтобы специалисты сами приходили к хозяевам и делали все на месте.
Приюты для животных
Еще одно направление – развитие системы приютов для животных. Об этом очень просят главы районов, ведь именно они отвечают за отлов и содержание собак. Но поймать еще можно, а куда его потом девать, ведь в регионе всего семь приютов.
"У нас в Первомайском районе много дач, сезон заканчивается, дачники уезжают, а собаки остаются. Ближайший приют – в Барнауле, но и он и так переполнен. Ближайшие управление ветеринарии – в Новоалтайске, как туда людям ехать?" – говорит глава Первомайского района Юлия Фролова.
Есть вопросы и по контролю за приютами. По словам заместителя руководителя Следственного комитета по региону Артема Рассохи, сейчас расследуется уголовное дело по нападению собаки в одном из районов края.
"Там индивидуальный предприниматель четыре года "рисовал" фиктивные документы о том, что он якобы отлавливает собак. На самом деле, когда приходили проверки, он брал соседских собак, сажал в вольер. В итоге он похитил 1,5 млн бюджетных средств", – уточнил Рассоха.
Однако о строительстве новых приютов речи пока нет. Краевые власти ссылаются на нехватку средств в бюджете, частного инвестора тоже не удается найти. Пока для разгрузки планируют создавать пункты временного содержания животных. Именно туда будут доставлять собаку, искать хозяина по чипу (если такой будет) либо подбирать нового. А уже потом отдавать в приюты.
Впрочем, и приюты продолжат отлов "бездомышей". Там все так же будут работать по схеме ОСВВ. То есть их будут забирать с улицы, стерилизовать, вакцинировать и выпускать обратно на волю.
Умерщвление
Лишение жизни агрессивных бездомных собак – главный спорный момент и без того долго обсуждаемого закона. Несколько лет назад слова "эвтаназия" и "умерщвление" в АКЗС произносили единично и очень осторожно. И даже упоминание темы вызывало бурные эмоции как среди депутатов, так и у населения. Теперь в стенах парламента признают, что и эта мера нужна, но, конечно, только в комплексе.
"Федеральный закон уже позволяет усыплять больных неизлечимыми болезнями, а также животных с травмами, несовместимыми с жизнью и причиняющими боль. Мы добавляем как основание для усыпления немотивированную агрессию", – сказал Серов.
Но зоозащитники продолжают настаивать не недопустимости умерщвления. В том числе и по причине якобы мучений. Об этом сказала София Куликова. По ее словам, животных можно и нужно лечить.
Детский омбудсмен Ольга Казанцева привела общероссийское исследование. Участие в нем приняли 35 тысяч детей, в том числе и из Алтайского края. 57% опрошенных сказали, что самая большая опасность для них возле дома – бродячее животное. Для 49% детей собаки – опасность по дороге в школу.
Спорили также и о том, что считать немотивированной агрессией. Если собака находится в своем дворе и лает на проходящего мимо человека, это мотивированно или нет, спрашивает депутат-коммунист Антон Арцибашев. О том же говорит и депутат фракции "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова.
"Признаки немотивированной агрессивности – это демонстрация угрожающего поведения в отношении спокойно стоящего человека или другого животного, рычание, обнажение клыков и другое. Попытка животного напасть или нападение на спокойно стоящего человека. Проявление агрессивного поведения на нейтральный внешний раздражающий фактор, типичный для данной территории, не несущий угрозу, то есть негромкий звук или свет", – пояснил Анатолий Батюта.
Более того, Анатолий Батюта заверил, что речь не идет о целенаправленном уничтожении собак, даже агрессивных. Отловленных животных заберут в пункт временного содержания или приют. В течение 11 дней им будут искать владельца. Если хозяин не найдется, предполагается, что животное пристроят в приют или в добрые руки. Усыпление возможно, только если специальная комиссия установит факт агрессии и подтвердит, что собака действительно опасна.
Поспорили и о формулировке. Евгения Боровикова отмечает, что слова "умерщвление" в законе нет, а значит, каждый потом может понимать его по-своему. А уполномоченный по правам человека Антон Васильев обращает внимание, что и слово "эвтаназия" относится к человеку и предполагает согласие этого самого человека. Но у собаки согласия-то не спросить.
А профессор АлтГУ Сергей Снегирев призвал депутатов прописать конкретный способ умерщвления – медикаментозный. Без этого слова получается, что можно и в голову собакам стрелять.
"Термин "умерщвление" больше подходит, но сути это не меняет. Это (медикаментозный. – Прим. ред.) самый легкий способ умерщвления, препарат расслабляет, погружает в глубочайший сон, животное испытывает даже приятные чувства", – подчеркнул Серов
Убрать собак с улицы
По словам Сергея Серова, эти меры поддержали буквально все: власти и депутаты городов и районов, прокуратура, Следственный комитет, Общественная палата, районы. Даже Конституционный суд оправдал правовую основу, в том числе и умерщвление агрессивных собак, подчеркнул Серов. Окончательное решение для Алтайского края еще только предстоит принять на сессии АКЗС в последних числах сентября.
Но при этом многие участники заседания видят решение проблемы совсем в другом – собак с улицы надо просто убирать. Депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев привел в пример другие страны.
"В Тель-Авиве нет собак. Они всех изъяли, поместили в пункт временного содержания и за деньги раздали людям. Жители с удовольствием их разобрали. Или Стамбул. В 1996 году там жили турки и собаки. Теперь собак нет, хозяев для них находят за деньги", – сказал Писарев. И все, конечно, согласились.
09:28:34 13-09-2024
а вот про охрану собственного двора,так внятного ответа не прозвучало,а не получится потом что кто то залез к вам во двор и подсунулся к собаке и после обвинил в не мотивированной агрессии животное?
10:15:48 13-09-2024
гость (09:28:34 13-09-2024) а вот про охрану собственного двора,так внятного ответа не п... Мадам, ясно ведь сказано "бродячие" собаки! В ограде частного дома-не бродячая! (так же на поводке и наморднике)
11:27:41 13-09-2024
Гость (10:15:48 13-09-2024) Мадам, ясно ведь сказано "бродячие" собаки! В ограде частног... Не мадам,вы явно читать не умеете,там внятно написано что такое немотивированная агрессия ,но там не слова не сказано это бродячая собака или она на поводке-объясню проще-вам наверно будет не так больно если вас укусит собака на поводке с хозяином или если вас укусит просто бродячая собака?
09:50:10 13-09-2024
Бэээхэхэхэ - в заголовке про эфтаназию собак написано
собаки что, разрешение подписывать на то чтобы их умерщвляли будут что ли?
09:53:01 13-09-2024
не надо все в кучу мешать
если собака обгавкала человека из за забора это значит она сидит на цепи и выполняет свои охранные обязанности. Службу так сказать несет
а если собака бродила по улице и обгавкала идущего это значит собака ничейная без намордника поводка и в данный момент бродяжничает и проявляет немотивированную агрессию. Собаку умертвить - хозяина посадить
11:31:04 13-09-2024
умный (09:53:01 13-09-2024) не надо все в кучу мешатьесли собака обгавкала человека ... а вы наверное забыли что у нас кидаются из крайности в крайность,вспомните борьбу с пьянством,например
11:33:22 13-09-2024
умный (09:53:01 13-09-2024) не надо все в кучу мешатьесли собака обгавкала человека ... а если собака облаяла детей, которые в нее камни бросали или дразнят, это мотивированная агрессия или нет? и дети действительно это делают, а еще взрослые бьют собак лопатами, палками, обливают хлоркой, собаке можно лаять на эти действия или она должна быть покорно стоять пока ее бьют?А по моему, еще как мотивированная агрессия, и замотивирована она как раз человеком, собака защищается, точно так же как это делал бы человек в такой ситуации. Только человек может рассказать эту ситуацию со своей стороны, а собака не может пожаловаться, что это ее вынудили защищаться, Только дети будут врать, что ничего не делали, а собака сама их облаяла и дети врут, это не секрет, особенно современные. Кто в этом случае будет разбираться? Если учитывать, что дети детей травят (буллинг), то собак милое дело, тем более им же ничего за это не будет. А вы знаете, что уже есть случаи, когда собак оболгали люди, абсолютно спокойную собаку, которая жила во дворе дома, некоторые яжемамки заявили, что она на детей лаяла сильно, только в том дворе камеры были, и по камерам стало видно, что ничего подобного не было, дети наоборот с ней играли. Просто яжемамки, которые своим пушинкам дуют во все места, потом когда их прижали за их вранье, сказали, но она же может на них лаять, вот и вся позиция заранее на собак все грехи повесить, хотя они в этом и будут не виноваты. Агрессивных животных надо усыплять, только кто будет проверять, что это собака действительно агрессивна, а ее просто не оболгали, сама то собака ничего сказать в свою защиту не может. А на телевидении в Якутске в репортаже объявили большую собаку вообще людоедом, хотя она очень добрая, и ни сном, ни духом, что она оказывается людей ела. Хорошо, волонтеры ее забрали из отлова, она уже в новой семье. Думаете, журналиста наказали за вранье в репортаже, абсолютно нет.
19:02:37 13-09-2024
Гость (11:33:22 13-09-2024) а если собака облаяла детей, которые в нее камни бросали или... почему лающая собака это обязательно агрессия? Она мяукать должна ? Лай это нормально вообще то для собаки
09:53:48 13-09-2024
А Бомжей(бездомных) Зачем ЭВТОНАЗИЕЙ пугать?
10:13:48 13-09-2024
Наконец-то
10:15:38 13-09-2024
ну наконец то дело сдвинулось с мертвой точки
10:20:09 13-09-2024
Об этом сказала София Куликова. По ее словам, животных можно и нужно лечить.
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ну естественно,иначе на что Куликова будет жить
10:27:13 13-09-2024
Заголовок напугал, думал бездомных будут умервщлять))
10:38:09 13-09-2024
Ура! Наконец-то начаты конкретные шаги! Только просим не затягивать с отстрелами, и мудрить не надо - собака на улице без поводка или без намордника, тем более без хозяина - немедленный вывоз на полигон и утилизация! Тем более вон какой шикарный укол профессор предлагает.
19:00:26 13-09-2024
Граждане горожане (10:38:09 13-09-2024) Ура! Наконец-то начаты конкретные шаги! Только просим не зат... себе этот укол поставь и своим детям
10:49:26 13-09-2024
.....в регионе разрешат убивать агрессивных и опасных - вот какими формулировками СМИ и депутаты бросаются! Вседозволенность власти и лживый популизм настораживает.
11:47:32 13-09-2024
Унты из собак теплые получаются.
12:00:41 13-09-2024
Средства освоют и все...
12:01:12 13-09-2024
Следующий шаг - маркировка жителей...И оказывается все за...Все эти меры НИКАК проблему не решат...Только распил бюджета и создание видимости работы власти.
12:19:47 13-09-2024
У меня есть собака, и я не против чипирования в принципе. Но сделают, как всегда, через ж.. Почему всего 6 мес что бы привить всех животных, в 4 пунктах на город, а деревни, поселки?? Что б очереди, суета. Почему не сделать по человечески? Ну отдайте это частным клиникам и сделайте регистрацию онлайн через госуслуги. Дайте как минимум год. Чтоб совместить без спешки с вакцинацией. Но надо людей заставить страдать, а потом ещё оштрафовать, кто страдать не захотел....
16:31:25 13-09-2024
Гость (12:19:47 13-09-2024) У меня есть собака, и я не против чипирования в принципе. Но... Целую твои мысли брат
13:25:33 13-09-2024
нет чипа - трындец собаке
в принципе правильный закон
13:57:55 13-09-2024
Гость (13:25:33 13-09-2024) нет чипа - трындец собакев принципе правильный закон... продумать что с тушками делать. ресурс все-таки, не выбрасывать же...
14:09:44 13-09-2024
- "Мы все больше отлавливаем. Уже и меченых (чипированных. – Прим. ред.) отлавливаем по нескольку раз, и стерилизованных. Ситуация не улучшается, численность не сокращается, укусов только больше. Все выделенные деньги псу под хвост. Поступают обращения от администраций и граждан, что надо навести порядок. Многие письма невозможно читать без слез. Собаки на детей нападают", – заявил Сергей Серов." У меня стойкое убеждение, пока эти собаки не загрызут губернатора или на худой конец евонного зама, чехарда с собаками будет крутиться на месте.
14:17:19 13-09-2024
Гость (14:09:44 13-09-2024) - "Мы все больше отлавливаем. Уже и меченых (чипированных. –... чиновников есть нельзя. это даже жывотные знают. а вот прлетариев - можно.
14:37:49 13-09-2024
Мусик (14:17:19 13-09-2024) чиновников есть нельзя. это даже жывотные знают. а вот прлет... Мусика, не крутись, как ужик на сковородке. Судьба, без Бога, в этом мире не предсказуемая, а крест на шее не защита.
17:21:25 13-09-2024
Гость (14:09:44 13-09-2024) - "Мы все больше отлавливаем. Уже и меченых (чипированных. –... Чиновник явно врет. В регионах где хоть как то исполняют программу ОСВВ проблем с бездомными собаками нет. А проблемы там, где программу ОСВВ не исполняют и воруют выделяемые на нее деньги.
14:20:47 13-09-2024
Читаем
>"...позволяет усыплять больных неизлечимыми болезнями, а также животных с травмами, несовместимыми с жизнью и причиняющими боль..."
Ловится песель
Агрессивный
В процессе ловли он сам (совершенно случайно) уворачиваясь от ловца ломает себе пару лап или хребтину об бордюр.
Песель испытывает невыносимую боль и тут же усыпляется.
Закон.
17:06:12 13-09-2024
Мыловарню открывать надо, бизнес всё расставит по местам. Опять же унты лётчикам, ребятам польты и рукавицы.
20:18:08 13-09-2024
Гость (17:06:12 13-09-2024) Мыловарню открывать надо, бизнес всё расставит по местам. Оп... Вот они народные саиородки изобретатели рацционализаторы!
Вот таких надо в депутаты!
17:18:21 13-09-2024
В регионах, где такие живодерские поправки приняли, убивают всех собак без разбора, ссылаясь на то, что они больные или агрессивные и убивают без применения снотворного. Больных собак нужно лечить или волонтерам передавать, а агрессивные собаки обычно самые толковые. Часто это бывшедомашние или самовыгульные. Таких надо пристраивать нормальным хозяевам в частные дома, а пристраивать таких собак обычно легче, чем трусливых.
17:28:51 13-09-2024
Гость (17:18:21 13-09-2024) В регионах, где такие живодерские поправки приняли, убивают ... Как же прекрасно в других регионах
18:04:07 13-09-2024
Разворовали деньги и придумали немотивированные агрессию. Молодцы. Страна воров и живодеров. ПОЗОРИЩЕ.
18:08:23 13-09-2024
Одни живодеры собрались. Поэтому Россию и презирает цивилизованный мир. Продолжайте дальше,за это они и укропам помогать будут,пока нас не уничтожат.
18:23:02 13-09-2024
Видел несколько раз у разных людей взятых из приюта собак. Моё мнение - эти собаки в принципе необучаемы, это стадные агрессивные звери, и им не место в городе и вообще в поселениях людей. Я за усыпление, как и было прежде в Союзе. Человек имеет право и обязан регулировать численность животных в искусственной городской среде.
19:07:54 13-09-2024
на до серову объяснить и остальным тупым живодерам, что стерильные собаки не могут увеличивать численность. Она увеличивается другим способом. Да, и укол для удовольствия ему вкатить. СЕРОВУ - ПОЗОР, вон из депутатов!!!!
20:08:45 13-09-2024
Ну понятно, на приюты денег нет, а ежегодно тырить на убой есть! Хотят как раньше бесконтрольно осваивать наши денежки! Собаки опасны? Отловить и в приют! В Казани злых собак на охрану предприятий ставят- и дети целы и территория под охраной!В приюте можно каждую отловленную собаку по документам проверить, а пепел в крематорий к отчётам не прилепить! Никакого контроля- воруй не хочу!!!
20:13:26 13-09-2024
Обсуждение таких законопроектов на улице проводить с живыми людьми, голосовалки в интернете не имеют ничего общего с реальностью! ИИ подгонять любое голосование под нужный результат, я верю только "живым" подписям!
22:27:06 13-09-2024
Гость (20:13:26 13-09-2024) Обсуждение таких законопроектов на улице проводить с живыми ... Правильно, свободные реальные люди на улице быстро отстреляют беспризорных агрессивных блоховозов, как уже происходит в сёлах. Зоошиза только в интернете вольно себя чувствует.
03:07:01 14-09-2024
Высказался бы так. Агрессивных всех на свалку истории. Их среди собак, кстати, единицы, даже среди бездомных. Понаблюдайте. Остальное - это неправильные выводы.
05:20:23 15-09-2024
Граждане горожане (10:38:09 13-09-2024) Ура! Наконец-то начаты конкретные шаги! Только просим не зат... В первую очередь тебя.утилизировать! И тебе ПОДОБНЫХ особей!