За отказ от чипирования хозяин получит штраф

13 сентября 2024, 09:15, Александра Черданцева

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Со следующего года в Алтайском крае владельцы собак будут обязаны регистрировать и маркировать своих питомцев. Домашних будут чипировать владельцы, бездомных – приюты. А еще в регионе разрешат убивать агрессивных и опасных четырехлапых. Все это будет прописано в краевом законе "Об обращении с животными". В первом чтении его приняли в июле 2024 года. Перед вторым провели масштабное, многоуровневое обсуждение. Итоги подвели в региональном парламенте 10 сентября. Как всегда бурно, но уже более однозначно, чем раньше.

Масштаб проблемы

В Алтайском крае обитает 4,5 тыс. бездомных собак, такую статистику приводит председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов. Есть у него и другие показательные цифры.

Количество укусов собаками (данные Минздрава):

2021 год – 1983 случая;

2023 год – 2328 случаев, рост за два года 18%.

Количество отловленных собак:

2021 год – 1871 особь;

2023 год – 3577 особей, рост за два года 52%.

Выделено денег из бюджета на ОСВО (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) бездомных животных:

2021 и 2022 годы – 16 млн руб.;

2023 год – 24 млн руб.;

2024 год – 30 млн руб.

"Мы все больше отлавливаем. Уже и меченых (чипированных. – Прим. ред.) отлавливаем по нескольку раз, и стерилизованных. Ситуация не улучшается, численность не сокращается, укусов только больше. Все выделенные деньги псу под хвост. Поступают обращения от администраций и граждан, что надо навести порядок. Многие письма невозможно читать без слез. Собаки на детей нападают", – заявил Сергей Серов.

Вот только однозначного решения у этой проблемы нет. Кто-то говорит, что человек важнее, и всех агрессивных, а особенно кусающихся уличных собак нужно сразу умерщвлять. Кто-то призывает к гуманности: в бездомности пса виноват только человек, наказывать надо только людей. В любом случае, АКЗС рассматривает комплексные меры. Начать собираются с учета всех домашних и бездомных животных.

Чипирование и регистрация

Обязательную регистрацию и маркирование (чипирование) домашних собак вводят с 1 января 2025 года (если закон примут во втором чтении). Заниматься этим будет региональное управление ветеринарии.

"Сама регистрация животных будет бесплатной для владельцев. А маркирование уже за деньги. Стоимость электронного чипа варьируется от 150 до 350 рублей", – сообщил замначальника краевого управления ветеринарии Анатолий Батюта.

С необходимостью чипировать домашних животных никто не спорит. Руководитель приюта для животных "Ласка" София Куликова говорит об этом уже несколько лет.

"Регистрация домашних собак нужна. Мы давно настаивали на ее обязательности. И я прошу, чтобы ее ввели как можно скорее", – подчеркнула она.

Но у депутатов фракции КПРФ вызывает вопросы количество пунктов для чипирования. Например, по Барнаулу их всего три. Не приведет ли это к огромным очередям?

Анатолий Батюта заверил, что ветеринария справится. Если уже получается маркировать тысячи голов скота и даже пчел, то и с собаками все будет в порядке. Ставить чип может любой ветеринар, в том числе и частный. А вот регистрировать в системе – только государственная ветинспекция, поскольку речь идет о персональных данных хозяев.

Штрафы для владельцев

Будет обязанность – будут и штрафы. Но размер обсуждается. Изначально планировали сделать 1-3 тыс. рублей. Но есть предложения увеличить его до 3-5 тыс. рублей.

Выписывать штрафы будут с 1 июля 2025 года. То есть на регистрацию уже имеющихся собак жителям региона дается полгода.

Впрочем, власти признают – не все хозяева имеют возможность привезти своего питомца на регистрацию. Заместитель главы Барнаула Оксана Финк обращает внимание на частный сектор и пригород Барнаула. Как это сделать бабушке, у которой собака живет в будке, а машины нет? Чиновница призвала ветеринарию подумать насчет дворового обхода, чтобы специалисты сами приходили к хозяевам и делали все на месте.

Приюты для животных

Еще одно направление – развитие системы приютов для животных. Об этом очень просят главы районов, ведь именно они отвечают за отлов и содержание собак. Но поймать еще можно, а куда его потом девать, ведь в регионе всего семь приютов.

"У нас в Первомайском районе много дач, сезон заканчивается, дачники уезжают, а собаки остаются. Ближайший приют – в Барнауле, но и он и так переполнен. Ближайшие управление ветеринарии – в Новоалтайске, как туда людям ехать?" – говорит глава Первомайского района Юлия Фролова.

Есть вопросы и по контролю за приютами. По словам заместителя руководителя Следственного комитета по региону Артема Рассохи, сейчас расследуется уголовное дело по нападению собаки в одном из районов края.

"Там индивидуальный предприниматель четыре года "рисовал" фиктивные документы о том, что он якобы отлавливает собак. На самом деле, когда приходили проверки, он брал соседских собак, сажал в вольер. В итоге он похитил 1,5 млн бюджетных средств", – уточнил Рассоха.

Однако о строительстве новых приютов речи пока нет. Краевые власти ссылаются на нехватку средств в бюджете, частного инвестора тоже не удается найти. Пока для разгрузки планируют создавать пункты временного содержания животных. Именно туда будут доставлять собаку, искать хозяина по чипу (если такой будет) либо подбирать нового. А уже потом отдавать в приюты.

Впрочем, и приюты продолжат отлов "бездомышей". Там все так же будут работать по схеме ОСВВ. То есть их будут забирать с улицы, стерилизовать, вакцинировать и выпускать обратно на волю.

Умерщвление

Лишение жизни агрессивных бездомных собак – главный спорный момент и без того долго обсуждаемого закона. Несколько лет назад слова "эвтаназия" и "умерщвление" в АКЗС произносили единично и очень осторожно. И даже упоминание темы вызывало бурные эмоции как среди депутатов, так и у населения. Теперь в стенах парламента признают, что и эта мера нужна, но, конечно, только в комплексе.

"Федеральный закон уже позволяет усыплять больных неизлечимыми болезнями, а также животных с травмами, несовместимыми с жизнью и причиняющими боль. Мы добавляем как основание для усыпления немотивированную агрессию", – сказал Серов.

Но зоозащитники продолжают настаивать не недопустимости умерщвления. В том числе и по причине якобы мучений. Об этом сказала София Куликова. По ее словам, животных можно и нужно лечить.

Детский омбудсмен Ольга Казанцева привела общероссийское исследование. Участие в нем приняли 35 тысяч детей, в том числе и из Алтайского края. 57% опрошенных сказали, что самая большая опасность для них возле дома – бродячее животное. Для 49% детей собаки – опасность по дороге в школу.

Спорили также и о том, что считать немотивированной агрессией. Если собака находится в своем дворе и лает на проходящего мимо человека, это мотивированно или нет, спрашивает депутат-коммунист Антон Арцибашев. О том же говорит и депутат фракции "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова.

"Признаки немотивированной агрессивности – это демонстрация угрожающего поведения в отношении спокойно стоящего человека или другого животного, рычание, обнажение клыков и другое. Попытка животного напасть или нападение на спокойно стоящего человека. Проявление агрессивного поведения на нейтральный внешний раздражающий фактор, типичный для данной территории, не несущий угрозу, то есть негромкий звук или свет", – пояснил Анатолий Батюта.

Более того, Анатолий Батюта заверил, что речь не идет о целенаправленном уничтожении собак, даже агрессивных. Отловленных животных заберут в пункт временного содержания или приют. В течение 11 дней им будут искать владельца. Если хозяин не найдется, предполагается, что животное пристроят в приют или в добрые руки. Усыпление возможно, только если специальная комиссия установит факт агрессии и подтвердит, что собака действительно опасна.

Поспорили и о формулировке. Евгения Боровикова отмечает, что слова "умерщвление" в законе нет, а значит, каждый потом может понимать его по-своему. А уполномоченный по правам человека Антон Васильев обращает внимание, что и слово "эвтаназия" относится к человеку и предполагает согласие этого самого человека. Но у собаки согласия-то не спросить.

А профессор АлтГУ Сергей Снегирев призвал депутатов прописать конкретный способ умерщвления – медикаментозный. Без этого слова получается, что можно и в голову собакам стрелять.

"Термин "умерщвление" больше подходит, но сути это не меняет. Это (медикаментозный. – Прим. ред.) самый легкий способ умерщвления, препарат расслабляет, погружает в глубочайший сон, животное испытывает даже приятные чувства", – подчеркнул Серов

Убрать собак с улицы

По словам Сергея Серова, эти меры поддержали буквально все: власти и депутаты городов и районов, прокуратура, Следственный комитет, Общественная палата, районы. Даже Конституционный суд оправдал правовую основу, в том числе и умерщвление агрессивных собак, подчеркнул Серов. Окончательное решение для Алтайского края еще только предстоит принять на сессии АКЗС в последних числах сентября.

Но при этом многие участники заседания видят решение проблемы совсем в другом – собак с улицы надо просто убирать. Депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев привел в пример другие страны.

"В Тель-Авиве нет собак. Они всех изъяли, поместили в пункт временного содержания и за деньги раздали людям. Жители с удовольствием их разобрали. Или Стамбул. В 1996 году там жили турки и собаки. Теперь собак нет, хозяев для них находят за деньги", – сказал Писарев. И все, конечно, согласились.